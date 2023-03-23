Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

3:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Образовательная платформа Курсы. ру запустила масштабный конкурс среди студентов — "Твой EdTech".

Участники смогут воплотить свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Команда Курсы. ру верят в способности молодых специалистов и разыгрывают большой грант. Заполняй анкету и реализуй свою идею, участие бесплатно.

Условия участия

Требования к участникам конкурса:

Возрастная категория — от 18 лет

Студенты ВУЗов, ССУЗов — любой формы обучения и любой специальности

Участвуйте в конкурсе индивидуально или объединитесь с единомышленниками в команды до 5 человек.

Следующий шаг — выбор актуальной проблемы сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:

Повышение кост-эффективности для бизнеса

Повышение эффективности образования

Персонализация образования

Геймификация образования

Увеличение процента доходимости до конца курса

С проблемой определились, далее выбираем инструменты для реализации проекта:

Искусственный интеллект

Нейросети

AR/VR-технологии

BigData

NLP-chat

В результате получаем готовый продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из ее проблем.

Даты и этапы проведения

Конкурс включает 4 этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трем критериям:

анализ сильных и слабых сторон проекта

технологии реализации

значимость конечного продукта

Расписание:

С 9 марта по 15 апреля — принимаются заявки на участие в конкурсе

С 9 марта по 20 апреля — период на разработку конкурсантами заявленного проекта

С 20 по 24 апреля — оценка Оргкомитетом проекта, отбор 10 лучших идей для прохождения в финал

5 мая — онлайн-финал конкурса, презентация участниками продукта, определение победителей жюри

Что даст участие

Главный приз — 100 000 рублей и iMac M1 Ø24

Создание собственной команды для совместной работы

Возможность внести собственный вклад в онлайн-образование

Повышение hard и soft skills

Полезные связи и знакомства

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Организаторы

Онлайн-проект "Курсы.ру" — главный и основной организатор всероссийского конкурса "Твой EDTECH". Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий — от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдет свое направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с "Курсы.ру", а команда агрегатора в этом поможет!

Данные "Курсы.ру"

Наименование: ООО "Курсы.Ру"

ОГРНИП: 1225400032956

Сайт: kursy.ru

Контакты: 88001004963

E-mail: [email protected]

ТГ-канал: t.me/kursy_education