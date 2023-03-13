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Сергей Лебедев

Чаще всего Россию доводили до ручки мужчины во власти, а не женщины

5:12
Общество

Равноправие полов — давняя тема, которая стала во главу угла человечества, когда религиозные рамки отошли на второй план.

Чаще всего Россию доводили до ручки мужчины во власти, а не женщины

Называйте это демократией, либерализмом, как угодно, но сегодня то, что принималось ещё век назад за ересь, стало явью и никого не шокирует. В арабских султанатах женщинам уже разрешили садиться за руль машины, в Европе министры обороны сплошь и рядом женщины. Разводы перевешивают браки. И мнения наших современников нередко совпадают с высказываниями наших прапрадедов, которые раньше приводили уже их современников в недоумение и заставляли подвергать их обструкции.

"Брак — это рабство"

Норвежский драматург Генрик Ибсен отмечал в своих записных книжках:

"Человек совершенный перестаёт быть произведением природы: он становится продуктом искусства и рекламы… Выражение "люди, рождённые свободными — пустой звук — таких, на самом деле, нет".

Весьма пессимистично для нас, но ещё больше он добавил желчи по отношению к полам.

"Брак, в силу отношений между собой мужчины и женщины, является причиной порчи и тех, и других, и накладывает на всех людей отпечаток рабства. Впрочем, современное общество — не есть общество человеческое. Это общество исключительно мужское", — писал Ибсен, с удивлением узнав, что и у женщин появились свои лидеры за равноправие.

Поэтому его высказывание: "когда поборники свободы, стремящиеся улучшить положение женщин, справляются с общественным мнением, это больше похоже на то, как если бы спросить волков, как они относятся к улучшению быта овец", приветствовали и, полагаю, приветствуют апологеты женской эмансипации.

Впрочем, с ним не всегда были согласны даже женщины-современницы, отнюдь не стиравшие в кровь свои пальцы, работая прачками. Последние чаще всего вообще были безграмотны.

Ровесница борьбы суфражисток за права женщин, английская писательница Мария Корелли весьма скептически относилась к таким дамам. Особенно к тем, кто пытался зацепиться во власти или получить должность на госслужбе.

По её мнению, которое она высказала когда-то журналу "London Magazine", политики в платье чаще всего разочарованы личной жизнью, и жизнь их, к которой они стремились в молодости, нередко не оправдывала их надежд или давала трещину. А то, что какая то дама ударилась в политику или в общественную деятельность, это чаще всего заслуга СМИ, всегда вытаскивающих на свет что-то необычное.

Она также утверждала, что мужчины во все времена старались идеализировать женщин. С разгулом эмансипированных амазонок всё самое "грубое, вульгарное, невежественное непременно придаёт женщине смешной вид. Женщина приобрела так мало, а потеряла так много!".

Женщин-академиков можно пересчитать по пальцам

Впрочем, и Корелли отдавала должное знаменитым женщинам. Она считала, что современники недостаточно оценили заслуги мадам Кюри, "открывшей радий". А всё приписали исключительно её мужу. И лишь потому, что она женщина. А сколько таких женщин было незаслуженно забыто?

Стоит по её проекту учредить чисто женский парламент, где будут обсуждаться вопросы, которые мужчинам-парламентариям абсолютно до лампочки. "Бабское царство" — а почему бы и нет? По крайней мере, российская история говорит, что чаще всего нас до ручки доводили именно мужики во власти.

В вопросах равноправия стоит также упомянуть и Японию, где вековые национальные и гендерные традиции сильны до сих пор, хотя "клубнички" здесь полная корзинка. И это тоже традиции, но с законодательной защитой современных японских женщин. Тем более, выражение о жене — "домашняя женщина" или "домашний предмет" — не должно нас шокировать. Ведь это "почтенный предмет". Японцы любят своих жён, хотя стараются это не выражать вслух. Тоже традиция. Но и этого японки добивались десятилетиями, становясь на путь феминизма. Кстати, этому поспособствовал не модный сегодня социализм.

Уже в начале прошлого века японки-студентки заводили кавалеров, которых, если останавливала полиция, выдавали за своих старших братьев. Японки высшего света также с благосклонностью воспринимали "ростки эмансипации". Они предпочитали затаскивать мужей в европейские рестораны. Дело в том, что в этих ресторанах женщинам подавали блюда раньше, чем их мужчинам. И их это радовало.

Даже генералу Ноги, победителю русского Порт-Артура, поручено было быть попечителем школы благородных девиц. Вскоре и многие мужские профессии стали осваивать женщины. Но до сих пор японский феминизм — это уличный феминизм. Японский дом — только для членов семьи. Как и жена.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука семья россия япония история психология
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