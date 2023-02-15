Вопрос мигрантов остаётся болезненным для всей Европы

Когда-то в дореволюционной российской прессе начали обращать внимание на такую странную тему, которая никогда не была в центре внимания европейских стран, как миграция. Речь шла, в первую очередь, о засилье исламского "движения" в страны Европы. Вот от кого зависел этот мирный "крестовый поход" наоборот, и это большая тема для рассуждения. Тем более, даже мусульманам, которые уже сотни лет проживали на определённой территории и в определённой стране и уже интегрировались в европейскую культуру, не забывая свои корни, такие "братья" были не нужны.

Это не только другой язык, другой менталитет, но и конкуренты как по работе, так, чего греха таить, и пособия по безработице. Вот и начали обращать внимание наши предки на заголовки типа "Мирное завоевание Франции".

Какая политика, такие и мигранты

В США мусульманам практически всегда был запрещён въезд. Если, конечно, у вас нет на счету миллионов. Впишитесь в нашу среду — наркотики, разврат, девочки и прочие извращения с прицелом на политику — милости просим. Нет? Деньги оставим у себя. А вы обратно, катайтесь на верблюдах.

При европейской колониальной политике отношение с мусульманскими странами было иным. Разделяй и властвуй. Султаны получают образование в Париже, крестьяне выращивают хлопок, самые "умные" работают слугами в домах белых. Даже сейчас, эти установки за столетия не изменились.

Но "слуги" росли и потихоньку перебирались к своим господам на континент. При этом, особенно не старались вливаться в культуру христианского мегаполиса. По крайней мере, я не знаю из тысячелетней истории, когда христианская культура (менталитет) подвигала другие культуры и религии. Чаще всего, христиане с остервенением лупили друг друга. Может быть, поэтому сегодня в "самой свободной стране мира" — США — насчитываются сотни "христианских" церквей, правда порой отличающихся друг от друга только одёжками и приверженцами того или иного "рок-н-ролла".

Но есть ли здесь любовь к Христу, это ещё вопрос, судя по обилию "чёрного" юмора в сторону наших апостолов. А сколько за десятилетия в США было сожжено Коранов — всё нормально — ни дубайевцы, ни саудовцы по этому случаю не напрягаются. "Бабки" храним в Штатах.

Вот, Европа. Она мягче и толерантнее. Но вопрос миграции здесь всегда стоял остро.

Напомню о 1960 годе, когда Париж терпел полное поражение в войне с повстанцами Алжира за независимость. Эмигрировавшие во Францию арабы, решили пройтись мирной демонстрацией в пользу алжирцев (вероятно, у них был свой Азеф). Но это был не Алжир, местное население к этому отнеслось, понятно, отрицательно. Итог — десятки мёртвых арабов вылавливали из Сены, убитых французской жандармерией в ходе столкновений.

Сколько демонстрантов полегло на улицах Парижа — другой вопрос. Но французы дали независимость Алжиру, а немало алжирцев до сих пор изучают в школах второй язык — французский. Да и звезда французского футбола Зинедин Зидан, напомню, по национальности алжирец. Вот так, кто такие мигранты. Одни несут нам уважение и процветание, другие пополняют копилку отечественного криминала.

Легко ли сидеть на миграционной игле

Как сообщали корреспонденты полтораста лет назад из Парижа в назидание потомкам,

"Франция может служить примером того, что государства завоёвываются не только оружием и кровью. Нашествие иноплеменных принимает здесь всё более пугающие размеры и начинает грозить французам не на шутку".

Любопытно, что сообщения об исламской миграции последних десятилетий во Франции мало чем отличаются от сообщений столетней давности. В первую очередь, криминал, куда полиция старается не соваться. Как и сегодня, тогдашние "конкистадоры" Северной Африки особенно не старались учить французский и одевались в то, что они носили на родине (понятно, что дети уже будут другими, если в их воспитание не влезет религиозный радикализм).

Сообщалось, что из открытых дверей французской столицы тянутся запахи восточной кухни, вывески на непонятном языке, а "коренной француз кажется уже иностранцем". Предки нынешних французов сегодня с удивлением узнали бы, что улицы квартала Сен-Жерве, такие, как Сицилийского короля, улицы Роз, Евреев, Карла Великого оккупированы десятками тысячами арабов. Впрочем, сюда также перебрались тысячи поляков и русских евреев. Причём, как отмечала французская пресса: "евреи вытесняют всех из лучших мест квартала. А либеральное правительство вынуждено здесь открыть две еврейские школы".

Недавно мы писали о "высшем" университете для граждан Российской империи — Бестужевских курсах. Так вот, Франция была такой же отдушиной для женщин Европы, где можно было получить хорошее образование. В начале прошлого века француженки особенно не стремились к знаниям (870), зато иностранок было намного больше — около 2000. Получали там образование и девушки из России: юристы — 88, медицина — 247, филологи — 415. Всего обучающихся русских студенток было зарегистрировано почти 800 человек. Другое дело, какие запахи шли с их кухни и многие ли возвращались на Родину.

А что арабы? Да, ничего. Скоро их дети будут воевать и погибать за Францию в годы Первой мировой войны. Так что, миграция имеет разные стороны медали. Смотря, куда и как её повернуть. К тому же, даже французы давно обращали внимание на слабую рождаемость в стране. Прошло сто лет, и Европа также сидит на миграционной игле.

В последнее время российская власть на фоне массовой преступности и других негативов в сфере миграционной политики вновь сообщает, что собирается ужесточить доступ мигрантов на территорию России. Непонятно, как. Если у нас с теми же республиками Средней Азии практически отсутствуют границы. И дела коррупционные уже никого не удивляют в миграционной сфере.