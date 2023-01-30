Кексы — отличный вариант для полезного и вкусного десерта, приготовленного своими руками. Оригинальными рецептами, в том числе и закусочных кексов, которыми можно украсить праздничный стол, поделилась с читателями Pravda.Ru кулинарный блогер Екатерина Рублёва.
Ингредиенты:
Для желатиновой заливки:
Приготовление
Как готовить желатиновую заливку: желатин сначала растворяем в небольшом количестве воды, оставшееся количество воды подогреваем, вливаем туда желатиновую массу, помешиваем, не кипятим!
Затем вынимаем кекс из формы — наш яркий десерт к чаю готов!
Такие кексы буду интересно смотреться на фуршетном столе. Кексы получаются рассыпчатыми, зернистыми за счёт текстуры, ведь они готовятся без муки, только на киноа.
Ингредиенты:
Киноа — 100 г
морковь — 1 средняя
яйцо — 1 шт.
сыр голландский — 70 г
соль по вкусу
зелень, специи — по вкусу
Приготовление
Выпекаем кексы в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Кексы должны сверху немного подрумяниться.
Закусочные мини-кексы готовы! Полное ПП, без муки и масла.
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