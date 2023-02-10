Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Жениться по любви не может ни один король

Общество

"Любовь зла, полюбишь и козла", говорит мудрая русская пословица. А когда "козёл" ещё и богат (или наоборот), с этим уже согласятся во всём мире. На то он и капитализм, когда свой карман превыше всего.

Жениться по любви не может ни один король

Это в годы СССР дипломат мог жениться на пастушке, да и то только во времена "развитого социализма". ТВ рассказывает о примах прошлого, которые, отыграв "рождественские вечера", возвращались к своим мужьям, а те, в свободное время от готовки ужина для своей уже немолодой примы, варили где-нибудь на заводе чугун. Так что, иногда и возраст не помеха. А меркантильность сегодня — вещь немаловажная. А тут ещё и приданое, у кого-то — калым. Так слово "любовь" и обесценивается. Стоит ли удивляться, что разводы сегодня побеждают браки.

"Любовь нельзя купить"

Когда-то битлы пели, что "любовь нельзя купить". Но они были молодые, наивные и уже миллионеры. И выбирали среди миллионов фанаток. Это не наш случай, к тому же "покупается даже душа", как говорил Мефистофель. А мы всё о любви.

Теме неравного брака или меркантилизму и в Российская империи, и во всём мире отводилось огромное место. Мемуары, романы, картины, песни, наконец, карикатуры. А сюжетов на эту тему были сотни. Типичный русский анекдот вековой давности:

Дама стоит у зеркала, плачет, обвиняя мужа: "Оставьте меня, вы меня обманули — вы женились на моих деньгах".

Муж: "Что за вздор, откуда эти мысли?"

Она: "Полюбуйтесь на ваше письмо ко мне — вы написали вместо "целую тебя сто тысяч раз", "целую сто тысяч рублей".

Когда-то многих шокировали браки звёзд шоу-бизнеса: Орнеллы Мути и Франсуа Гоаз (Орнелла была старше мужа на десять лет), Тины Тёрнер и Эрвина База (Тина старше на 20 лет), Джоан Коллинз и Робина Харлстона (Джоан была старше мужа на 24 года). Но та же Джоан заявляла: "С ним я обрела душевный покой".

Про российских небожителей я не говорю. Многие из них уже живут под зарубежными "небами". Но и они, чаще всего, уверены, что "любовь купить можно".

Конечно, люди, нередко, злы на язычок. И обычно эти язычки психологи облекают в известные всем тезисы. Ведь и психологи — тоже люди. И у них бывают жизненные драмы. Вот и судачат люди, увеличивая тиражи газет и телевидения, о тех, кто становится героями таблоидов:

"Он намного моложе её. Видно, он психически ненормальный. А раз так, значит у него были сложные отношения в детстве с матерью. Поэтому он и позволяет женщине в возрасте содержать себя. Нет? Значит, он просто карьерист, и с её помощью пытается завести нужные ему знакомства".

Немолодым дамам надо быть более разборчивыми при браке

К молодым соискательницам более пристальное внимание.

"Она, вероятно, владеет специальными сексуальными приёмами. Говорят, японские гейши это умеют", — заявляют люди, появляясь потом на очередных ток-шоу. Хотя, конечно, чаще всего считают, что молодой парень в качестве мужа с пожилой женщиной — это противоестественно.

Не стоит скрывать: немало дам в отрочестве из-за пуританского воспитания полагало, что если муж старше — это гарантия обеспеченной жизни. Но, это конечно, не так. И смотря где, и смотря как. Но не в России, где сегодня чаще мужики не доживают до пенсии. Зато у молодой суженой есть возможность раньше времени удариться во все тяжкие с молодым (а она-то уже немолодая) воздыхателем. Тем более, в наше время понятие "бальзаковского возраста" — вещь растяжимая. А самому Бальзаку за это словосочетание можно и морду набить. Женщины — вне времени.

Тем не менее, психологи мюнхенского издания "Bunte" считают, что от неравного брака всё равно больше страдают женщины.

Женщинам, которые хотели бы уберечь себя от стресса на работе и надеялись устроиться за спиной старшего мужчины, приходится за это дорого платить. Платить лишением своей свободы, которая, нередко, заставляет их стареть быстрее, чем это "делает" их престарелый муж. И, зачастую, становиться лишь тенью мужа.

Но в то же время, дамы в возрасте утверждают, что с молодыми им жить проще и веселее, чем жить со спутником своего возраста. Другое дело, что на радость и веселье тратятся её деньги, а не молодого любовника, у которого, чаще, карманы пусты. Уж сколько в этом каялись наши известные звёзды шоу-бизнеса, и не сосчитать.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы семья деньги культура психология
Новости
Военный эксперт: "Армату" отправили на Украину для испытания в боевых условиях
Премьера Италии разозлила встреча Макрона с Зеленским
Пушилин: для завершения противостояния РФ и НАТО нужна конференция типа Ялтинской
Депутат ГД Занко пригрозила с помощью нейросети заменить Брыльску в "Иронии судьбы" на Талызину
Врач Шульга: рожать детей после 45 лет намного более опасно
Певица Анциферова: Алла Пугачёва пользовалась связями в спецслужбах
МК: рекордная серия ударов по Украине стала ответом на европейский вояж Зеленского
Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Марьинку: "Противник цепляется"
Жителя Новосибирска, застрелившего жену на глазах у ребёнка, будут судить повторно
На олимпийского чемпиона Костомарова завели конфиденциальную медкарту
Популярное
В зоне спецоперации замечены новейшие российские танки Т-14 "Армата"

В зоне СВО появились новейшие танки "Армата".

РВ: опубликованы видеокадры применения танка Т-14 "Армата" ВС РФ в зоне СВО
Президент США Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Власти Киева готовятся бросить свои элитные бригады на фронт
Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии Ирина Шлионская Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева
МО Молдавии: воздушные границы нарушила ракета, направляющаяся в сторону Украины
Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Последние материалы
Политолог Подберёзкин: инцидент с "Калибрами" — не международный скандал, но румыны пусть боятся
Премьер-министр Моравецкий настаивает на отправке Саакашвили на лечение в Польшу
Под Волгоградом пытаются не позволить закрыть газету для пенсионеров
Китай обвинил США в сокрытии правды о подрыве "Северных потоков": "Загадочное молчание"
Кардиолог Серебрянский заявил, что Бедросу Киркорову может понадобиться пересадка сердца
Исследование: ограничение калорий действительно замедляет старение
Актриса Бровина спровоцировала слухи о съёмках продолжения сериала "Закрытая школа"
RT: военные России пользуются в зоне СВО лайфхаками, которые обеспечивают преимущество перед ВСУ
Россия сокращает добычу нефти: эксперты говорят о росте цен до ста долларов за баррель
Хирург из Якутии научился лечить тяжёлые обморожения без ампутаций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников