Продюсер Волкова: "Заработок модели редко превышает 150 000 рублей"

Если модель один раз выйдет даже на самый главный подиум мира в Нью-Йорке или Милане, это не сделает её моментально популярной и востребованной. Разочарование от работы моделью наступает быстро, особенно когда взятая высокая планка не приносит ожидаемых результатов. У начинающих моделей много ложных ожиданий от работы. Как модельная индустрия работает в реальности, чтобы карьера не окончилась из-за популярных ошибок, рассказала креативный продюсер в модельном агентстве Екатерина Волкова.

ТОП-7 заблуждений о работе моделью

Ошибка №1 — проплатить своё место под солнцем

Ежедневно благодаря финансам и связям в рекламе и на подиумах появляются новые лица. Но из "новичков" мало кто понимает, что свою работу необходимо делать качественно, любовь зрителей не покупается.

На зарубежной конференции один из специалистов международного фэшн-бизнеса выразил интересную мысль:

"Старайтесь продвигаться без денег. Если люди знают, что вы продвигаетесь своими усилиями, они окажут вам бОльшую поддержку".

Это вовсе не значит, что модель должна заниматься сама своим продвижением и искать бесплатные модельные школы. Это больше про то, что всему своё время: вы обязательно выйдете на главный подиум, когда "дорастёте" до него, и сниметесь в заветной рекламе, когда талант приобретёт мастерство.

Ошибка №2 — обойти все модельные агентства

Деловая этика в модельном бизнесе подразумевает отказ от обмена контактами с заказчиками, а стороннюю съемку модель должна оговаривать со своим модельным агентством.

Начинающая модель должна отдавать себе отчёт, что модельное агентство может дать ей отказ в сторонних съёмках. Любая попытка обмануть своё агентство приводит к прекращению сотрудничества. А работа с двумя и более агентствами часто создаёт конфликт интересов.

Модельное агентство — это комплекс бизнес-коммуникаций и успешно выстроенная система работы. Модельное агентство держится не на одной конкретной модели, а вот модель напрямую зависит от агентства.

Ошибка №3 — работа моделью сделает жизнь роскошной и принесёт много денег

Работа моделью не обязательно сделает вас известной и высокооплачиваемой супермоделью. Модельная работа — это труд, а популярность и высокий заработок — редкость. Нагрузка у профессиональной модели колоссальная:

съёмочный день длится до 12 часов;

явка на площадку может быть назначена на 6 утра для макияжа и прически перед началом съёмки;

примерка перед Неделей моды идёт несколько дней подряд с перерывом на обед и сон;

большинство рабочего времени модель проводит на высоких каблуках;

модель должна всегда быть в хорошем настроении, в кадре нельзя показывать усталость.

На начальных этапах заработок модели составляет в среднем от двух до пяти тысяч рублей за проект, новички элементарно не выдерживают таких нагрузок и сами уходят из индустрии в другие профессии. Но если модель начнёт карьеру в тинейджерские годы, то к совершеннолетию выйдет на достойный гонорар.

Профессиональные модели без работы не сидят, однако заработок среднестатистической модели редко превышает 150 000 рублей, при этом требуются постоянные вложения в ухоженный внешний вид.

Ошибка №4 — фотограф утверждает моделей и помогает в продвижении

Модель видит на съёмочной площадке фотографа, визажиста, стилиста и ложно верит, что данные специалисты принимают решения и руководят проектом. Последствиями этого становится обмен личными контактами с фотографом и творческой группой, желание модели сниматься "напрямую" без участия агентства.

В эпоху продюсерских проектов за фотографом стоят продюсеры съёмки, креативные директора, а также бренд-менеджеры компаний или PR-директора. Фотограф на сегодняшний день все чаще выступает как наёмный исполнитель, работающий исключительно по разработанному заранее техническому заданию.

Данная ошибка модели ведёт к скоротечному завершению карьеры, потому что сама по себе фотосессия к модельному бизнесу отношения не имеет. Начинающим моделям надо помнить, что её прямой представитель, помогающий в продвижении, это только модельное агентство, агент, скаут.

Ошибка №5 — чтобы стать моделью, учиться не обязательно

Модели требуется постоянная наработка опыта, практики и знаний, совершенствование навыков и постоянное присутствие в индустрии.

Если у модели ещё нет контракта и постоянной работы в индустрии, она должна ходить на курсы, посещать мастер-классы, тренинги, участвовать в кастингах. А если моделью является ребёнок, то модельная школа должна быть на постоянной основе. Посещать занятия требуется регулярно, ведь детский модельный бизнес относится в первую очередь к детской индустрии. Выбирая для своего ребёнка модельный бизнес, родители должны отдавать себе отчёт, что ребёнок принимает участие в съемках и развивается в индустрии только до тех пор, пока посещает модельную студию.

Ошибка №6 — ориентированность только на отечественный рынок

Зарубежные съёмки намного ближе, чем кажется. Необходимо относиться к международной работе, как к естественному образу жизни модели. Модельный бизнес в России недостаточно широко развит, профессиональная работа модели невозможна без периодических зарубежных контрактов. Начинающим моделям следует помнить: зарубежный контракт не может являться целью, зарубежный контакт — это следствие хорошей работы.

С детства важно учить иностранные языки. Помимо английского языка моделям рекомендуется выучить языки крупных стран-производителей, в которые часто проходят рабочие командировки. Например, китайский и турецкий.

Ошибка №7 — в съёмке главное красота модели

Многие начинающие модели приходят на съёмочную площадку с установкой, как хотят себя видеть, — голливудский макияж и укладка, шикарные наряды — и всё это под свет софитов. Однако далеко не на всех съёмках стоит задача "навести лоск". Фотографии могут быть естественными, не подлежать ретуши, показывать обыденность. Ожидание, что все съёмки будут как на обложку глянца, приведут к разочарованию. Мода на натуральность ещё не закончилась.

Желание видеть себя красивой на каждой съемке — признак только "новичка". Профессиональная модель не выбирает одежду, а демонстрирует то, что на неё одели. Макияж и причёска создаются исключительно под разработанный проект, а не под пожелания модели.

Истерики по поводу внешнего вида приведут только к окончанию сотрудничества, модель на съёмку больше не пригласят.

Если вы давно хотели стать моделью, то важно избавиться от заблуждений и не совершать популярные ошибки новичков. Однако помните, что профессиональный модельный бизнес скрывает ещё много особенностей.