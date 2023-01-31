Психолог: "Из-за быта и рутины люди перестают видеть главное"

Как правило, люди вступают в отношения, выбирая партнёра. Он должен иметь определённый набор качеств, на основании которых другой выстраивает свои ожидания относительно самих отношений. Однако не осознавая, какие именно отношения нужны именно вам, и тем более не обговаривая определённых условий взаимодействия, выстраивается некая иллюзорная картинка: как должно быть, как я это вижу. В какой-то момент такие нежизнеспособные отношения дают трещину. Ведь оба создали фантазию, "притянув за уши", дорисовав недостающие элементы и сильно припудрив факты.

Оба жили, поддерживая какое-то время эту фикцию, манипулируя другим, пытаясь перевоспитать, воздействовать на то, чтобы партнёр стал больше похож на ту картинку в вашей голове. И если чуть вдаться в подробности, то это — картинка, сплетённая из опыта родительской семьи, фильмов и литературы, романтизирующей драму в отношениях, эмоциональные качели, приступы ревности и несчастной любви. Из чего нарисовали и слепили, то и родилось. Ведь всё, что мы сначала придумываем, конструируем у себя в сознании, то и запускается в реализацию. Именно это означает ваше расставание с близким, как вам казалось, человеком. Фокус в ваших отношениях был на главном герое и некой картинке из прошлого опыта.

Почему так больно вдруг, если вы даже где-то в глубине души и знали наперёд, что ничего не получится? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог Наталия Ярославцева.

Как восстановить разрушенные отношения и нужно ли

После расставания проявляются самые страшные страшилки из раннего детства — быть брошенным, быть отвергнутым.

А ещё глубоко уязвлённое самолюбие говорит: "Моя задумка не удалась, я плохо подготовился, я ошибся, я плохой". А если это не впервые, а если детская травма была более эмоциональная, тогда и того хуже. "Моя задумка снова не удалась, я снова плохо подготовился, я снова ошибся, я очень плохой. И как вывод: Меня никогда никто не полюбит." И вот тут-то обрушивается весь этот ушат невыносимой боли, собранной с малого возраста из всех травмирующих событий, постыдных поступков и неудач во всех сферах. Человек, которого оставили, метафорически падает в глубокую яму, в которой начинает бессильно барахтаться и страдать сильнее и сильнее.

Иногда разлука бывает для пары лекарством, которое позволяет на расстоянии увидеть ценность своего партнёра. Если представить отношения или семью как систему, то суметь воздействовать на неё будет возможно, лишь выйдя за пределы системы. Зачастую погрязая в быту и рутине, которая является неотъемлемой частью системы, люди перестают видеть главное объединяющее и целеполагающее ядро. И не замечают ни сбоящих элементов, ни потери топлива, которое питает систему. Извне большое видится ярче. Конечно, если оно там есть. Когда есть взаимность и стремление к взаимности, только тогда возможно восстановление системы и выход отношений на качественно новый уровень. Такое бывает, только когда партнёры честно признают свои недостатки и разрешают другому эти недостатки иметь.

Обоюдожелаемое восстановление возможно лишь, когда партнёры готовы договариваться. И это только на условиях win-win, когда хорошо всем. Если в паре допустим диалог и есть открытость, то можно решить любую проблему. Чаще всего происходит обратное конструктивному диалогу:

ультимативная манипуляция детьми,

непомерные требования,

оскорбления и обвинения,

унижения,

претензии.

Возможно ли после такого желать оставаться в таких отношениях? Наверное, только полностью утратив самого себя… Как правило, такой мужчина перестаёт быть мужчиной-добытчиком, а становится диванным лежуном, попивающим пиво, просто частью домашней утвари. А женщина — удобной бытовой техникой, обслуживающей семью. И насколько ценна тогда эта иллюзорная картинка, созданная по мотивам "как надо", "как принято в обществе", с задыхающимся героем грустной сказки?!

Если так случилось, что приходится проживать разрыв отношений и расставание с партнёром, Вам может помочь лишь глубокий контакт с собой и своей самоценностью. Наверняка вы знаете, что в таких ситуациях люди делают: один уезжает, второй погружается в работу с головой, третий пьёт, четвёртый идёт во все тяжкие. Но это всё лишь отвлекающие внешние способы, как будто мазью вы лечите желудок. Организм — штука загадочная, может и сработать, но без гарантий. Да и побочных эффектов порой многовато.

Чтобы внутри себя навести порядок и восстановить хаос, произведённый эмоциональным дисбалансом и ощущением пустоты, нужно идти внутрь. Все ответы и решения там. Но чаще всего боль так сильна, что страшно идти туда одному. Мы — социальные существа, так мы выжили как род. Опираясь друг на друга, мы укрепляем и самих себя. Важно подобрать доверенного проводника в своё бессознательное и исследовать себя. В процессе мудрого взаимодействия и поддержки вы сумеете научиться исцелять свои раны самостоятельно и пересмотреть свой подход как к себе, так и к отношениям в паре. Каждый человек достоин любви, но не каждый знает, что любовь значит для него самого.