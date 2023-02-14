Эксперт Володин: "В сковороде вок можно даже варить суп"

Сковорода вок (или WOK) появилась в Китае много тысячелетий назад. От традиционной сковороды она отличается сферической формой и высокими бортами. Кочевники устанавливали её в отверстие меньшего диаметра самодельной плиты. Дно чаши нависало над открытым огнем. Вок быстро нагревался. В чашу наливали масло, спускали мясо, затем овощи и при частом помешивании доводили до готовности. Высокая температура позволяла быстро приготовить вкусное и питательное блюдо.

Форма дна выбрана не случайно, это позволяет экономить расход масла. На широкой сковороде его требовалось бы в разы больше. А в округлой форме оно стекает по стенкам и оказывается на дне. Это и есть место максимального нагрева. Мясо жарится в большом количестве жира. А овощи, распределяясь по покатым краям, подвергаются меньшей обработке. Однако сковороды вок сейчас выбирают и современные хозяйки. О плюсах и минусах этой сковороды и о том, как правильно её использовать, рассказал читателям Pravda.Ru профессиональный повар Алексей Володин.

Сковорода вок в современных условиях

В условиях городской квартиры трудно представить открытый огонь и чан с журчащими шкварками. Но производители, видя интерес к этой посуде, видоизменили её, чтобы отвечать требованиям современного образа жизни. Сферическая форма стала иметь плоское дно — для того, чтобы прочно стоять на плите. Именно плотное прилегание к поверхности в условиях применения электроплиты, будь то стеклокерамическая или индукционная, отвечает за эффективное использование мощности, чтобы вы зря не платили за электропотребление. Для пользователей газовых плит встречаются специальные горелки, которые позволяют использовать и округлую основу, но на деле это большая редкость, немногие идут на такие меры.

Классический вариант использования не предполагает крышки. Но для удобства хранения приготовленной пищи хозяйки дополняют его этим элементом. Крышки покупают отдельно.

В чем преимущества вок

Самый главный плюс — высокие борта. При перемешивании ингредиенты не выпадают наружу и не пачкают плиту. Ограждают они и от жира, разбрызгивающегося в разные стороны.

В такой чаше можно варить суп или получать тушеные блюда. Что проще, когда в одной ёмкости сначала обжарили мясо, добавили овощи, залили водой, и через час-два готов обед! Так, сковорода исполняет и роль кастрюли.

В WOK с антипригарным покрытием используют меньше масла или вообще готовят без него. А приготовленная еда будет полезнее и с меньшей калорийностью.

Вок должна появиться первой на кухне, считают производители. Такой выбор объясняется её многофункциональностью. На ней можно жарить, варить, тушить, припускать овощи. Если в хозяйстве есть такая утварь, то дополнительная посуда и не нужна. На выборе именно сковороды вок часто останавливаются мужчины, предпочитающие универсальность, и бережливые домохозяйки из-за легкости приготовления в ней еды.

Как использовать посуду кочевников на современной кухне

Не стоит думать, что вок можно применять только в привычном варианте — для жарки мяса с овощами. Она отлично подойдёт для приготовления абсолютно разной еды, можно даже готовить суп.

Вок исключает на кухне появление фритюрницы. Готовить в нём блюда из фритюра гораздо экономичнее. В сковороду наливаем большое количество масла, следом помещаем мясо или овощи и контролируем уровень прожарки. Достать любимую еду поможет сотейник или дополнительно приобретённая решетка.

Если в чашу налить воду, а сверху разместить специальную подставку, то получаем пароварку. Через 20-30 минут на гарнир готовы полезные овощи!

Как выбрать вок

Первое, что нужно учитывать — это материал изготовления и толщину стенок. Чем толще материал, тем лучше и долговечнее изделие.

Чугунная модель выдерживает высокие температуры, поэтому наиболее приближена к классическому варианту. Но она очень тяжёлая, и не каждой хозяйке будет легко с ней управиться.

Вок из алюминия удобнее за счёт своей легкости, средний вес сковороды 1200 г. Быстро нагревается, но нуждается в контроле температуры. По технологии основа покрывается несколькими слоями для достижения антипригарного результата. Такое покрытие удобно, позволяет использовать меньше жиров и масел, но требовательно к уходу. Идеальный выбор — малый и средний уровень нагрева дна. У стандартных элекроплит положение ручек от 1 до 6 регулирует температуру от 100 до 290*С. Посуду с антипригарным покрытием не рекомендовано нагревать выше 200*С, что соответствует 1-3 уровню нагрева.

Что важно знать о покрытии сковороды. Воздержитесь от покупки, если в составе присутствуют такие вещества, как PFOA или APEO. При нагревании они выделяют ядовитые вещества и отравляют пищу. В США на законодательном уровне запрещена продажа таких моделей. У нас пока нет специальных нормативов, но производители, которые заботятся о своей репутации, исключают из состава эти элементы.

Нужна ли съёмная ручка? Для удобства приготовления в изделии предусмотрена ручка, она позволяет передвигать и поворачивать посуду. Встречаются литые и съемные ручки. Лучше отдать предпочтение литой конструкции. Качественная модель тяжёлая из-за толстых стенок и дна. А съёмная ручка крепится за счёт небольшого штыря. При длительной нагрузке этот элемент может деформироваться и в конечном счете сломаться.

Сковорода вок прекрасно зарекомендовала себя и при правильном использовании прослужит долгие годы, а вы оцените, что можно готовить вкусные и разнообразные блюда легко и быстро.

Вок. Выбираем правильный!