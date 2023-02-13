"Честный знак" в чести: оборудование для маркировки товаров локализуют

Закон об обязательной маркировке товаров вступил в силу в 2019 году. И за последние годы прогресс налицо: качество выпускаемой продукции растёт, производственные нарушения становятся редким явлением, улучшается и логистика поставок. Однако после введения санкций в 2022 году производители столкнулись с новой проблемой: после ухода с российского рынка части игроков выяснилось, что маркировка товаров в значительной степени зависит от западных компаний. О дефиците оборудования речи ещё не идёт, но это пока, и эксперты уже стали поговаривать о том, что в ближайшее время России придется найти новых партнёров и наладить отечественное производство необходимого для маркировки товаров оборудования и программного обеспечения.

На данный момент маркировке "Честный знак" подлежат следующие товары:

молочная продукция;

упакованная вода;

табак;

лекарства;

обувь;

товары лёгкой промышленности;

духи;

шубы;

шины;

фотоаппараты.

С 1 апреля начнут постепенно внедрять маркировку пива и слабоалкогольных напитков. В качестве эксперимента маркируются также БАДы, антисептики, медицинские изделия.

К 2024 году власти планируют охватить все отрасли промышленности.

Благодаря национальной системе маркировки "Честный знак", реализовывать которую помогает дочернее предприятие Центра развития перспективных технологий — ООО "Оператор-ЦРПТ", за прошлый год удалось выявить бракованные лекарственные препараты более чем на 1 млрд рублей, также в два раза сократился оборот контрафактных шин и покрышек. Улучшается и качество выпускаемой продукции: так, до 10% снизилась доля производителей сыра и сливочного масла, допускающих нарушения. И если бы не подобная защита со стороны государства, то сложно представить, сколько бы некачественной, опасной продукции попало бы в руки доверчивых покупателей.

Как следует из данных опроса ассоциации "РОСЭУ", Docrobot и "ТерраЛинк", обязательную маркировку товаров считают полезной более 50% компаний. 67% компаний уже внедрили "Честный знак".

"Маркировка товаров — закономерный процесс, отражающий потребность рынка в качественной продукции. В первую очередь, это подтверждение качества товара, защищённость бренда от подделок и контрафакта, рост выручки легальных производителей. Во вторую, оптимизация процессов, которая позволяет любому бизнесу работать проще и эффективнее", — считает СЕО Docrobot Евгений Шелковников.

Стоит отметить и ещё одну "новинку" этого года — отсутствие самой возможности приобрести просроченный товар, который из-за недосмотра сотрудников может оставаться на полках магазинов. Подобная система уже работает в сети "Магнит". Также к эксперименту хотят присоединиться "Азбука вкуса" и "Детский мир".

Благодаря маркировке, можно теперь отслеживать, где и сколько товаров продается. И теперь эти данные (указ Путин уже подписал) смогут в обезличенном виде получать и предприниматели. Подобное нововведение будет способствовать развитию диджитал-отрасли: более точечно получится организовывать поставки, в результате товар не будет простаивать на полках. Также аналитика поможет малому и среднему бизнесу, ведь у мелких предпринимателей нет возможности проводить такие подсчёты самостоятельно.

Если же в системе маркировки произойдёт сбой, то на рынке может возникнуть дефицит товаров. Поэтому так важно, чтобы и оборудование, и программное обеспечение были в наличии.

В прошлом году после демарша Запада в Минпромторге задумались о локализации оборудования, и даже многие российские промышленные предприятия откликнулись, сообщив о готовности участвовать в проекте. По оценке экспертов, оборудование не будет нуждаться в замене в ближайшие 5 лет. Поэтому пока есть время для локализации элементов ключевого оборудования.

Для маркировки необходимы принтеры и камеры, которые могут считывать код. Основные поставщики — компании из Великобритании, Японии, Швейцарии и США. Какие-то компании официально покинули российский рынок, однако многие всё же решили остаться и развивать свой бизнес в России. Например, в фармацевтике остались немецкая компания Фарма Унион, итальянская Marchesini Group Spa. Итальянская компания "Антарес Вижн Рус" работает на своём софте и оборудовании.

Как следует из данных ЦРПТ, в прошлом году менее 50% кодов маркировки наносилось на западном оборудовании, однако альтернатива постепенно находится, в том числе появляются производители из Азии и Ближнего Востока. Так, сейчас уже более 80% оборудования для производства и нанесения этикеток завозится из Азии и стран ЕАЭС.

В пресс-службе ЦРПТ отмечают, что на данный момент не стоит беспокоиться о сбоях в нанесении маркировки из-за действия недружественных стран, поскольку система маркировки "Честный знак" не зависит от иностранных поставщиков, российские аналоги, в том числе оборудование и ПО из дружественных стран, обеспечивают бесперебойную работу системы. При этом доступ к программному обеспечению извне блокируется. Производители сами выбирают подходящее для себя ПО и оборудование, благо — на выбор представлены 165 компаний. При этом часть этих программных решений внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Однако работы по масштабной локализации программного обеспечения всё же стоит продолжать, чтобы не возникло простоев в поставках. В качестве примера стоит вспомнить, какие задержки в реализации проекта "Сахалин-1" произошли после ухода ExxonMobil: в итоге в июле прошлого года добыча нефти сократилась в 22 раза. Что касается маркировки, то тут всё ещё сложнее. Учитывая, что молочка и лекарства имеют ограниченный срок годности, подобный сбой приведёт к потере продукции. Стоит напомнить, что в госкомпаниях тоже идёт активная работа по переходу на отечественное программное оборудование. Импортозамещение — реальность сегодняшнего дня. Ведь именно сейчас так важно в кратчайшие сроки полностью слезть с "западной иглы".