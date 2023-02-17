Психолог: "Людмила Петрановская — яркий пример архетипа Заботливый"

Архетипы — это базовые образы, образцы поведения, которые складывались на протяжении поколений. Они устойчивы, обладают как положительными, так и отрицательными чертами, способны оказывать влияние на поведение человека и вызывать в нём те или иные эмоции.

Понятие архетипов впервые ввел К. Юнг. Во время своих исследований он обнаружил, что разных людей объединяют схожие черты личности. Хью Марр и Кэрол Пирсон объединили его архетипы в систему и рассказали про свою классификацию в книге "Пробуждение внутренних героев".

В нас живут все архетипы сразу, но чаще всего доминируют два или три основных. Зачем нам нужно их знать? Это полезный инструмент, которым давно пользуются бренды и известные люди, чтобы выстроить позиционирование на рынке и транслировать свои ценности.

Наверняка вы замечали, что при взгляде на чью-то страничку в социальных сетях вам приходит на ум какая-то ассоциация. Например, если вы зайдете в аккаунт Дмитрия Нагиева, то увидите чёрные очки, кожаные куртки, татуировки. Вы, скорее всего, подумаете: "Эпатаж, бунт". И попадёте в точку! Это именно тот образ, который он хотел сформировать у вас через визуал, контент и яркие акценты.

Главная идея использования архетипов в выстраивании личного бренда заключается в следующем: не надо подстраиваться под целевую аудиторию, ваша аудитория сама вас найдет. Потому что подсознательно мы ищем людей, похожих на себя или тех, на кого мы хотели бы быть похожими.

Какую классификацию предложили нам Пирсон и Марр и как можно выстроить свой личный бренд, отталкиваясь от доминирующих архетипов? Об этом рассказала читателям Pravda. Ru личный и семейный психолог Анастасия Елисеева.

Какие бывают архетипы

Простодушный

Он верит в лучшее, всегда старается поступать правильно, хочет быть счастливым и стремится к идеалу. Транслировать этот архетип можно через одежду: например, фотографии босиком, в футболке в полоску, в платье в цветочек, можно даже использовать пижамный стиль. В контенте стоит отражать ваш оптимизм, искренность, детскую радость. Самый яркий представитель этого архетипа — Форрест Гамп.

Искатель

Он ищет себя через освоение мира, путешествия, новые ощущения. Старается оставаться честным с собой, жить полной жизнью, быть свободным. Чтобы транслировать этот архетип, можно использовать фото человека на фоне природы, разные локации, позу "Следуй за мной". Стоит рассказывать про свой путь, поиск себя, про переезды и рефлексию, с этим связанную. Персонаж этого архетипа — героиня Джулии Робертс в фильме "Ешь, молись, люби".

Мудрец

Главное его желание — открыть истину. Для этого он учится, развивается, ищет информацию, и этот процесс может длиться бесконечно. Транслировать образ мудреца можно через изучение чего-то нового, конференции, лекции, книги, разборы кейсов. Стоит показывать учёные степени, грамоты, сертификаты. Яркий представитель этого архетипа — Шерлок Холмс.

Бунтарь

Это мятежник, революционер, злодей, дикий мужчина или женщина. Стратегия — ломать, разрушать, шокировать. В визуале бунтарь может транслировать что-то общественно порицаемое: татуировки, чёрные куртки, очки, сигареты, виски, социально опасные действия. В контенте — эпатаж, разрушение стереотипов. Яркий представитель — Джек Воробей.

Маг

Маг понимает на глубинном уровне суть вещей, понимает, как работает подсознание, как устроены люди. Оказывает мощное влияние на окружающих, обладает огромной харизмой. В визуале можно использовать зеркала и всё, что вызывает мистические ассоциации. Цвет — фиолетовый. В контенте можно писать про волшебные трансформации, превращения. Известный персонаж — Гарри Поттер.

Герой

Это воин, спортсмен, сверхчеловек, победитель. Его цель — сделать мир лучше посредством своих действий. Место обитания героев — это городские джунгли, политические игры или спортивный ринг. Транслировать в этом архетипе можно достигаторство, спортивную одежду, бег, тренировки, атрибуты успеха (трофеи, кубки), а также многозадачность, занятость, достижение целей. Известный персонаж — Человек-паук.

Любовник

Этот архетип про признание, восхищение, близость. Любовник стремится показать близким, как они важны для него, и стремится чувствовать свою важность. Это не всегда только про интимную близость, а чаще про глубокую связь. Любовникам стоит выбирать визуал про красоту, сексуальность, притягательность, транслировать эстетику, близкие отношения. Яркий герой — Джулия Робертс в фильме "Красотка".

Шут

Эти люди обладают огромным творческим потенциалом, нестандартным взглядом на вещи и очень креативным подходом ко всему. Шут — это не про клоунаду и плоский юмор, он скорее про харизму и поиск весёлых моментов даже в рутине. Визуал шута — это эмоции, яркие цвета, сочетание несочетаемого, непонятные, неуместные позы, юмор. Пример — герой фильма "Маска".

Славный малый

Это добрый, порядочный, надёжный человек, он любит шутить над собой и всех уверяет, что не стоит серьёзно относиться к себе. Больше всего таких архетипов среди борцов за права и в общественных движениях. Такие люди любят путешествовать и легко вписываются в любую компанию — этакие свои среди чужих. Для визуала подойдет максимально простая одежда, демонстративный отказ от всего элитного. Персонаж — главная героиня сериала "Дикий ангел".

Творец

Это новаторы, изобретатели, они постоянно создают что-то новое, генерируют идеи, находятся в поиске совершенства и вдохновения. В визуале показывайте процесс работы, руки, инструменты — то, что вы используете каждый день. Можно показать момент вдохновения: вы смотрите фото, картины, читаете книгу. Яркий герой — изобретатель из трилогии "Назад в будущее".

Правитель

Обычно это жесткий человек бизнеса. Он создаёт структуру, любит чёткий порядок, стремится соблюдать правила и требует того же от окружающих. Для визуала можно использовать пиджаки, костюмы, кожаное кресло. Важно показывать статус, успех, дорогие машины, одежду. Яркий герой — Миранда Пристли.

Заботливый

Им движет сочувствие, щедрость и желание помогать окружающим. Такой человек часто может причинять добро насильно, потому что уверен, что знает, как лучше. Как транслировать образ? Показывайте заботу о себе, о других, рассказывайте про воспитание детей и так далее. Яркий пример — Людмила Петрановская.