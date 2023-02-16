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Ирина Гусакова

Эксперт: "Знание архетипов помогает блогеру вести за собой людей"

4:04
Общество » Практика

Замечали такое, что смотришь одни блоги и веришь, что человек настоящий, а смотришь на другие — и понимаешь, что человек обманывает и притворяется во всём. Даже следить не хочется! Ещё в начале 20 века швейцарский психиатр К. Г. Юнг ввёл такое понятие, как архетип. И это не очередной тренд в ведении соцсетей, а научное понятие, которое успешно используют многие известные блогеры. Существует 12 архетипов: любовник, правитель, бунтарь, шут, творец, мудрец, герой, шут, простодушный, искатель, заботливый, славный малый. Чтобы определить архетип, достаточно пройти тест, но нужно понимать, что архетипы меняются в течение жизни, и связано это с той или иной ситуацией. Как архетипы можно использовать в ведении блога — рассказала читателям Pravda.Ru контент-наставник Ирина Вольнова.

Эксперт: "Знание архетипов помогает блогеру вести за собой людей"

Как знание архетипов помогает вести блог и прогревать аудиторию

У каждого архетипа свой характер, свой смысл жизни, соответственно, благодаря архетипу мы чётко понимаем, что можем транслировать в блоге, через какие смыслы показывать свои ценности.

Например, Саша Митрошина является по архетипу героем, она ведёт за собой людей, показывает, что она добивается цели, значит, и её ученики и подписчики тоже добьются цели в жизни.

Елена Блиновская - маг, смело показывает, как трансформируется её жизнь с помощью работы с головой и всё вокруг меняется волшебным образом, все желания исполняются, стоит только захотеть.

Знание архетипа значительно облегчает ведение соцсетей, так как многие теряют себя среди шума и огромного количества информации. Порой уже сам не понимаешь: твои это мысли или нет.

И когда подробно начинаешь изучать свой архетип, уже точно говоришь — это 100% про меня.

Важно понимать, какие атрибуты окружают тот или иной архетип, например, мудрецы окружают себя книгами, а маги обожают свечи и травяные чаи. Также с помощью архетипа можно подобрать образы, в которых будет удобно и вы будете чувствовать себя естественно. Локации, которые тоже будут отражать ваш архетип, достаточно использовать их в блоге, и люди на интуитивном уровне будут считывать, какой архетип именно у вас, даже если они и не знают ничего про архетипы.

Архетипы даже могут подсказать, какие продукты создавать и какие прогревы можно прописать так, чтобы аудитория становилась лояльной и начинала доверять вам.

Доверие — это главный ключик к продажам.

Например, шут веселит своих подписчиков мемами и продает продукт в легкости, искатель в поиске новых мест и свободы, также с помощью своего продукта делает свободными людей, строгие правители продают свои дорогие вип-продукты с помощью структуры и строгой дисциплины, а мудрецы всё доказывают с научной точки зрения.

Каждому архетипу соответствует и предназначение. Например, магам очень круто развиваться в психологии, шутам — в творческих профессиях или в ораторском искусстве, а мудрецам подойдет — наука или маркетинг.

Даже подарки можно выбирать по архетипам. Например, заботливому можно подарить красивый шарф, а творцу — проектор или фотоаппарат. 

С помощью архетипов можно:

  • увеличить продажи в блоге;
  • не выгорать от ведения соцсетей;
  • найти свою уникальность;
  • выделиться среди конкурентов.

Зная свой архетип и архетипы целевой аудитории, можно успешно продавать свои услуги и продукты. Вести свой блог легко и при этом оставаться собой.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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