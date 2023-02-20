Алексей Навальный* признал Крым "бутербродом"

2:41 Your browser does not support the audio element. Общество

"Крым — это что, бутерброд с колбасой?", — так в октябре 2014 года Алексей Навальный* ответил на вопрос о возможности того, чтобы отдать Крым под контроль Украине. Сейчас, судя по всему, Навальный считает, что Крым таки да, "бутерброд".

И не только Крым, а и все новые российские регионы. Дело в том, что Навальный опубликовал политическую платформу, пафосно названную "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране".

О чём в ней речь? Если вкратце, то Алексей Анатольевич предлагает сдаться. Он декларирует необходимость выполнения Россией всех украинских требований.

А именно: вывод российских войск на границы 1991 года, компенсацию ущерба, расследование военных преступлений.

Вот как, например, Навальный предлагает платить "компенсацию" Украине (сказал бы уж "контрибуцию", чего стесняется). "Компенсацию" Украине он предлагает платить как долю от экспорта Россией энергоресурсов после снятия ограничений. Ограничения, понятно, должен снять Запад.

По мнению Навального, это не скажется на благосостоянии России, так как "восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране".

Ну и далее всё в таком же ключе, с обязательным для Навального и Ко тезисом про "демонтаж режима".

Здесь стоит напомнить, что на днях документальному фильму "Навальный" была присуждена британская кинопремия BAFTA. Очевидно, что это и появление "тезисов" должны были напомнить о том, что есть такой Алексей Анатольевич Навальный.

При этом он отлично знает, что абсолютное большинство людей, проживающих в Крыму и на новых территориях, поддерживают Россию. И что будет с этими людьми, если туда придёт Украина, хорошо известно.

Не волнует, судя по всему, Навального и то, что согласно его предложению, любой участник СВО может быть выдан некоему "международному трибуналу". А вернее сказать, на Украину.

Очевидно, что воспринимать все эти "тезисы" следует не более чем фантазии на тему. Поскольку человек, который считает себя российским политиком, такое написать себе никогда бы не позволил. Если он думает о своей стране и народе, разумеется.

* - включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов