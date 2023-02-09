Психолог Нестеренко: "Часто мы жаждем драмы в отношениях от скуки"

Знакомая для многих ситуация, когда личная жизнь похожа на минное поле: приступы ревности, бурные расставания, постоянные скандалы, но почему-то заканчивать с этим никто не спешит. О том, почему мы жаждем драмы в отношениях и что с этим делать, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Ольга Нестеренко.

Почему мы жаждем драмы в отношениях и как с этим справиться

Почему мы жаждем драмы в отношениях? Не задумываясь, можно сначала ответить — от скуки. И в этом есть доля правды. А вообще, психологи это называют невротическим состоянием. Именно невротики жаждут эмоций от интриг, битвы и доказательств любви.

Зачастую женщине хочется, чтобы её добивались и завоевывали. Возможно, виноваты сказки, на которых она росла, или определенное воспитание, где родители твердили девочке, что "без труда не выловишь и рыбку из пруда" или "бесплатный сыр только в мышеловке". Или слышала вечное, что "жизнь — это борьба, хочешь жить умей вертеться". А она интерпретировала эти пословицы по-своему, перенося их смысл на отношения с мужчинами.

Если ты чувствуешь эти симптомы, тут же задай себе вопрос. Вот сейчас, на данный момент, оставив детские травмы в прошлом: какие отношения я хочу и, более того, намерена иметь? Теперь определи, сможешь ли ты справиться самостоятельно в достижении этого намерения. Насколько по шкале от 1 до 10 ты уверена, что сможешь прийти к желаемым отношениям? Если ставишь вероятность достижения цели меньше, чем на 6 баллов, то без психолога не обойтись, а если выше 6, то у тебя есть все шансы войти в адекватные отношения с мужчиной с помощью собственных сил. Задумайся, что тебе надо, к чему ты стремишься каждый день? К полю битвы или взаимным человеческим отношениям? Какие цели себе ставишь? Добиваться внимания несмотря ни на что? Терпеть во имя любви? Или всё-таки жить в гармонии с собой и окружающим миром?

Оглянись вокруг, посмотри в зеркало, кого ты притягиваешь в свою жизнь? Закон подобия или отзеркаливания никто не отменял. Если ты счастливая и гармоничная личность, то тебе будет не до драмы. Ты слишком будешь занята своими любимыми делами, будешь общаться с людьми, которые тебя любят и уважают. Твоё собственное развитие как личности будет интереснее каких-то выяснений отношений. Да, разногласия будут случаться, без них никак. Невозможно всё время летать на единороге в розовых очках и сеять вокруг себя облака позитива. Потому что без негативных моментов мы не узнаем, что такое и положительные эмоции.

Дело в ощущениях. Чем ты чаще всего подпитываешься, а на что обращаешь внимание меньше? Если заострять внимание только на ошибках и промахах партнёра, то именно это и будешь замечать, а через некоторое время и жить без этого не сможешь. Здесь главная задача — сменить фокус внимания. Приобрети очень хорошую привычку — замечать в любимом больше хорошее, озвучивать то, что вам нравится, и обязательно благодарить его за положительные эмоции, которые он дарит. Да, сначала может быть трудно. Но просто представь, тебя обнимает любимый человек, ты испытываешь приятные чувства — скажите ему об этом "обожаю, когда ты обнимаешь, при этом я чувствую себя так-то и так-то". Это совсем несложно. Выдави из себя эту фразу сегодня, через не хочу, потом ещё раз и на следующий день, и хороший результат не заставит себя долго ждать. Лови свои положительные эмоции рядом с любимым человеком и озвучивай их обязательно.

Есть ещё одна сторона. Однажды ты вдруг заметишь, что уж слишком всё хорошо в отношениях, даже скучно, (кто-то может подумать), вот тут остановись.

Допусти мысль, что "жизнь без драмы возможна, я позволяю себе счастливые отношения, такое бывает и это нормально. Я этого заслуживаю. Я к этому стремлюсь. А бурные страсти несчастной или безответной любви хороши в кино — это создаётся для привлечения аудитории и не служит примером уж точно. Меня устраивают мои положительные эмоции от отношений. Я люблю своё состояние, когда мне хорошо с этим человеком".

Иногда, бывает, что просто женщине не хватает внимания и таким образом, как ребенок, она создает ситуацию, где ей пусть даже и плохо, но зато хоть какие-то эмоции и общение с партнёром. Тут тоже рекомендация завести хорошую привычку: говорить партнёру о том, чего вам хочется. Если необходимо выговориться, рассказать о том, что за день накопилось или произошло, скажи: "милый, мне нужно 15 минут твоего внимания, просто послушай. Делать ничего не надо, советов не прошу, просто выслушай, сможешь?" Конечно, он сможет. А если нет, тогда вопрос в другом. Либо ты его достала своим нытьём, потому что только это от тебя и слышит (срочно исправляй ошибку), либо ему просто не интересно ваше совместное времяпрепровождение.

Подводя итоги, что можешь сказать себе прямо сейчас? Какие отношения ты выбираешь? Что предпочитаешь: ежедневно смотреть драматичные сериалы, читать душераздирающие романы и наматывать сопли на кулак в собственной жизни? Или всё-таки у тебя в приоритете счастливые и гармоничные отношения? Позволь себе быть счастливой. Это возможно.