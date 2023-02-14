Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог Клименко: "В День святого Валентина можно найти пару на вечере быстрых свиданий"

Общество » Семья

День святого Валентина — это праздник для многих пар, но для некоторых он может стать напоминанием о том, что они одиноки. Независимо от того, одиноки ли вы по собственному желанию или по обстоятельствам, никто не должен чувствовать себя обделённым в День святого Валентина. О том, как не чувствовать себя одинокой сегодня, рассказала читательницам Pravda.Ru клинический психолог, сертифицированный КПТ, АСТ-терапевт Екатерина Клименко.

Психолог Клименко: "В День святого Валентина можно найти пару на вечере быстрых свиданий"

Празднование Дня святого Валентина в одиночестве

Главное, что нужно запомнить — это то, что для празднования Дня святого Валентина необязательно быть частью пары. Да, это романтичный и нежный праздник, но ведь мы понимаем любовь намного шире, чем просто отношения между мужчиной и женщиной. Вы можете проявлять любовь и признательность к себе или к другим, даже если не состоите в отношениях на данный момент.

Потратьте этот день на что-то особенное, что доставит вам удовольствие — например, сделайте маникюр, пригласите себя на ужин или пройдитесь по магазинам с друзьями — и сделайте это ежегодной традицией! Почему бы и нет? Особенно если вы чувствуете себя счастливой в такие моменты.

Излишний ажиотаж вокруг этого праздника провоцирует появление многих стереотипов, например:

  • Одиночество — это плохо.
  • Чтобы быть счастливой, мне нужна вторая половинка.
  • На 14 февраля я обязательно должны быть в отношениях.
  • Лучше не расставаться, чтобы не остаться одной.

Из-за этого люди без пары начинают чувствовать себя некомфортно, занимаются самокопанием и считают, что в этом есть их вина. На самом деле любой специалист вам скажет, что необязательно привязываться к другим людям, чтобы быть счастливыми. Более того, настоящее счастье — оно всегда внутри вас. Именно ваше восприятие и отношение к ситуации регулирует то, насколько вы счастливы. Некоторые люди грустят в одиночестве, другие — чувствуют себя более комфортно, чем в отношениях.

Быть в окружении пар в День святого Валентина может быть тяжело, если вы сами не состоите в паре. Но постарайтесь не зацикливаться на том, что есть или нет у других людей, а сосредоточьтесь на том, что приносит радость в вашу собственную жизнь. Напоминайте себе, что одиночество — это не обязательно плохо, и найдите время, чтобы оценить всё то, что делает вас уникальным и особенным!

Советы по преодолению одиночества

Если вы испытываете явное одиночество, вы всегда можете обратиться к близким за советами. Они выслушают вас, а может, и встретят праздник вместе с вами. Обратитесь к тем, кто заботится о вас, например, к близким друзьям или членам семьи, открыто поговорите о том, каково это — быть одной в этот день, поделитесь историями счастливых воспоминаний прошлых лет или запланируйте что-нибудь весёлое вместе.

Особенно актуален отдых с друзьями в том случае, когда у вас есть знакомые, которые сейчас тоже без отношений. Скорее всего, они понимают ваши чувства и тоже хотят хорошо провести время. С друзьями ваши возможности безграничны, когда речь идёт о том, чтобы весело провести время. Например, вы можете:

  • поужинать в любимом месте;
  • сходить в боулинг;
  • устроить вечер настольных игр;
  • посмотреть романтические фильмы;
  • сходить на каток или в кино.

Кроме того, качественное времяпрепровождение с близкими напомнит нам, почему дружба так ценна и особенна, что может помочь в борьбе с чувством одиночества в этот праздничный сезон.

Если вы всё-таки остались одни

Вместо того чтобы чувствовать себя одиноко из-за отсутствия кого-то особенного рядом, используйте это время как возможность для ухода за собой и размышлений — займитесь йогой, побалуйте себя спа-процедурами или купите себе что-то новое, например, украшения или одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно. Или просто останьтесь дома, наслаждайтесь временем, когда вы смотрите фильмы или читаете книги, которые приносят радость.

И, наконец, в качестве последнего решения мы предлагаем вам романтичное времяпрепровождение. Многие пары знакомятся именно на 14 февраля, когда вокруг атмосфера тепла и романтики. Уточните, какие тематические мероприятия проводятся в вашем городе. Это может быть:

  • вечер быстрых свиданий;
  • концерты любимых исполнителей;
  • выставки и многое другое.

И у вас есть все шансы уйти оттуда со своей второй половинкой!

День влюбленных: Инструкция для одиноких
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
В Германии анонсировали отправку двух систем IRIS-T Украине в ближайшие месяцы
Экономист Добромыслов рассказал, за счёт чего пенсию в РФ можно поднять в два раза
Эндрю Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны
Песков назвал НАТО враждебной России организацией
Аналитик Михайлов: США получат casus belli, если Россия атакует спутники НАТО
Режиссёр Александр Молочников поддержал Ахеджакову, Назарова и Филиппенко: "Желаю им гастрольных туров"
Генсек НАТО Столтенберг: Путин не посылает сигналы о мире и готовится к наступлениям
Невролог Баскова: шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры могут вызвать мигрень
Мобилизованные военные ВСУ вместо автоматов получили ветки деревьев для обучения
Кириенко: российская армия решит на поле боя все поставленные Путиным задачи
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции и Сирии
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
В Сети появились фото сына Соловьёва с накрашенными ногтями
Водолеи под знаком зодиака 14 февраля: ирония с быстротой мысли Соломон Соловьев Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Появилось видео уничтожения десантниками России опорного пункта ВСУ
Стало понятно, почему помощника Кадырова отравили через письмо
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Последние материалы
В Германии анонсировали отправку двух систем IRIS-T Украине в ближайшие месяцы
Экономист Добромыслов рассказал, за счёт чего пенсию в РФ можно поднять в два раза
Эндрю Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны
Песков назвал НАТО враждебной России организацией
Аналитик Михайлов: США получат casus belli, если Россия атакует спутники НАТО
Режиссёр Александр Молочников поддержал Ахеджакову, Назарова и Филиппенко: "Желаю им гастрольных туров"
Генсек НАТО Столтенберг: Путин не посылает сигналы о мире и готовится к наступлениям
Невролог Баскова: шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры могут вызвать мигрень
Мобилизованные военные ВСУ вместо автоматов получили ветки деревьев для обучения
Кириенко: российская армия решит на поле боя все поставленные Путиным задачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников