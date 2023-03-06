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Александр Приходько

Ничего святого. Сбежавший из России безбожник Озеров попытался устроить протесты в Петербурге

4:44
Общество

Распространенная в соцсетях информация о митинге за снятие Александра Беглова с поста губернатора Санкт-Петербурга оказалась фейком. Неизвестные пытались организовать акцию заведомо незаконными методами от лица ЧВК "Вагнер" и ее сооснователя бизнесмена Евгения Пригожина. Провокацию организовали с помощью поддельных скриншотов, а основным распространителем оказался сбежавший из России блогер Григорий Озеров, чьи ресурсы ранее уже блокировались за распространение фейков.

Ничего святого. Сбежавший из России безбожник Озеров попытался устроить протесты в Петербурге

Основой для фейка послужило реальное заявление Евгения Пригожина, сделанное после возвращения в Петербург из Бахмута, освобождением которого занимается ЧВК "Вагнер". Бизнесмен указал на перманентную проблему Смольного с уборкой снега и запустил хэштег #БегловВонИзПетербурга.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного не зажравшегося, не заворовавшегося управленца? Просто позор. Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел. Любой дворник будет справляться лучше него. Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел", — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Заявление Пригожина было опубликовано в 12 дня 5 марта, а спустя шесть часов в Telegram появился канал "Питер 08.03.23". Именно там появились первые призывы принять участие в акции протеста.

 

В последующем на канале разместили скриншоты с призывами к протестам от лица якобы сообществ в соцсети "ВКонтакте", посвященных работе ЧВК "Вагнер".

 

Однако при проверке выяснилось, что подобные призывы там никогда не публиковались, а группы "ЧВК "Вагнер" Ленинградская область" и вовсе не существует. На данный факт, в частности, обратили внимание авторы Telegram-канала "Ротонда". Журналисты петербургского издания "Бумага" также указали на недостоверность распространяемой в соцсетях информации.

"Скриншоты были, в частности, сделаны из группы "ЧВК Вагнер Ленинградская область" во "ВКонтакте". Такой группы не существует и похоже, что все публикации и существуют только в виде скриншотов", — написала "Ротонда".

Главным распространителем фейка оказался Telegram-канал Ateo Breaking на полмиллиона подписчиков. Причем редакторы канала умудрились устроить фейк внутри фейка, ошибившись с должностью Александра Беглова — вместо губернатора он стал мэром.

 

Столь грубая ошибка, наглядно демонстрирующая далекость авторов фейка от Петербурга, вполне объяснима. Сетку каналов и сообществ Ateo, в том числе Ateo Breaking, создал тверской блогер Григорий Озеров.

 

Они якобы были посвящены атеизму и популяризации науки, но на деле занимались распространением фейков о России. В марте 2022 года большая часть сетки Озерова была заблокирована Роскомнадзором за распространение недостоверной информации, а сам блогер сбежал из России.

Григорий Озеров является сторонником Алексея Навального и неоднократно публиковал на своих ресурсах его материалы. При этом в канале "Питер 08.03.23", запустившем фейк о митингах за отставку Беглова, оказался материал Любови Соболь (признана иноагентом в РФ) о деятельности губернатора, размещенный на YouTube-канале "Навальный Live".

В контексте произошедшего такое совпадение не кажется случайным. Крайне маловероятно, что в одном ряду могут оказаться ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин и годами распространявшие о них фейки Алексей Навальный и Любовь Соболь.

Стоит особо отметить, что информация об организации протестов оказалась не просто фейком, но и опасной провокацией против ЧВК "Вагнер", которая в настоящее время ведет тяжелейшие бои за освобождение Бахмута. Можно предположить, что цель провокации заключалась именно в создании определенных проблем деятельности ЧВК. Однако исполнение фейка оказалось на крайне низком уровне, и он явно не сумел достичь своей цели.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы соцсети санкт-петербург евгений пригожин александр беглов
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