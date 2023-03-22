Telegram является одним из самых популярных мессенджеров в мире, и у него есть множество функций, которые не всегда очевидны для пользователей. О некоторых скрытых возможностях Telegram, которые могут оказаться полезными, рассказала читателям Pravda.Ru основатель маркетинговой студии ID-agency, руководитель отдела маркетинга сервиса Evolution.life Евгения Дрожжина.
Telegram позволяет создавать секретные чаты, которые могут быть доступны только с помощью пароля. В таком чате можно обсуждать конфиденциальную информацию или просто скрыть некоторые сообщения от других пользователей.
Вы можете записывать голосовые сообщения в Telegram, не удерживая кнопку записи. Для этого нужно:
Если вы пишете длинное сообщение и не успеваете его закончить, вы можете сохранить его в черновиках. Для этого нужно:
Вы можете найти все свои черновики, выбрав опцию "Черновики" в меню Telegram.
В Telegram мы можете настроить "удаляемый” цифровой след — когда сообщения удаляются сами через какое-то время и никто не узнает и не найдет то, что вы писали ранее.
Стикеры являются одной из главных особенностей Telegram. Вы можете создавать свои собственные стикеры, чтобы использовать их в чатах. Для этого нужно:
В Telegram вы можете создавать отложенные сообщения. Для этого удерживайте кнопку "отправить”, и Telegram даст вам выбор — когда и в какое время отправить данное сообщение
Можно добавить чат или канал в архив, тогда он не будет появляться в общей папке "все чаты" и уведомления не будут приходить.
В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.