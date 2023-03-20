В Севастополе увековечат память штурмовика Алексея Нагина, написавшего сценарий к фильму Евгения Пригожина "Лучшие в аду"

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В Севастополе на аллее Героев русской весны, которая находится на горе Гасфорта, высадят саженец в честь штурмовика ЧВК "Вагнер" Алексея Нагина, погибшего при выполнении боевого задания 20 сентября 2022 года. Саженец из Волгограда доставят участники местного филиала мотоклуба "Ночные волки".

Алексей Нагин, которому присвоено звание Героя России посмертно, был командиром штурмового отряда ЧВК "Вагнер". Он родился в 1981 году, после школы окончил военное училище. Нагин был участником боевых действий в Чечне, Грузии, Ливии и Сирии, служил в спецназе ФСБ. В 2022 году он находился на территории Украины в качестве командира штурмовых групп. По воспоминаниям сослуживцев, это был выдающийся боец, который брал ответственность на себя и ничего не боялся.

Стоит отметить, что помимо боевых заслуг Нагин также является соавтором сценария к фильму "Лучшие в аду", выпущенному кинокомпанией Aurum Production. Как рассказывал второй сценарист Антон Зинченко, перед ними была поставлена задача создать фильм, драматургия которого совпадала бы с драматургией боя.

"Он (Алексей Нагин — прим. ред.) принял самое непосредственное участие — придумал историю боя, задачи для главных героев, их диалоги. В этом фильме не будет плохих или хороших, слабых или сильных. Будут только люди, воины. При этом, фильм не ставит целью раскрыть человеческие характеры, он совсем не про это. И в целом картина удалась. Жаль, что Нагина больше нет, и он не увидит этот фильм", — сообщил Зинченко на предпремьерном показе.

Фильм Евгения Пригожина вышел в октябре прошлого года сначала в российской соцсети, а затем и в онлайн-кинотеатрах. Лента никого не оставила равнодушным. Комментируя военную драму, зрители писали о том, что с первых кадров происходящее на экране полностью погружает в сюжет и заставляет сопереживать бойцам, отправившимся на верную смерть.

По сюжету одна группа бойцов ("белые") пытается отбить высотное здание у другой группы — "желтых". Многоэтажка нужна им для авианаводки на орудия противника, спрятанные в десятках километров от места действия. На пути к цели "белым" предстоит освободить еще несколько зданий. Обе стороны несут потери, но никто не отступает.

Чтобы сцены выглядели максимально достоверными, съемки проводились в зоне боевых действий, а актеров консультировали профессиональные бойцы. Кроме того, в кадре можно видеть настоящую артиллерию, танки и истребители. Как признавались актеры, им в руки дали настоящее оружие, которое стреляло боевыми патронами.

Все два часа, которые идет фильм, зритель может наблюдать полноценную боевую операцию, где важна слаженная работа и четкое исполнение приказов. Однако и противник не прост: он тоже силен, опасен и вооружен по последнему слову техники. И это не единственное сходство между "белыми" и "желтыми", что придает ему особую драматичность и заставляет сильнее сопереживать персонажам. Эксперты отмечают, что фильм, что называется "попал в яблочко", ведь именно сегодня в России есть большой запрос на подобный контент.

"В обществе есть запрос на патриотическое кино. Но почему-то российские режиссеры предпочитают снимать скандальные фильмы, чем картины о простых русских бойцах, которые из любви к своей родине готовы сражаться с терроризмом на дальних подступах", — заявил военный историк Виктор Огнев.

Между тем, акции в память об Алексее Нагине продолжаются по всей стране. Так, в Саратове установили билборд с его портретом и надписью "Спасибо". А на родине героя в Волгограде с 5 по 8 мая пройдут межрегиональные соревнования по панкратиону — одному из старейших видов единоборств, родом из Древней Греции. В рамках состязаний силами померяются 300 спортсменов из 10 регионов страны.