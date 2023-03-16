Николай Долуда: "Судьба казачества присоединенных территорий будет решаться на принципах казачьей демократии"

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В Ростове-на-Дону в рамках объединённого заседания комиссии при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО по делам казачества и постоянной комиссии по развитию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества Совета при Президенте по делам казачества обсудили формирование структур казачьих обществ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В рассмотрении вопросов организации процесса создания казачьих обществ и определения путей их вхождения в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации приняли участие члены комиссий, атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей ФС РФ Николай Долуда, а также представители четырех присоединённых к России субъектов.

— В состав Российской Федерации вошли субъекты, чья история и культурные традиции тесно переплетены с историей казачества. Это и Запорожское казачество, и Донецкий округ, который к началу ХХ века в числе девяти, входил в структуру войска Донского. Но в новой истории, в отличие от российского, казачество Украины не получало никакой государственной поддержки. В Российской Федерации создана вся нормативно-правовая база для жизни, деятельности и службы казаков. Развитие российского казачества вне и без поддержки государства — немыслимо! — отметил Николай Александрович.

Первостепенной Всероссийский атаман считает задачу по формированию в субъектах рабочих групп, которые должны будут организовать взаимодействие всех участников, задействованных в образовании казачьих обществ на территориях данных субъектов.

— Руководителями рабочих групп станут заместители руководителей субъектов, курирующие казачество, наделенные полномочиями содействовать казакам в оперативном решении всех организационных вопросов, как это выстроено во всех субъектах Российской Федерации. Мною в ближайшее время будет определен один из заместителей атамана Всероссийского казачьего общества, который совместно с представителями рабочих групп примут участие в формировании первичных, районных (юртовых), отдельских (окружных), а также войсковых казачьих обществ, — подчеркнул Николай Долуда.

Задачей номер два атаман ВсКО назвал формирование в субъектах дорожной карты мероприятий, в соответствие с которой планируется выстроить порядок создания казачьих обществ, сроки, населенные пункты, структуры управления и т. д.

— В дорожных картах обязательно найдут отражение и мероприятия по интеграции будущих казачьих обществ в нормативно-правовую базу развития казачества на территории Российской Федерации. При этом речь не должна идти о том, какие казачьи структуры будут созданы в субъектах — войсковые казачьи общества или отделы, округа. Войдут они в состав Всевеликого войска Донского, Черноморского войска или напрямую войдут в состав Всероссийского казачьего общества — это вопрос ближайшего будущего. И решать его, в соответствии с принципами казачьей демократии, будут сами казаки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на своих казачьих кругах, — подчеркнул Всероссийский атаман.

Особое внимание Н. А. Долуда обратил на необходимость учета исторического фактора развития казачества в каждом из четырех субъектов.