Рецепты кексов от кулинарного блогера Екатерины Рублёвой

Кексы — отличный вариант для полезного и вкусного десерта, приготовленного своими руками. Оригинальными рецептами, в том числе и закусочных кексов, которыми можно украсить праздничный стол, поделилась с читателями Pravda.Ru кулинарный блогер Екатерина Рублёва.

Рецепты кексов

Апельсиновые кексы

Ингредиенты:

мука - 300 г

сахар - 250 г

сода - 1/2 ч. л.

яйцо — 1 С0

густая сметана — 200 г

апельсиновая цедра — 10 г

Для желатиновой заливки:

желатин - 5 г

вода - 100 мл

апельсин маленький — 1 шт.

Приготовление

Яйцо взбиваем с сахаром. Добавляем сметану и муку, соду, цедру, замешиваем тесто. Выливаем готовое тесто в силиконовую форму, даём ему ровно распределиться и ставим в духовку на температуру 180 градусов. Печём до готовности 20-30 минут. Затем вынимаем кекс из формы и даем остыть, срезаем ровно верхушку, помещаем кекс обратно в форму. Режем тонко апельсин с цедрой, выкладываем дольки апельсина на поверхности кекса. Заливаем поверхность желатиновой массой и убираем в прохладное место, чтобы желатин застыл.

Как готовить желатиновую заливку: желатин сначала растворяем в небольшом количестве воды, оставшееся количество воды подогреваем, вливаем туда желатиновую массу, помешиваем, не кипятим!

Затем вынимаем кекс из формы — наш яркий десерт к чаю готов!

Миниатюрные закусочные кексы

Такие кексы буду интересно смотреться на фуршетном столе. Кексы получаются рассыпчатыми, зернистыми за счёт текстуры, ведь они готовятся без муки, только на киноа.

Ингредиенты:

Киноа — 100 г

морковь — 1 средняя

яйцо — 1 шт.

сыр голландский — 70 г

соль по вкусу

зелень, специи — по вкусу

Приготовление

Отвариваем морковь с кожурой до готовности. Остужаем. Очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Отвариваем киноа в воде до готовности, примерно минут 15, остужаем. Сыр также натираем на крупной терке. Далее смешиваем отваренную киноа, яйцо, морковь и сыр. Добавляем мелкопорубленную свежую зелень и специи. Выкладываем фарш в формочки.

Выпекаем кексы в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Кексы должны сверху немного подрумяниться.

Закусочные мини-кексы готовы! Полное ПП, без муки и масла.

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