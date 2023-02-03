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Ирина Шлионская

Американка учит молодёжь правильно разговаривать по телефону

Общество

Молодых людей, родившихся после 1997 года, называют поколением Z. Они выросли в эпоху гаджетов, и это повлияло на стиль их общения. В частности, в отличие от предыдущих поколений, они часто не обладают культурой бесед по телефону. А в современной жизни этот навык остаётся достаточно важным. На этом и построила свой бизнес американка Мэри Джейн Коппс.

Американка учит молодёжь правильно разговаривать по телефону

Важны интонации

Коппс заметила, что многие представители молодёжи страдают так называемой телефонной фобией. У них могут возникать затруднения, когда приходится общаться с кем-то по работе, используя телефон. Девочка-менеджер ещё может отбарабанить клиенту заранее заученный текст, но если он начинает задавать вопросы, то нередко возникают проблемы. В результате, приходится прерывать беседу и обращаться за ответом к шефу или искать какую-то дополнительную информацию, а это не продуктивно.

"У поколения Z и миллениалов (тех, кто родился с 1981 по 1996 год и вступил в эпоху гаджетов в относительно юном возрасте — прим. авт.) гораздо меньше опыта разговора по телефону, потому что для них основным способом общения стали текстовые сообщения", — комментирует директор отдела клинических психологических исследований Университета Джона Хопкинса Элисон Пападакис.

Но сообщений не всегда достаточно, тем более если вы работаете в сфере бизнеса или финансов. Да и не всегда текстовой диалог выстраивается в режиме реального времени. Кроме того, иногда необходимо получить оперативный ответ, а в текстовом виде этого можно ждать долго.

"Вы не построите отношения по электронной почте, потому что очень важно слышать интонации собеседника", — отмечает Мэри Коппс.

Восстановить утраченный навык

По словам Коппс, людей её поколения учили правильно отвечать по телефону, а также совершать личные звонки, однако современная молодёжь этими навыками не обладает и теряется, когда рано или поздно сталкивается с такой необходимостью.

Коппс, которая ранее тоже занималась бизнесом, решила открыть консультационный центр, куда обращаются те, кто хочет избавиться от "телефонной фобии".

Клиентов у неё хватает. Среди них есть такие, которые даже со своими близкими общаются при помощи текста, хотя могут при этом находиться с ними в одном помещении.

Искусство импровизации стоит денег

На первом этапе бизнесвумен требует от клиентов на три дня полностью отказаться от обмена текстовыми сообщениями и использовать только "живые" звонки.

Помимо этого, Коппс назначает даты, когда будет звонить клиентам и задавать вопросы, ответы на которые нельзя будет подготовить заранее, и для этого потребуется импровизация.

Расценки за услуги Коппс достаточно высоки:

  • 480 долларов за индивидуальную консультацию,
  • 365 долларов за вебинар,
  • 3,5 тысяч долларов в сутки за корпоративные семинары.

Однако, результаты превосходят все ожидания, так как всё-таки телефонное общение и в наши дни является важным социальным навыком.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы бизнес деньги психология технологии
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