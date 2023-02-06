Что подарить тому, у кого все есть: подборка лучших книг к 23 февраля

Что подарить мужчине на 23 февраля, если у него уже "все есть"? Подарки могут быть и нематериальными. Даже самый обеспеченный мужчина мечтает развить новые полезные умения без лишних трудов, решить давно навязшую проблему или узнать любимую спортивную команду чуть ближе. Дарить книги — значит, дарить впечатления, навыки и интересные моменты.

Книги

Мы собрали для вас лучшие идеи подарков от издательства БОМБОРА.

Посмотреть на детектив новыми глазами

Карла Валентайн. Рецепт убийства. Криминалистика Агаты Кристи глазами судмедэксперта

В детективах Агаты Кристи Пуаро с легкостью определял, откуда была выпущена пуля, а мисс Марпл мастерски проводила анализ брызг крови. Для того чтобы насытить свои книги этими подробностями, писательница советовалась с Дактилоскопическим бюро и Королевским судом, беседовала с юристами, коронерами и хирургами, штудировала криминальную хронику и книги коллег. Некоторые криминалистические методы, описанные Агатой Кристи, начали использовать лишь через годы. Обо всем этом вы прочтете в книге, написанной судмедэкспертом.

Узнать любимую команду изнутри

Игорь Рабинер. Спартаковские исповеди. Классики и легенды

История самого любимого в стране футбольного клуба — в монологах игроков, тренеров, руководителей и комментаторов. Среди них — рекордсмен клуба по сыгранным матчам Федор Черенков, любимец и символ успешных 90-х Андрей Тихонов, обладатель приза "Лучший вратарь мира" Ринат Дасаев, главный тренер "Спартака" Олег Романцев и другие. В этих воспоминаниях вся жизнь "Спартака" рассказывается с юмором и грустью, смехом и слезами — и неподдельным пылом болельщика.

Прокачать финансовую грамотность

Джордж Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне

Акции, облигации, инвестиции, сложные проценты… Основы финансовой грамотности могут быть настолько непростыми, что люди машут на нее рукой и живут по старинке. Но знания можно преподнести в доступной форме — что и сделал автор этой книги. Книга рассказывает о богатстве в жанре коротких понятных притч. Знания, которые содержатся в ней, настолько полезные и просто рассказанные, что этот сборник продолжает переиздаваться почти 100 лет — из них 96 лет в топах продаж!

Прокачать здоровье

Алан Гордон, Алон Зив. Хроническая боль. Эффективная терапия, которая поможет отключить болевые ощущения

Болевые ощущения могут приносить пользу: например, боль в ноге после пробежки говорит о том, что мышцам нужен покой. Но иногда хроническая боль свидетельствует только о том, что мозг "привык" выдавать нам ежедневную порцию этих ощущений. Если врач говорит, что с вашим организмом все в порядке, а болеутоляющие таблетки и уколы на эффективны, вы можете "отключить" боль самостоятельно — с помощью этой книги.

Познакомиться с телом

Томас В. Майерс. Анатомические поезда

Традиционная анатомия рассматривает каждую мышцу отдельно от других, а также изолировано от костей, связок и фасций. На самом деле тело — единая система, в которой все эти структуры связываются в длинные протяженности — "анатомические поезда". Поэтому если есть проблема в какой-то части тела, ее причина может залегать совсем в другом месте. Эта книга — незаменимое пособие для тех, кто хочет понимать, как работает тело в целом: от спортсменов и тренеров до массажистов и остеопатов.

Стать убедительнее

Ксения Чернова. Выступай. Звучи. Убеждай. 7 уроков от лучших спикеров современной России

Каждый, кто хочет построить карьеру и добиться успеха должен освоить искусство публичных выступлений. Но они бывают разными — от мотивационной речи до питчинга, от стендапа до лекции. Эта книга — путеводитель по семи жанрам, с помощью которого вы освоите любой из них. Свои советы дают признанные мастера публичных выступлений: Николай Сванидзе, Радислав Гандапас и другие. Они рассказывают о своих методах подготовки речи, самопрезентации и фишках для удержания внимания самой разной публики.

Изменить образ мыслей

Альберт Сафин. Игры с разумом. Принципы оптимального мышления для бизнеса, карьеры и личной жизни

Нашими действиями руководят наши мысли. Но не всегда мы мыслим рационально. В этой книге рассказывается о стратегическом мышлении, которое способно повлиять на ключевые сферы вашей жизни. Научившись мыслить таким образом, вы получите универсальный способ принятия решений, которые всегда будут играть вам на руку. А еще этот навык поможет грамотно распоряжаться временем, достичь максимальной эффективности, добиваться целей и внедрять новые привычки.