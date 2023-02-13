Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине

За пару лет до распада Советского Союза я написал небольшую повесть о бандеровцах — "Лесные братья". Жил я тогда в Одессе, работал в школе и иногда сталкивался с проявлениями бытового украинского национализма.

Не скажу, что это случалось часто, однако в связи с тем, что в "Жемчужину у моря" хлынул мощный поток переселенцев со всех уголков Украины, а также в результате массовой эмиграции евреев, языковая и социально-политическая ситуация в моём родном городе менялась буквально на глазах. Многие командные должности в Одессе уже тогда заняли проводники идеи незалежности, которые лишь до поры до времени скрывали свои идеологические устремления.

В своей повести, текст которой давно потерян, нисколько не оправдывая бойцов ОУН, я не стал изображать их одной чёрной краской, пытаясь разобраться в причинах и целях борьбы "лесных братьев". В результате художественного исследования сложной послевоенной действительности я пришёл к очевидному сейчас выводу: западные украинцы для нас чужие. Поскольку повесть тогда нельзя было опубликовать легально, я ограничился тем, что напечатал три экземпляра и пустил их "в люди". По моим предположениям, прочитали повесть человек тридцать.

Каково же было моё удивление, когда в 1993 году, переехав в Новороссийск, я получил на своё произведение неожиданный отклик. Некий неизвестный мне читатель из Львова, представившись "куратором украинских обществ", весьма лестно отозвался о повести, но ещё больше хвалил меня за статью, в которой я призывал к тому, чтобы в школах Кубани было введено факультативное изучение украинской мовы.

Публицистический материал о необходимости налаживания гуманитарных связей с Украиной был продиктован тем, что я видел, какую недальновидную и разрушительную политику проводит компрадорская элита России по отношению к некогда "братским" странам и народам. Главная мысль статьи состояла в том, что важнейшим направлением деятельности нашей власти должно стать проецирование экономического и культурного влияния России на бывшие республики СССР.

Ухватившись за мою мысль о том, что кубанские казаки — потомки запорожцев, то есть как бы выходцы с Украины, куратор из Львова, обращаясь не иначе, как "любый друже", предложил мне создать и возглавить украинское общество в Новороссийске. В третьем письме он также попросил меня взять шефство над одной гарной дивчиной из Ивано-Франковска, которая училась в каком-то новороссийском техникуме. К счастью, это письмо попало в руки моей супруги (тоже украинки), которая быстро вразумила меня, заявив, что мой адресат из Львова занимается элементарной вербовкой "агента влияния", а может быть, и шпиона. В общем, пришлось мне общение с "куратором" прервать. Между прочим, в 2013 году местное украинское общество, к которому я никакого отношении не имел, добилось разрешения на установку памятника Тарасу Шевченко, хотя кобзарь никогда в Новороссийске не был.

Вспомнил я эту давнюю историю с целью показать, что украинские власти сразу же после распада Советского Союза начали зондировать почву на предмет возвращения своих "исконных территорий", которыми считают

Кубань,

Белгородчину,

части Ростовской и Воронежской областей.

В это же самое время наши правители взращивали на Украине олигархов, которые грабили свой народ столь же успешно, как российские "светочи капитализма" Березовский, Абрамович, Чубайс и иже с ними.

Сейчас, когда националистическую и фашистскую Украину можно уподобить бешеной собаке, готовой на любые безоглядные действия, впору задать вопрос: а кто, собственно, виноват в том, что на западной границе у нас появился страшный и непредсказуемый враг? Ответ, по-моему, очевиден: не только исповедующий русофобию Запад, но и невнятная и близорукая политика России породили столь опасную для нас проблему, что её благополучное разрешение в ближайшей перспективе даже не просматривается.

Бешеную собаку надо было уничтожать сразу, одним ударом, пока у неё не появились могущественные хозяева, постоянно науськивающие эту ужасную тварь на наше Отечество.

Неудовлетворительные результаты военной кампании 2022 года во многом объясняются тем, что российское политическое руководство очень туманно представляло себе, с кем и с чем придётся столкнуться нашей армии на Украине. До сих пор продолжаются странные разговоры о каком-то мифическом "братском" украинском народе, который якобы просто одурманен нацистской идеологией. Здесь уместно вспомнить слова поэта: "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад".

К сожалению, нацистская пропаганда в "Незалежной" нашла самую благодатную почву, разжигая в её населении самые низменные инстинкты: зависть, жадность, злобную агрессивность, которые так ослепили украинцев, что они реально готовы сражаться насмерть с "путинскими орками". Мне не кажутся сфальсифицированными данные соцопросов на Украине: подавляющее большинство там выступает за войну до победного конца, который представляется не иначе, как расчленение России на десяток небольших государств с непременным возвращением в состав "Незалежной" "исторических" земель.

В то же время, зная, насколько искушён наш враг (здесь я имею в виду уже коллективный Запад) в информационной войне, я очень скептически отношусь к охотно распространяемым нашими СМИ данным, что ВСУ якобы потеряли 157 тысяч человек убитыми. Эта цифра, со ссылкой на израильскую разведку, промелькнула в какой-то турецкой газете.

Удивительнее всего то, что наши бравые пропагандисты посчитали эту приятную нам, но непроверенную информацию совершенно достоверной, соотнеся её с цифрами потерь противника, регулярно оглашаемыми Министерством обороны. Думается, что совпадение данных этих двух источников как раз и должно вызвать определённое недоверие или хотя бы настороженность, поскольку враг, вероятнее всего, внушает нам мысль, что ВСУ быстро утрачивают способность к ведению боевых действий.

Очевидно, что противник ожидает массовых поставок западной техники и готовится к решительной битве, тренируя ударные соединения и бросая в мясорубку на фронте "расходный материал", то есть состоящие из мобилизованных части. Однако, нельзя сказать, что наша армия так уж успешно их "перемалывает", поскольку за год интенсивных боёв нам не удалось решить даже самую первостепенную задачу — отодвинуть линию боевого соприкосновения от Донецка.

Все надежды на то, что в условиях современной войны возможно применение тактики глубоких прорывов, то есть танковых клиньев, оказались нереализуемыми. По крайней мере, с нашей стороны.

Поскольку противник, благодаря поддержке НАТО, обладает превосходством в средствах разведки и управления, что и доказал, осуществив контрудар под Харьковом. Поэтому нам необходимо сначала отразить возможный удар врага, нанеся ему невосполнимые потери, а потом уже двигаться к Днепру.

И путь этот будет тяжёлым, кровавым и долгим. Но иного решения проблемы, которая касается самого выживания России, нет. Бешеная собака должна быть уничтожена. Но ещё лучше было бы, чтобы она перед гибелью изрядно искусала своих хозяев.