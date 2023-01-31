Рецепты кексов из овсянки
Эти кексы получаются очень вкусными. Выпечка готовится легко и быстро. Набор продуктов — вполне доступный, а результат вас обрадует, поскольку кексы будут не только вкусными, но и "здоровыми". Рецептами кексов поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог Валерия Мелешина.
Рецепты кексов
Овсяные кексы
Ингредиенты:
- овсянка — 350 г
- молоко — 350 г
- яйцо — 3 шт.
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- мёд — 1 ч. л.
- фрукт — 350 г
Приготовление
- Фрукт моем и режем на кусочки. Выкладываем в ёмкость для блендера.
- Добавляем оставшиеся ингредиенты и взбиваем.
- Выливаем "тесто" в кружки так, чтобы кружка была наполовину заполнена, и в микроволновку на 4 минуты.
Чумовые кексы
Ингредиенты:
- овсяная мука — 100 г
- овсяные отруби — 15 г
- льняная мука — 15 г
- мак — 15 г
- яйцо куриное — 3 шт.
- кефир 1% — 250 мл
- ванилин опционально
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- соль и сахарозаменитель по вкусу
Приготовление
- Смешать все ингредиенты.
- Выпекать в силиконовых формах в заранее разогретой духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Кекс "3 минуты"
Ингредиенты:
- овсянка — 250 г
- молоко ⁃ 250 мл
- яйцо — 3 шт.
- щепотка разрыхлителя
- половинка шоколада (для вкуса и эндорфинов)
Приготовление
- Шоколадку разломить на кусочки. Сухие ингредиенты смешать с жидкими, взбить блендером.
- Добавляем кусочки шоколада и снова взбиваем блендером.
- Выливаем в порционные мисочки так, чтобы 1/3 была свободна. И ставим в микроволновку на 3 минуты каждый.
Кексы со смородиной
Ингредиенты:
творог 2% — 750 г
яйцо куриное — 3 шт.
овсяные отруби — 150 г
смородина — 450 г
ванилин опционально
сода — 1 ч. л.
сахар по вкусу
Приготовление
- Ягоды размять. Выложить полученное пюре в формы для кексов.
- Остальные ингредиенты перемешать. Полученное тесто выложить сверху пюре в формы.
- Отправить в заранее разогретую духовку на 20-25 минут, выпекать при температуре 180 градусов.
Кекс с маком
Ингредиенты:
Для теста:
- яйцо куриное — 3 шт.
- отруби пшеничные — 90 г
- молоко 1,5% — 150 г
- мука овсяная — 90 г
- сметана 15% — 75 г
- сахарозаменитель или сахар по вкусу
Маковая начинка:
- ванилин — 1,5 ч. л.
- мак — 30 г (запарить заранее в воде)
- разрыхлитель — 1 ч л
Приготовление
- Тесто: тщательно смешиваем все ингредиенты, следим, чтобы не было комочков. Оставляем тесто на 15 минут.
- Смешиваем тесто с ингредиентами из начинки.
- Выкладываем тесто в форму для выпечки. Выпекаем в заранее разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.