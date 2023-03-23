Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

Образовательная платформа Курсы. ру запустила масштабный конкурс среди студентов — "Твой EdTech".
Участники смогут воплотить свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Команда Курсы. ру верят в способности молодых специалистов и разыгрывают большой грант. Заполняй анкету и реализуй свою идею, участие бесплатно.
Требования к участникам конкурса:
Участвуйте в конкурсе индивидуально или объединитесь с единомышленниками в команды до 5 человек.
Следующий шаг — выбор актуальной проблемы сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:
С проблемой определились, далее выбираем инструменты для реализации проекта:
В результате получаем готовый продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из ее проблем.
Конкурс включает 4 этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трем критериям:
Расписание:
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Онлайн-проект "Курсы.ру" — главный и основной организатор всероссийского конкурса "Твой EDTECH". Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий — от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдет свое направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с "Курсы.ру", а команда агрегатора в этом поможет!
Наименование: ООО "Курсы.Ру"
ОГРНИП: 1225400032956
Сайт: kursy.ru
Контакты: 88001004963
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