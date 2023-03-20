Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

В Севастополе увековечат память штурмовика Алексея Нагина, написавшего сценарий к фильму Евгения Пригожина "Лучшие в аду"

4:25
Общество

В Севастополе на аллее Героев русской весны, которая находится на горе Гасфорта, высадят саженец в честь штурмовика ЧВК "Вагнер" Алексея Нагина, погибшего при выполнении боевого задания 20 сентября 2022 года. Саженец из Волгограда доставят участники местного филиала мотоклуба "Ночные волки".

В Севастополе увековечат память штурмовика Алексея Нагина, написавшего сценарий к фильму Евгения Пригожина "Лучшие в аду"

Алексей Нагин, которому присвоено звание Героя России посмертно, был командиром штурмового отряда ЧВК "Вагнер". Он родился в 1981 году, после школы окончил военное училище. Нагин был участником боевых действий в Чечне, Грузии, Ливии и Сирии, служил в спецназе ФСБ. В 2022 году он находился на территории Украины в качестве командира штурмовых групп. По воспоминаниям сослуживцев, это был выдающийся боец, который брал ответственность на себя и ничего не боялся.

Стоит отметить, что помимо боевых заслуг Нагин также является соавтором сценария к фильму "Лучшие в аду", выпущенному кинокомпанией Aurum Production. Как рассказывал второй сценарист Антон Зинченко, перед ними была поставлена задача создать фильм, драматургия которого совпадала бы с драматургией боя.

"Он (Алексей Нагин — прим. ред.) принял самое непосредственное участие — придумал историю боя, задачи для главных героев, их диалоги. В этом фильме не будет плохих или хороших, слабых или сильных. Будут только люди, воины. При этом, фильм не ставит целью раскрыть человеческие характеры, он совсем не про это. И в целом картина удалась. Жаль, что Нагина больше нет, и он не увидит этот фильм", — сообщил Зинченко на предпремьерном показе.

Фильм Евгения Пригожина вышел в октябре прошлого года сначала в российской соцсети, а затем и в онлайн-кинотеатрах. Лента никого не оставила равнодушным. Комментируя военную драму, зрители писали о том, что с первых кадров происходящее на экране полностью погружает в сюжет и заставляет сопереживать бойцам, отправившимся на верную смерть.

По сюжету одна группа бойцов ("белые") пытается отбить высотное здание у другой группы — "желтых". Многоэтажка нужна им для авианаводки на орудия противника, спрятанные в десятках километров от места действия. На пути к цели "белым" предстоит освободить еще несколько зданий. Обе стороны несут потери, но никто не отступает.

Чтобы сцены выглядели максимально достоверными, съемки проводились в зоне боевых действий, а актеров консультировали профессиональные бойцы. Кроме того, в кадре можно видеть настоящую артиллерию, танки и истребители. Как признавались актеры, им в руки дали настоящее оружие, которое стреляло боевыми патронами.

Все два часа, которые идет фильм, зритель может наблюдать полноценную боевую операцию, где важна слаженная работа и четкое исполнение приказов. Однако и противник не прост: он тоже силен, опасен и вооружен по последнему слову техники. И это не единственное сходство между "белыми" и "желтыми", что придает ему особую драматичность и заставляет сильнее сопереживать персонажам. Эксперты отмечают, что фильм, что называется "попал в яблочко", ведь именно сегодня в России есть большой запрос на подобный контент.

"В обществе есть запрос на патриотическое кино. Но почему-то российские режиссеры предпочитают снимать скандальные фильмы, чем картины о простых русских бойцах, которые из любви к своей родине готовы сражаться с терроризмом на дальних подступах", — заявил военный историк Виктор Огнев.

Между тем, акции в память об Алексее Нагине продолжаются по всей стране. Так, в Саратове установили билборд с его портретом и надписью "Спасибо". А на родине героя в Волгограде с 5 по 8 мая пройдут межрегиональные соревнования по панкратиону — одному из старейших видов единоборств, родом из Древней Греции. В рамках состязаний силами померяются 300 спортсменов из 10 регионов страны.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы севастополь
Новости
Полковник Макгрегор: в Вашингтоне поговаривают, что США не справились на Украине
В Таллине с резиденции посла России сняли герб и флаг
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
В Латвии набирает ход оскорбительный для президента страны флешмоб
Утонувший Свиргунов предсказал свою гибель в песне: "Я утону"
Уехавший в Израиль Александр Белый признался, что ему жаль Константина Хабенского
IRozhlas: Властислав Бржиза заявил, что дрон Reaper США был специально уничтожен "физически" ВВС России
Страны Евросоюза договорились поставить Киеву в течение 12 месяцев миллион снарядов
"Одноклассники" сообщили о запуске шоу о хобби с актёром Сергеем Буруновым
Президент Чехии предсказал перелом в украинском конфликте в этом году
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Истребитель ВКС РФ попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли Сергей Лебедев Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Последние материалы
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
В Латвии набирает ход оскорбительный для президента страны флешмоб
Утонувший Свиргунов предсказал свою гибель в песне: "Я утону"
Уехавший в Израиль Александр Белый признался, что ему жаль Константина Хабенского
IRozhlas: Властислав Бржиза заявил, что дрон Reaper США был специально уничтожен "физически" ВВС России
Страны Евросоюза договорились поставить Киеву в течение 12 месяцев миллион снарядов
"Одноклассники" сообщили о запуске шоу о хобби с актёром Сергеем Буруновым
Президент Чехии предсказал перелом в украинском конфликте в этом году
Grid: почему через год после начала СВО российский газ всё еще идет через Украину?
Федерация тенниса Украины протестует против отстранения от турниров россиян и белорусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников