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Александр Приходько

Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

3:29
Общество

Образовательная платформа Курсы. ру запустила масштабный конкурс среди студентов — "Твой EdTech".

Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

Участники смогут воплотить свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Команда Курсы. ру верят в способности молодых специалистов и разыгрывают большой грант. Заполняй анкету и реализуй свою идею, участие бесплатно.

Условия участия

Требования к участникам конкурса:

  • Возрастная категория — от 18 лет
  • Студенты ВУЗов, ССУЗов — любой формы обучения и любой специальности

Участвуйте в конкурсе индивидуально или объединитесь с единомышленниками в команды до 5 человек.

Следующий шаг — выбор актуальной проблемы сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:

  • Повышение кост-эффективности для бизнеса
  • Повышение эффективности образования
  • Персонализация образования
  • Геймификация образования
  • Увеличение процента доходимости до конца курса

С проблемой определились, далее выбираем инструменты для реализации проекта:

  • Искусственный интеллект
  • Нейросети
  • AR/VR-технологии
  • BigData
  • NLP-chat

В результате получаем готовый продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из ее проблем.

Даты и этапы проведения

Конкурс включает 4 этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трем критериям:

  • анализ сильных и слабых сторон проекта
  • технологии реализации
  • значимость конечного продукта

Расписание:

  • С 9 марта по 15 апреля — принимаются заявки на участие в конкурсе
  • С 9 марта по 20 апреля — период на разработку конкурсантами заявленного проекта
  • С 20 по 24 апреля — оценка Оргкомитетом проекта, отбор 10 лучших идей для прохождения в финал
  • 5 мая — онлайн-финал конкурса, презентация участниками продукта, определение победителей жюри

Что даст участие

  • Главный приз — 100 000 рублей и iMac M1 Ø24
  • Создание собственной команды для совместной работы
  • Возможность внести собственный вклад в онлайн-образование
  • Повышение hard и soft skills
  • Полезные связи и знакомства

Подписывайтесь на телеграм-канал конкурса, чтобы быть в курсе последних новостей.

Организаторы

Онлайн-проект "Курсы.ру" — главный и основной организатор всероссийского конкурса "Твой EDTECH". Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий — от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдет свое направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с "Курсы.ру", а команда агрегатора в этом поможет!

Данные "Курсы.ру"

Наименование: ООО "Курсы.Ру"
ОГРНИП: 1225400032956
Сайт: kursy.ru
Контакты: 88001004963
E-mail: [email protected]
ТГ-канал: t.me/kursy_education

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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