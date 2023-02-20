Сегодня, когда якобы всё заполонил Интернет, а это и не только информагентства, но и разной направленности соцсети, телевидение исправно продолжает выполнять свою функцию пропаганды. Тихо, ненавязчиво. Тем более, многие из нас его практически не выключают. Бормочет и бормочет.
Когда мы садимся завтракать, обедать или ужинать, голубой экран светится, а из него кто-то вещает. И неважно, записные ли это высокооплачиваемые болтуны или телесериалы и кинофильмы, которые всегда "заточены" на определённую идеологию. Пропаганда ТВ не потеряла своей актуальности и сегодня. Другое дело, в чьих руках российское телевидение. И зачастую, оно в руках наших сегодняшних противников. Значит, "музыку" заказывают они? И они ведут цензуру того, что надо говорить гражданам России, а что не надо.
Проблема засилья иностранных компаний на отечественном телевидении — не только проблема нашей страны. На это уже давно обращали внимание и в Западной Европе. Очевидно, решающая роль в деле — продавать или не продавать — принадлежит правительству, с которым даже в странах НАТО не во всём согласны граждане-избиратели.
Аналитики британского "Экономиста" давно отмечали: когда иностранные компании приобретают доли в местных СМИ, или когда иностранные шоу сомнительной репутации появляются на телеэкранах, это заботит людей намного больше, чем другие формы иностранных инвестиций. Оно и понятно: когда вас унижают с телеэкрана, надо быть только человеком не помнящим родства, чтобы смеяться над русофобскими американскими фильмами, которыми нас российское ТВ исправно кормит более 30 лет.
А если вспомнить, как совсем недавно подавалась "рассейская" история, которая не сплачивала народы России, а наоборот — разъединяла, неволей задумаешься, кому принадлежит контрольный пакет акций российского ТВ.
Очевидно, что средства массовой информации и развлечений играют особую роль в обществе. Например, Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, который был куплен японской компанией, может и вызвать возмущение, но не более. Это коммерция, и политических последствий здесь не будет. Пока военные базы США спокойно пьют саке на Окинаве. Но последствия деятельности американцев на нашем ТВ в годы "войны" уже становятся катастрофическими.
Даже в Англии, где большая часть печатных СМИ ещё недавно принадлежала компании "Ньюс корпорейшен" австралийца Мэрдока (географически ближе к Штатам), многие британцы были возмущены этим, расценивая продажу отечественных СМИ иностранцам, как влияние на национальную политику.
Кстати, Запад уже давно подсел на ТВ-импорт из США, тратя на него немалые деньги из бюджетов. А это засилье в то время, как космические коммуникации кажутся детской забавой с приходом Интернета, перерастает в тотальные войны против граждан других стран. Пусть и на ТВ.
Кого сегодня удивишь в России "плазмой", которая, мурлыкая, уводит наших детей в мир насилия, извращенцев и потенциального предательства. А у нас все обсуждают, почему подрастающее поколение инфантильно.
Может быть, поэтому даже на Западе пытаются ограничить показ американского ТВ по местным каналам. Правительства стран НАТО ставят вопрос о введении квот на показ иностранных программ по национальному ТВ.
Одним их первых документов, принятых в Евросоюзе, был документ под названием "Телевидение без границ". Но цель документа — именно обозначить границы. В параграфах обозначено, что половина программ, показываемых по европейскому ТВ, должна быть произведена внутри ЕС. Правда, вечный сателлит США — Англия — сумела вбить туда пунктик: "где, это целесообразно". И директива, во многом, потеряла свою эффективность. Правда, Лондон позже потихоньку слинял из ЕС. Мавр сделал своё дело.
На Западе, с появлением сотен цифровых каналов, заявляли, что это не так плохо. Каналы разные, вот они и будут выражать различные точки зрения. Но в России, натирая пальцы на пульте, различных точек абсолютно не было видно. Ни раньше, ни сейчас. И "жёлтый" канал у нас мало чем отличается от "высококультурного". Утверждение о том, что принадлежность ТВ иностранному капиталу может иногда быть хорошим способом для обеспечения разнообразия, почему-то у нас не проходит. А ведь когда-то именно СССР и США были первопроходцами в области спутниковых "тарелочек", позволявших им шпионить друг за другом.
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