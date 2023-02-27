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Александр Приходько

Столкнулись с бюрократической волокитой: Франц Клинцевич сравнил соцзащиту добровольцев Афганской войны и СВО

3:29
Общество

Участники Афганской войны сразу могли получить статус "ветеран боевых действий" (ВБД) по возвращении на гражданку, в отличие от военнослужащих и добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил руководитель российского союза "Ветераны Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич.

Столкнулись с бюрократической волокитой: Франц Клинцевич сравнил соцзащиту добровольцев Афганской войны и СВО

На днях появилась информация, что житель Москвы, который числился в белгородской части и принимал непосредственное участие в боевых действиях на передовой, не может получить необходимые документы для подачи рапорта на оформление статуса ВБД. Его три месяца "кормили" обещаниями, а после и вовсе перестали выходить на связь.

Экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что граждане России в настоящий момент столкнулись с бюрократической волокитой, которой не было во времена Афганской войны. Тогда руководство СССР своевременно приняло все нормативно-правовые положения для получения статуса "ветеран боевых действий".

"Речь идет о постановлении ЦК КПСС "О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям". Нас тогда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны по мерам социальной поддержки. Это позволило избежать длительной бюрократической волокиты.

Как только люди приходили на гражданку, они подавали заявление в госорганы и военкоматы. В течение 30 дней им выдавали удостоверения", — заявил эксперт.

Руководитель российского союза "Ветераны Афганистана" выразил сожаление в связи с тем, что профильные структуры не позаботились о военнослужащих и добровольцах, которые в настоящий момент сражаются в Донбассе. По его мнению, необходимо ускорить формирование государственного фонда и профильных структур для обеспечения социальной поддержки участников СВО и присвоения им статуса "ветеран боевых действий".

"Сейчас депутаты Государственной думы РФ в срочном порядке рассмотрят и примут все нормативно-правовые документы. Я думаю, с этим вопросом будет все решено, особенно после послания президента РФ к Федеральному собранию", — заявил он.

Франц Клинцевич добавил, что следует как можно скорее создать профильные структуры во всех субъектах РФ с точными адресами и телефонами, куда могли бы спокойно обратиться люди для получения необходимой соцподдержки.

"Сегодня, с учетом спецоперации, могут возникнуть юридические проблемы, особенно у добровольцев. Если военнослужащие защищены в этом плане, то добровольцы могут столкнуться с бюрократической волокитой. В частности, речь идет об ополченцах Луганской и Донецкой народных республик. Им придется предоставить подтверждающие документы, что они участвовали в защите Донбасса с 2015 года и позднее", — подчеркнул экс-сенатор.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга препятствовали похоронам Дмитрия Меньшикова, погибшего в сражениях за Соледар. Это привело к громкому информационному скандалу, что впоследствии вынудило губернатора Александра Беглова позволить захоронение с воинскими почестями добровольца на Белоостровском кладбище.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франц клинцевич
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