Чаще всего Россию доводили до ручки мужчины во власти, а не женщины

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Равноправие полов — давняя тема, которая стала во главу угла человечества, когда религиозные рамки отошли на второй план.

Называйте это демократией, либерализмом, как угодно, но сегодня то, что принималось ещё век назад за ересь, стало явью и никого не шокирует. В арабских султанатах женщинам уже разрешили садиться за руль машины, в Европе министры обороны сплошь и рядом женщины. Разводы перевешивают браки. И мнения наших современников нередко совпадают с высказываниями наших прапрадедов, которые раньше приводили уже их современников в недоумение и заставляли подвергать их обструкции.

"Брак — это рабство"

Норвежский драматург Генрик Ибсен отмечал в своих записных книжках:

"Человек совершенный перестаёт быть произведением природы: он становится продуктом искусства и рекламы… Выражение "люди, рождённые свободными — пустой звук — таких, на самом деле, нет".

Весьма пессимистично для нас, но ещё больше он добавил желчи по отношению к полам.

"Брак, в силу отношений между собой мужчины и женщины, является причиной порчи и тех, и других, и накладывает на всех людей отпечаток рабства. Впрочем, современное общество — не есть общество человеческое. Это общество исключительно мужское", — писал Ибсен, с удивлением узнав, что и у женщин появились свои лидеры за равноправие.

Поэтому его высказывание: "когда поборники свободы, стремящиеся улучшить положение женщин, справляются с общественным мнением, это больше похоже на то, как если бы спросить волков, как они относятся к улучшению быта овец", приветствовали и, полагаю, приветствуют апологеты женской эмансипации.

Впрочем, с ним не всегда были согласны даже женщины-современницы, отнюдь не стиравшие в кровь свои пальцы, работая прачками. Последние чаще всего вообще были безграмотны.

Ровесница борьбы суфражисток за права женщин, английская писательница Мария Корелли весьма скептически относилась к таким дамам. Особенно к тем, кто пытался зацепиться во власти или получить должность на госслужбе.

По её мнению, которое она высказала когда-то журналу "London Magazine", политики в платье чаще всего разочарованы личной жизнью, и жизнь их, к которой они стремились в молодости, нередко не оправдывала их надежд или давала трещину. А то, что какая то дама ударилась в политику или в общественную деятельность, это чаще всего заслуга СМИ, всегда вытаскивающих на свет что-то необычное.

Она также утверждала, что мужчины во все времена старались идеализировать женщин. С разгулом эмансипированных амазонок всё самое "грубое, вульгарное, невежественное непременно придаёт женщине смешной вид. Женщина приобрела так мало, а потеряла так много!".

Женщин-академиков можно пересчитать по пальцам

Впрочем, и Корелли отдавала должное знаменитым женщинам. Она считала, что современники недостаточно оценили заслуги мадам Кюри, "открывшей радий". А всё приписали исключительно её мужу. И лишь потому, что она женщина. А сколько таких женщин было незаслуженно забыто?

Стоит по её проекту учредить чисто женский парламент, где будут обсуждаться вопросы, которые мужчинам-парламентариям абсолютно до лампочки. "Бабское царство" — а почему бы и нет? По крайней мере, российская история говорит, что чаще всего нас до ручки доводили именно мужики во власти.

В вопросах равноправия стоит также упомянуть и Японию, где вековые национальные и гендерные традиции сильны до сих пор, хотя "клубнички" здесь полная корзинка. И это тоже традиции, но с законодательной защитой современных японских женщин. Тем более, выражение о жене — "домашняя женщина" или "домашний предмет" — не должно нас шокировать. Ведь это "почтенный предмет". Японцы любят своих жён, хотя стараются это не выражать вслух. Тоже традиция. Но и этого японки добивались десятилетиями, становясь на путь феминизма. Кстати, этому поспособствовал не модный сегодня социализм.

Уже в начале прошлого века японки-студентки заводили кавалеров, которых, если останавливала полиция, выдавали за своих старших братьев. Японки высшего света также с благосклонностью воспринимали "ростки эмансипации". Они предпочитали затаскивать мужей в европейские рестораны. Дело в том, что в этих ресторанах женщинам подавали блюда раньше, чем их мужчинам. И их это радовало.

Даже генералу Ноги, победителю русского Порт-Артура, поручено было быть попечителем школы благородных девиц. Вскоре и многие мужские профессии стали осваивать женщины. Но до сих пор японский феминизм — это уличный феминизм. Японский дом — только для членов семьи. Как и жена.