Адвокат Игорь Могильный рассказал, для чего нужен брачный договор. Он также объяснил, как заключение этого документа влияет на бизнес.
Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор заключается в письменной форме и требует обязательного нотариального заверения. Может заключаться как до заключения брака (в таком случае, он действует со дня регистрации брака) или во время брака.
Брачный договор выполняет сразу несколько задач:
Нет чёткого ответа на вопрос, стоит ли заключать брачный договор, или же можно обойтись без его заключения, однако трудно отрицать, что данный документ способен регулировать важные для семейной пары моменты:
Брачный договор никак не регулирует
Игорь Могильный поделился плюсами заключения брачного договора, в том числе, для предпринимателей. Он выделил сразу несколько положительных моментов для ведения бизнеса:
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.