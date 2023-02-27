"Горел в танке, дошел до Берлина"

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Тверские школьники выпустили видеорассказы о прадедах — участниках ВОВ.

В Твери видеопроект "Молодежь помнит" продолжила история школьницы Дарьи Гурьевой, которая рассказала о своем прадедушке, встретившем Победу в Великой Отечественной войне в самом сердце Германии. Даёт свои плоды работа по увековечиванию памяти наших предков, сражавшихся в этом регионе, развитая благодаря фильму Евгения Пригожина "Ржев".

В шестиминутном ролике Дарья рассказала, как Николай Васильевич Корешков освобождал Карелию и отличился при переправе через реку Свирь. Как вспоминал Корешков, именно по водоёму проходила оборона финнов, и перед нашими войсками поставили задачу прорвать ее. Из роты в 95 человек на правый берег переправилось лишь 13. За эту переправу прадед Дарьи получил орден Славы 3-й степени.

Ранее о боевом пути своего прадедушки в рамках проекта рассказал еще один ржевский школьник — Семен Воронов. Георгия Викторовича Черноока призвали в ряды Красной Армии в 1939 году. Он служил на финской границе, затем — на Западном фронте. В ходе боев был ранен, горел в танке, сражался в легендарном Т-34 и встретил Победу в Берлине. Ученик отметил, что не забывает про подвиги прадеда и каждый год 9 мая вместе с мамой идет в составе "Бессмертного полка" по улицам Ржева и несет портрет Георгия Викторовича.

Видеопроект, цель которого — сохранить память о героических предках тверичан, был запущен по инициативе губернатора Тверской области в 2017 году. Он предложил транслировать рассказы детей по местному ТВ. В этом году выпуск роликов был приурочен к 80-летию окончания Ржевской битвы (31 марта 1943 года). Создать их помогли АНО "ИРИ" и студия "Акценты". Они включили в короткие фильмы с рассказами школьников кинохронику военных лет.

Напомним, Ржевская битва считается одной из самых кровопролитных в годы ВОВ. По разным оценкам, в ней погибло свыше миллиона человек. Историки ведут отсчет Ржевской битвы с 8 января 1942 года, когда советские войска начали Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. Сам Ржев освободили в марте 1943 года. Из 57-тысячного населения, проживавшего в городе до оккупации, там осталось всего 150 человек, а вместе с жителями района — 362 человека. Всего в составе битвы насчитывается четыре операции, и не все они были удачными. Именно поэтому долгое время официальная история не считала сражения подо Ржевом отдельной серией операций. И лишь недавно Ржевскую битву стали называть предтечей Сталинградского сражения, которое без нее вряд ли бы завершилось успешно.

Увековечить память героев, павших на этой земле, было решено в бронзе и стали. В июне 2020 года под Ржевом был открыт мемориальный комплекс: 25-метровая фигура советского солдата, которого уносят в небо 35 журавлей. Монумент воплощает собой всех воинов, погибших в годы ВОВ.

Дань памяти погибшим отдали и в кинематографе. Годом ранее, в 2019 году, был выпущен фильм "Ржев". В основу сюжета легла повесть Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Писатель взял эту историю из жизни — он был участником Ржевской битвы. А идея снять по повести фильм принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Одним из героев произведения был его дед — ротный Евгений Ильич, поэтому предприниматель таким способом решил увековечить память своего предка и других советских солдат. Фильм получился довольно жестким и прямолинейным, однако сегодня его называют одной из лучших кинолент о ВОВ и показывают в школах на уроках мужества.

Открытие монумента, фильм и подобные патриотические проекты возрождают интерес к военному прошлому Тверской области и помогают воспитывать подрастающее поколение. Они уже сделали регион местом, популярным у туристов, интересующихся Великой Отечественной войной. Ежегодно сюда приезжают миллионы человек, в том числе, участники поискового движения. Так, один только мемориал с момента открытия посетили почти 4 миллиона человек. Кроме того, растет и число гостей музейного павильона мемориала: за прошлый год здесь побывали 110 тысяч человек, среди них отмечено много молодежи.