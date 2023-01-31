Рецепты кексов из овсянки

Эти кексы получаются очень вкусными. Выпечка готовится легко и быстро. Набор продуктов — вполне доступный, а результат вас обрадует, поскольку кексы будут не только вкусными, но и "здоровыми". Рецептами кексов поделилась с читателями Pravda.Ru нутрициолог Валерия Мелешина.

Рецепты кексов

Овсяные кексы

Ингредиенты:

овсянка — 350 г

молоко — 350 г

яйцо — 3 шт.

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

мёд — 1 ч. л.

фрукт — 350 г

Приготовление

Фрукт моем и режем на кусочки. Выкладываем в ёмкость для блендера. Добавляем оставшиеся ингредиенты и взбиваем. Выливаем "тесто" в кружки так, чтобы кружка была наполовину заполнена, и в микроволновку на 4 минуты.

Чумовые кексы

Ингредиенты:

овсяная мука — 100 г

овсяные отруби — 15 г

льняная мука — 15 г

мак — 15 г

яйцо куриное — 3 шт.

кефир 1% — 250 мл

ванилин опционально

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

соль и сахарозаменитель по вкусу

Приготовление

Смешать все ингредиенты. Выпекать в силиконовых формах в заранее разогретой духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Кекс "3 минуты"

Ингредиенты:

овсянка — 250 г

молоко ⁃ 250 мл

яйцо — 3 шт.

щепотка разрыхлителя

половинка шоколада (для вкуса и эндорфинов)

Приготовление

Шоколадку разломить на кусочки. Сухие ингредиенты смешать с жидкими, взбить блендером. Добавляем кусочки шоколада и снова взбиваем блендером. Выливаем в порционные мисочки так, чтобы 1/3 была свободна. И ставим в микроволновку на 3 минуты каждый.

Кексы со смородиной

Ингредиенты:

творог 2% — 750 г

яйцо куриное — 3 шт.

овсяные отруби — 150 г

смородина — 450 г

ванилин опционально

сода — 1 ч. л.

сахар по вкусу

Приготовление

Ягоды размять. Выложить полученное пюре в формы для кексов. Остальные ингредиенты перемешать. Полученное тесто выложить сверху пюре в формы. Отправить в заранее разогретую духовку на 20-25 минут, выпекать при температуре 180 градусов.

Кекс с маком

Ингредиенты:

Для теста:

яйцо куриное — 3 шт.

отруби пшеничные — 90 г

молоко 1,5% — 150 г

мука овсяная — 90 г

сметана 15% — 75 г

сахарозаменитель или сахар по вкусу

Маковая начинка:

ванилин — 1,5 ч. л.

мак — 30 г (запарить заранее в воде)

разрыхлитель — 1 ч л

Приготовление

Тесто: тщательно смешиваем все ингредиенты, следим, чтобы не было комочков. Оставляем тесто на 15 минут. Смешиваем тесто с ингредиентами из начинки. Выкладываем тесто в форму для выпечки. Выпекаем в заранее разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.