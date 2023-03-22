Эксперт: "Telegram позволяет создавать секретные чаты"

2:41 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Telegram является одним из самых популярных мессенджеров в мире, и у него есть множество функций, которые не всегда очевидны для пользователей. О некоторых скрытых возможностях Telegram, которые могут оказаться полезными, рассказала читателям Pravda.Ru основатель маркетинговой студии ID-agency, руководитель отдела маркетинга сервиса Evolution.life Евгения Дрожжина.

Скрытые возможности Telegram

Секретные чаты

Telegram позволяет создавать секретные чаты, которые могут быть доступны только с помощью пароля. В таком чате можно обсуждать конфиденциальную информацию или просто скрыть некоторые сообщения от других пользователей.

Запись голосовых сообщений и видео без удержания кнопки

Вы можете записывать голосовые сообщения в Telegram, не удерживая кнопку записи. Для этого нужно:

открыть любой чат в Telegram,

нажать и удерживать кнопку записи голосового сообщения,

провести пальцем вверх по экрану и отпустить кнопку записи голосового сообщения,

голосовое сообщение продолжит записываться, пока вы не нажмёте на кнопку остановки записи.

Сохранение сообщений в черновиках

Если вы пишете длинное сообщение и не успеваете его закончить, вы можете сохранить его в черновиках. Для этого нужно:

написать сообщение в чате,

нажать на красную кнопку "Отменить",

выбрать опцию "Сохранить в черновиках"

Вы можете найти все свои черновики, выбрав опцию "Черновики" в меню Telegram.

Сообщения в канале или чате можно сделать самоудаляемыми

В Telegram мы можете настроить "удаляемый” цифровой след — когда сообщения удаляются сами через какое-то время и никто не узнает и не найдет то, что вы писали ранее.

Создание своих стикеров

Стикеры являются одной из главных особенностей Telegram. Вы можете создавать свои собственные стикеры, чтобы использовать их в чатах. Для этого нужно:

скачать приложение для создания стикеров, например, Sticker Maker,

создать свой дизайн стикера и сохранить его в формате png или webp,

загрузить стикер в Telegram и добавить его в свой набор стикеров.

Создание отложенных сообщений

В Telegram вы можете создавать отложенные сообщения. Для этого удерживайте кнопку "отправить”, и Telegram даст вам выбор — когда и в какое время отправить данное сообщение

Архив

Можно добавить чат или канал в архив, тогда он не будет появляться в общей папке "все чаты" и уведомления не будут приходить.