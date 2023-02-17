Юрист: брачный договор обеспечивает супругам безопасность

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Игорь Могильный рассказал, для чего нужен брачный договор. Он также объяснил, как заключение этого документа влияет на бизнес.

Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Брачный договор заключается в письменной форме и требует обязательного нотариального заверения. Может заключаться как до заключения брака (в таком случае, он действует со дня регистрации брака) или во время брака.

Брачный договор выполняет сразу несколько задач:

прекращение режима совместной собственности;

защита активов одного супруга при финансовых сложностях или претензиях к другому;

защита нетрудоспособного;

вопросы наследственного планирования.

Нет чёткого ответа на вопрос, стоит ли заключать брачный договор, или же можно обойтись без его заключения, однако трудно отрицать, что данный документ способен регулировать важные для семейной пары моменты:

режим совместной, долевой или раздельной собственности, имущество каждого из супругов;

обязанности по взаимному содержанию, порядку несения семейных расходов, кто и что получит после расторжения брака и другие положения, касающиеся имущественных отношений;

права и обязанности могут ограничиваться сроками, а также ставиться в зависимость от наступления определённых условий.

Брачный договор никак не регулирует

продолжительность брака,

с кем останется ребёнок после развода,

рождение ребёнка определённого пола,

право на то, чем супруги занимаются,

ответственность за измену каждого супруга,

многие другие неимущественные вопросы, касающиеся супругов.

Игорь Могильный поделился плюсами заключения брачного договора, в том числе, для предпринимателей. Он выделил сразу несколько положительных моментов для ведения бизнеса:

спокойствие деловых партнёров (бизнес не делится, и есть возможность получить компенсацию);

личная ответственность супруга-бизнесмена за долги, связанные с бизнесом;

снятие рисков дробления бизнеса в случае развода.