"Диверсанты" прописались на голубых экранах российского ТВ

Сегодня, когда якобы всё заполонил Интернет, а это и не только информагентства, но и разной направленности соцсети, телевидение исправно продолжает выполнять свою функцию пропаганды. Тихо, ненавязчиво. Тем более, многие из нас его практически не выключают. Бормочет и бормочет.

Когда мы садимся завтракать, обедать или ужинать, голубой экран светится, а из него кто-то вещает. И неважно, записные ли это высокооплачиваемые болтуны или телесериалы и кинофильмы, которые всегда "заточены" на определённую идеологию. Пропаганда ТВ не потеряла своей актуальности и сегодня. Другое дело, в чьих руках российское телевидение. И зачастую, оно в руках наших сегодняшних противников. Значит, "музыку" заказывают они? И они ведут цензуру того, что надо говорить гражданам России, а что не надо.

А что мы смотрим...

Проблема засилья иностранных компаний на отечественном телевидении — не только проблема нашей страны. На это уже давно обращали внимание и в Западной Европе. Очевидно, решающая роль в деле — продавать или не продавать — принадлежит правительству, с которым даже в странах НАТО не во всём согласны граждане-избиратели.

Аналитики британского "Экономиста" давно отмечали: когда иностранные компании приобретают доли в местных СМИ, или когда иностранные шоу сомнительной репутации появляются на телеэкранах, это заботит людей намного больше, чем другие формы иностранных инвестиций. Оно и понятно: когда вас унижают с телеэкрана, надо быть только человеком не помнящим родства, чтобы смеяться над русофобскими американскими фильмами, которыми нас российское ТВ исправно кормит более 30 лет.

А если вспомнить, как совсем недавно подавалась "рассейская" история, которая не сплачивала народы России, а наоборот — разъединяла, неволей задумаешься, кому принадлежит контрольный пакет акций российского ТВ.

Очевидно, что средства массовой информации и развлечений играют особую роль в обществе. Например, Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, который был куплен японской компанией, может и вызвать возмущение, но не более. Это коммерция, и политических последствий здесь не будет. Пока военные базы США спокойно пьют саке на Окинаве. Но последствия деятельности американцев на нашем ТВ в годы "войны" уже становятся катастрофическими.

Даже в Англии, где большая часть печатных СМИ ещё недавно принадлежала компании "Ньюс корпорейшен" австралийца Мэрдока (географически ближе к Штатам), многие британцы были возмущены этим, расценивая продажу отечественных СМИ иностранцам, как влияние на национальную политику.

Кстати, Запад уже давно подсел на ТВ-импорт из США, тратя на него немалые деньги из бюджетов. А это засилье в то время, как космические коммуникации кажутся детской забавой с приходом Интернета, перерастает в тотальные войны против граждан других стран. Пусть и на ТВ.

Кого сегодня удивишь в России "плазмой", которая, мурлыкая, уводит наших детей в мир насилия, извращенцев и потенциального предательства. А у нас все обсуждают, почему подрастающее поколение инфантильно.

Не пора ли национализировать своё ТВ

Может быть, поэтому даже на Западе пытаются ограничить показ американского ТВ по местным каналам. Правительства стран НАТО ставят вопрос о введении квот на показ иностранных программ по национальному ТВ.

Одним их первых документов, принятых в Евросоюзе, был документ под названием "Телевидение без границ". Но цель документа — именно обозначить границы. В параграфах обозначено, что половина программ, показываемых по европейскому ТВ, должна быть произведена внутри ЕС. Правда, вечный сателлит США — Англия — сумела вбить туда пунктик: "где, это целесообразно". И директива, во многом, потеряла свою эффективность. Правда, Лондон позже потихоньку слинял из ЕС. Мавр сделал своё дело.

На Западе, с появлением сотен цифровых каналов, заявляли, что это не так плохо. Каналы разные, вот они и будут выражать различные точки зрения. Но в России, натирая пальцы на пульте, различных точек абсолютно не было видно. Ни раньше, ни сейчас. И "жёлтый" канал у нас мало чем отличается от "высококультурного". Утверждение о том, что принадлежность ТВ иностранному капиталу может иногда быть хорошим способом для обеспечения разнообразия, почему-то у нас не проходит. А ведь когда-то именно СССР и США были первопроходцами в области спутниковых "тарелочек", позволявших им шпионить друг за другом.