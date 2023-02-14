Психолог Клименко: "В День святого Валентина можно найти пару на вечере быстрых свиданий"

День святого Валентина — это праздник для многих пар, но для некоторых он может стать напоминанием о том, что они одиноки. Независимо от того, одиноки ли вы по собственному желанию или по обстоятельствам, никто не должен чувствовать себя обделённым в День святого Валентина. О том, как не чувствовать себя одинокой сегодня, рассказала читательницам Pravda.Ru клинический психолог, сертифицированный КПТ, АСТ-терапевт Екатерина Клименко.

Празднование Дня святого Валентина в одиночестве

Главное, что нужно запомнить — это то, что для празднования Дня святого Валентина необязательно быть частью пары. Да, это романтичный и нежный праздник, но ведь мы понимаем любовь намного шире, чем просто отношения между мужчиной и женщиной. Вы можете проявлять любовь и признательность к себе или к другим, даже если не состоите в отношениях на данный момент.

Потратьте этот день на что-то особенное, что доставит вам удовольствие — например, сделайте маникюр, пригласите себя на ужин или пройдитесь по магазинам с друзьями — и сделайте это ежегодной традицией! Почему бы и нет? Особенно если вы чувствуете себя счастливой в такие моменты.

Излишний ажиотаж вокруг этого праздника провоцирует появление многих стереотипов, например:

Одиночество — это плохо.

Чтобы быть счастливой, мне нужна вторая половинка.

На 14 февраля я обязательно должны быть в отношениях.

Лучше не расставаться, чтобы не остаться одной.

Из-за этого люди без пары начинают чувствовать себя некомфортно, занимаются самокопанием и считают, что в этом есть их вина. На самом деле любой специалист вам скажет, что необязательно привязываться к другим людям, чтобы быть счастливыми. Более того, настоящее счастье — оно всегда внутри вас. Именно ваше восприятие и отношение к ситуации регулирует то, насколько вы счастливы. Некоторые люди грустят в одиночестве, другие — чувствуют себя более комфортно, чем в отношениях.

Быть в окружении пар в День святого Валентина может быть тяжело, если вы сами не состоите в паре. Но постарайтесь не зацикливаться на том, что есть или нет у других людей, а сосредоточьтесь на том, что приносит радость в вашу собственную жизнь. Напоминайте себе, что одиночество — это не обязательно плохо, и найдите время, чтобы оценить всё то, что делает вас уникальным и особенным!

Советы по преодолению одиночества

Если вы испытываете явное одиночество, вы всегда можете обратиться к близким за советами. Они выслушают вас, а может, и встретят праздник вместе с вами. Обратитесь к тем, кто заботится о вас, например, к близким друзьям или членам семьи, открыто поговорите о том, каково это — быть одной в этот день, поделитесь историями счастливых воспоминаний прошлых лет или запланируйте что-нибудь весёлое вместе.

Особенно актуален отдых с друзьями в том случае, когда у вас есть знакомые, которые сейчас тоже без отношений. Скорее всего, они понимают ваши чувства и тоже хотят хорошо провести время. С друзьями ваши возможности безграничны, когда речь идёт о том, чтобы весело провести время. Например, вы можете:

поужинать в любимом месте;

сходить в боулинг;

устроить вечер настольных игр;

посмотреть романтические фильмы;

сходить на каток или в кино.

Кроме того, качественное времяпрепровождение с близкими напомнит нам, почему дружба так ценна и особенна, что может помочь в борьбе с чувством одиночества в этот праздничный сезон.

Если вы всё-таки остались одни

Вместо того чтобы чувствовать себя одиноко из-за отсутствия кого-то особенного рядом, используйте это время как возможность для ухода за собой и размышлений — займитесь йогой, побалуйте себя спа-процедурами или купите себе что-то новое, например, украшения или одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно. Или просто останьтесь дома, наслаждайтесь временем, когда вы смотрите фильмы или читаете книги, которые приносят радость.

И, наконец, в качестве последнего решения мы предлагаем вам романтичное времяпрепровождение. Многие пары знакомятся именно на 14 февраля, когда вокруг атмосфера тепла и романтики. Уточните, какие тематические мероприятия проводятся в вашем городе. Это может быть:

вечер быстрых свиданий;

концерты любимых исполнителей;

выставки и многое другое.

И у вас есть все шансы уйти оттуда со своей второй половинкой!

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