Жениться по любви не может ни один король

"Любовь зла, полюбишь и козла", говорит мудрая русская пословица. А когда "козёл" ещё и богат (или наоборот), с этим уже согласятся во всём мире. На то он и капитализм, когда свой карман превыше всего.

Это в годы СССР дипломат мог жениться на пастушке, да и то только во времена "развитого социализма". ТВ рассказывает о примах прошлого, которые, отыграв "рождественские вечера", возвращались к своим мужьям, а те, в свободное время от готовки ужина для своей уже немолодой примы, варили где-нибудь на заводе чугун. Так что, иногда и возраст не помеха. А меркантильность сегодня — вещь немаловажная. А тут ещё и приданое, у кого-то — калым. Так слово "любовь" и обесценивается. Стоит ли удивляться, что разводы сегодня побеждают браки.

"Любовь нельзя купить"

Когда-то битлы пели, что "любовь нельзя купить". Но они были молодые, наивные и уже миллионеры. И выбирали среди миллионов фанаток. Это не наш случай, к тому же "покупается даже душа", как говорил Мефистофель. А мы всё о любви.

Теме неравного брака или меркантилизму и в Российская империи, и во всём мире отводилось огромное место. Мемуары, романы, картины, песни, наконец, карикатуры. А сюжетов на эту тему были сотни. Типичный русский анекдот вековой давности:

Дама стоит у зеркала, плачет, обвиняя мужа: "Оставьте меня, вы меня обманули — вы женились на моих деньгах". Муж: "Что за вздор, откуда эти мысли?" Она: "Полюбуйтесь на ваше письмо ко мне — вы написали вместо "целую тебя сто тысяч раз", "целую сто тысяч рублей".

Когда-то многих шокировали браки звёзд шоу-бизнеса: Орнеллы Мути и Франсуа Гоаз (Орнелла была старше мужа на десять лет), Тины Тёрнер и Эрвина База (Тина старше на 20 лет), Джоан Коллинз и Робина Харлстона (Джоан была старше мужа на 24 года). Но та же Джоан заявляла: "С ним я обрела душевный покой".

Про российских небожителей я не говорю. Многие из них уже живут под зарубежными "небами". Но и они, чаще всего, уверены, что "любовь купить можно".

Конечно, люди, нередко, злы на язычок. И обычно эти язычки психологи облекают в известные всем тезисы. Ведь и психологи — тоже люди. И у них бывают жизненные драмы. Вот и судачат люди, увеличивая тиражи газет и телевидения, о тех, кто становится героями таблоидов:

"Он намного моложе её. Видно, он психически ненормальный. А раз так, значит у него были сложные отношения в детстве с матерью. Поэтому он и позволяет женщине в возрасте содержать себя. Нет? Значит, он просто карьерист, и с её помощью пытается завести нужные ему знакомства".

Немолодым дамам надо быть более разборчивыми при браке

К молодым соискательницам более пристальное внимание.

"Она, вероятно, владеет специальными сексуальными приёмами. Говорят, японские гейши это умеют", — заявляют люди, появляясь потом на очередных ток-шоу. Хотя, конечно, чаще всего считают, что молодой парень в качестве мужа с пожилой женщиной — это противоестественно.

Не стоит скрывать: немало дам в отрочестве из-за пуританского воспитания полагало, что если муж старше — это гарантия обеспеченной жизни. Но, это конечно, не так. И смотря где, и смотря как. Но не в России, где сегодня чаще мужики не доживают до пенсии. Зато у молодой суженой есть возможность раньше времени удариться во все тяжкие с молодым (а она-то уже немолодая) воздыхателем. Тем более, в наше время понятие "бальзаковского возраста" — вещь растяжимая. А самому Бальзаку за это словосочетание можно и морду набить. Женщины — вне времени.

Тем не менее, психологи мюнхенского издания "Bunte" считают, что от неравного брака всё равно больше страдают женщины.

Женщинам, которые хотели бы уберечь себя от стресса на работе и надеялись устроиться за спиной старшего мужчины, приходится за это дорого платить. Платить лишением своей свободы, которая, нередко, заставляет их стареть быстрее, чем это "делает" их престарелый муж. И, зачастую, становиться лишь тенью мужа.

Но в то же время, дамы в возрасте утверждают, что с молодыми им жить проще и веселее, чем жить со спутником своего возраста. Другое дело, что на радость и веселье тратятся её деньги, а не молодого любовника, у которого, чаще, карманы пусты. Уж сколько в этом каялись наши известные звёзды шоу-бизнеса, и не сосчитать.