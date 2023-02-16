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Сергей Лебедев

Нет согласия и порядка: в России слишком мало русских по духу людей

Общество

К сожалению, нынешняя власть так и не определилась, какая идеология у России.

Нет согласия и порядка: в России слишком мало русских по духу людей

В НАТО уже давно принято, что они во всём мире устанавливают "демократию" и "свободу" с националистическим душком. Другие вводят "исламизм", хотя знание Корана, как и у многих знание Библии, весьма хромает. Но в последнее время, озаботившись русской историей, власть предержащие почему-то упорно молчат о вопиющих фашистских нападках мигрантов на русское население. Абсолютно безнаказанных для этнических преступных группировок.

Параллель с дореволюционной Россией очевидна. Когда-то так же чиновники при исполнении копали яму под страной, мягко укладываясь под революции любой направленности. Страшно другое, что это делали не только инородцы, по терминологии тогдашнего времени, но и русские. Молчал и русский царь.

За знание русского языка в России могли уволить из ксёндзов

В последнее время много написано о русофобии проамериканского режима в Польше. Как сегодня, поляков в объятия наших врагов толкали, в первую очередь, мы сами.

В белорусском костёле ксёндзом служил поляк Фердинанд Сенчиковский, который, по меркам римской католической церкви, пошёл на ересь — захотел "располячить" белорусский костёл, ведя проповеди на русском языке. А польско-иезуитское иго длилось в Белоруссии более 200 лет. Но это уже была Российская империя, а на дворе стояли 1880-е годы.

А что плохого, говорить на русском в России? Но даже это было ему поставлено в вину не только польскими иезуитами, но и местными русскими чиновниками. Вероятно, не безвозмездно. Итог — проповедь на русском языке польскому ксёндзу обошлась Сибирью.

Родился пан Сенчиковский в 1837 году в Гродненской губернии. По матери, православной, приходился внуком униатскому священнику. Униатство — насильственное ополячивание украинского и белорусского населения с XVI века. В 1852 году он кончает слонимское дворянское училище, после — минскую католическую семинарию. В 1861 году рукоположенный в сан священника он кочует по домам польской и ополяченной знати. Вскоре получает приход. Это время выпало на мятежи польской шляхты, которую неплохо подкармливала Австро-Венгерская монархия, относившаяся к полякам, как к быдлу. Тем не менее, не побоявшись, ксёндз начинает первым произносить проповеди на русском языке, убеждая поляков, что русские им не враги.

В исторический день 27 мая 1869 года (можно сказать, совсем недавно) он первым осмелился отслужить молебен за Государя, а позже ввёл русский язык в католическое богослужение. Отмечу, что белорусские крестьяне не только не протестовали против проповедей на русском языке, а наоборот. Даже крестя своих детей в католическом вероисповедании, но на русском языке, они начинают понимать, что их дети не поляки, а русские славяне.

Понятно, что ненависть к такому священнику была обоснованна, поэтому некая польская террористка Гашинская, пройдя обучение у австрийских спецслужб, попыталась совершить убийство пана Сенчиковского. Но неудачно.

В 1871 году его назначают деканом в Минск, где он продолжает свою политику, благославляя проповеди на русском языке в костёле на Золотой горе. Как может, он борется со "слепой" русской администрацией, не только на месте, но и в Санкт-Петербурге.

Его уважал генерал Скобелев, но умер он в Сибири

У Сенчиковского был злейший враг в лице прелата Жилинского, который не только неоднократно писал доносы на "коллегу" в Рим папе, но и имел русские награды. Таким же "выкрестом" оказался и местный "заслуженный" чиновник Мосолов. Они и отправили беспокойного ксёндза в Бобруйск. А "ссылка", пусть и недалёкая, прервала деятельность Сенчиковского. По крайней мере, как друга России.

Именно в Бобруйске состоялась встреча прославленного русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева ("Суворову равного") с ссыльным Сенчиковским. Но русский генерал был не указ местному "русскому" чиновничеству, и ксёндза с русским языком, сунув ему пенсию в 500 рублей, при содействии министра внутренних дел Игнатьева отправляют в гродненский францисканский монастырь. Здесь его травля идёт не по дням, а по часам. Ему отказывают в исповеди, запрещают произносить проповеди. Идёт негласный польским католикам приказ из Рима — сторониться, как зачумленного.

Священник уезжает от преследований в Ташкент по приглашению туркестанского генерал-губернатора Черняева, занимая место окружного католического прелата. С приходом нового губернатора, немца Росенбаха, Сенчиковского вновь отставляют от службы.

И вот, он в Омске. Но и здесь, в центре российской Сибири, русских нет. Везде верховодят поляки в лице местного митрополита Гинтовта, которые возненавидели ксёндза Сенчиковского после его телеграммы в столицу к открытию памятнику Муравьёву. Последний был всегда не любим у польской шляхты.

Как результат, приход наш ксёндз в Омске так и не получил. 16 октября 1907 года он умер. Католический приход отказал ему в погребении. Отпевали его в православном храме. Да и похоронили на православном погосте.

"После моей смерти, я уверен, что из этих камней, которые в меня бросали и теперь бросают, истинно русские люди и истинно русское правительство соорудят и поставят на моей могиле памятник", — писал пан Сенчиковский.

Памятника ему у нас, понятно, нет. Зато у нас долгие годы спорят, почему в России было столько бунтов и революций.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы омск минск россия сибирь польша ташкент религия история узбекистан белоруссия
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