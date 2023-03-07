Вера в колдовство связана с недоверием к государственной власти

3:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Некоторым людям свойственно магическое мышление. То есть, они верят в то, что некие оккультные силы способны влиять на мир и в частности на их собственную жизнь. Но отчего формируется такое мышление? Недавно экономист Борис Гершман из Американского университета в Вашингтоне пришёл к выводу, что к распространению суеверий приводят определённые общественные условия. Об этом он говорит в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

От Швеции до Ближнего Востока

Гершман проанализировал итоги ряда других исследований, проведённых Pew Research Center (PRC) в период с 2008 по 2017 год и охвативших 95 регионов мира, включая США, Южную Америку, государства Западной и Восточной Европы, Россию, а также страны Африки и Ближнего Востока.

В опросах приняли участие более 140 тысяч респондентов. При этом более 40% из них заявили, что верят в магию и колдовство. В основном они были убеждены в том, что некие люди обладают сверхъестественным даром и посредством него способны намеренно причинять вред окружающим.

Причём, если, скажем, в Швеции показатель суеверий составлял всего 9%, то в Тунисе уже 90%. Оказалось, что меньше всего в колдовство верят жители США и стран Западной Европы, а также Эфиопии, Кении, Нигерии, Замбии, Индонезии и Бангладеша. Средние показатели характерны для стран Южной Америки, а также Мексики и ЮАР. Достаточно много верующих в магию наблюдается в странах Восточной Европы, а больше всего их встречается в Марокко, Алжире, Тунисе, Камеруне, Танзании и странах Ближнего Востока.

Социальная роль

По мнению исследователя, такие верования наиболее распространены в странах с низкой эффективностью функционирования институтов государственной власти и низким доверием к правительству, судебным органам и органам правопорядка. Эти показатели рассчитываются по базам данных Worldwide Governance Indicators и Institutional Profiles, а также по опросам Института Гэллапа.

По-видимому, магическое мышление играет роль альтернативного фактора социальной сплочённости, предполагает Гершман. Оно характерно в первую очередь для сообществ с высоким уровнем конформизма, рассматривающих своих членов как часть группы, а не как независимых индивидуумов.

Респонденты из таких сообществ чаще привержены традициям. Творчество и принятие рисков играют для них гораздо меньшую роль.

Счастья не будет!

Также распространённость суеверий ведёт к целому ряду негативных последствий.

Магическое мышление в некоторых ситуациях снижает уровень готовности к сотрудничеству и взаимопомощи, установлению деловых отношений и просоциальному поведению в целом. Скажем, суеверный человек может отказаться от донорства крови или участия в благотворительных проектах.

Такие люди обычно менее счастливы в повседневной жизни, поскольку склонны к тревожности и пессимистичному мировоззрению. Так что, в целом, оно, скорее, ограничивает людей, чем помогает им жить и развиваться.