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Ирина Гусакова

Рецепты кексов из овсянки

Общество » Семья

Эти кексы получаются очень вкусными. Выпечка готовится легко и быстро. Набор продуктов — вполне доступный, а результат вас обрадует, поскольку кексы будут не только вкусными, но и "здоровыми". Рецептами кексов поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог Валерия Мелешина.

Рецепты кексов из овсянки

Рецепты кексов

Овсяные кексы

Ингредиенты:

  • овсянка — 350 г
  • молоко — 350 г
  • яйцо — 3 шт.
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • мёд — 1 ч. л.
  • фрукт — 350 г

Приготовление

  1. Фрукт моем и режем на кусочки. Выкладываем в ёмкость для блендера.
  2. Добавляем оставшиеся ингредиенты и взбиваем.
  3. Выливаем "тесто" в кружки так, чтобы кружка была наполовину заполнена, и в микроволновку на 4 минуты.

Чумовые кексы

Ингредиенты:

  • овсяная мука — 100 г
  • овсяные отруби — 15 г
  • льняная мука — 15 г
  • мак — 15 г
  • яйцо куриное — 3 шт.
  • кефир 1% — 250 мл
  • ванилин опционально
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • соль и сахарозаменитель по вкусу

Приготовление

  1. Смешать все ингредиенты.
  2. Выпекать в силиконовых формах в заранее разогретой духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Кекс "3 минуты"

Ингредиенты:

  • овсянка — 250 г
  • молоко ⁃ 250 мл
  • яйцо — 3 шт.
  • щепотка разрыхлителя
  • половинка шоколада (для вкуса и эндорфинов)

Приготовление

  1. Шоколадку разломить на кусочки. Сухие ингредиенты смешать с жидкими, взбить блендером.
  2. Добавляем кусочки шоколада и снова взбиваем блендером.
  3. Выливаем в порционные мисочки так, чтобы 1/3 была свободна. И ставим в микроволновку на 3 минуты каждый.

Кексы со смородиной

Ингредиенты:

творог 2% — 750 г

яйцо куриное — 3 шт.

овсяные отруби — 150 г

смородина — 450 г

ванилин опционально

сода — 1 ч. л.

сахар по вкусу

Приготовление

  1. Ягоды размять. Выложить полученное пюре в формы для кексов.
  2. Остальные ингредиенты перемешать. Полученное тесто выложить сверху пюре в формы.
  3. Отправить в заранее разогретую духовку на 20-25 минут, выпекать при температуре 180 градусов.

Кекс с маком

Ингредиенты:

Для теста:

  • яйцо куриное — 3 шт.
  • отруби пшеничные — 90 г
  • молоко 1,5% — 150 г
  • мука овсяная — 90 г
  • сметана 15% — 75 г
  • сахарозаменитель или сахар по вкусу

Маковая начинка:

  • ванилин — 1,5 ч. л.
  • мак — 30 г (запарить заранее в воде)
  • разрыхлитель — 1 ч л

Приготовление

  1. Тесто: тщательно смешиваем все ингредиенты, следим, чтобы не было комочков. Оставляем тесто на 15 минут.
  2. Смешиваем тесто с ингредиентами из начинки.
  3. Выкладываем тесто в форму для выпечки. Выпекаем в заранее разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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