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Ирина Гусакова

Рецепты кексов от кулинарного блогера Екатерины Рублёвой

Общество » Семья

Кексы — отличный вариант для полезного и вкусного десерта, приготовленного своими руками. Оригинальными рецептами, в том числе и закусочных кексов, которыми можно украсить праздничный стол, поделилась с читателями Pravda.Ru кулинарный блогер Екатерина Рублёва.

Рецепты кексов от кулинарного блогера Екатерины Рублёвой

Рецепты кексов

Апельсиновые кексы

Ингредиенты:

  • мука - 300 г
  • сахар - 250 г
  • сода - 1/2 ч. л.
  • яйцо — 1 С0
  • густая сметана — 200 г
  • апельсиновая цедра — 10 г

Для желатиновой заливки:

  • желатин - 5 г
  • вода - 100 мл
  • апельсин маленький — 1 шт.

Приготовление

  1. Яйцо взбиваем с сахаром.
  2. Добавляем сметану и муку, соду, цедру, замешиваем тесто.
  3. Выливаем готовое тесто в силиконовую форму, даём ему ровно распределиться и ставим в духовку на температуру 180 градусов.
  4. Печём до готовности 20-30 минут. Затем вынимаем кекс из формы и даем остыть, срезаем ровно верхушку, помещаем кекс обратно в форму.
  5. Режем тонко апельсин с цедрой, выкладываем дольки апельсина на поверхности кекса. Заливаем поверхность желатиновой массой и убираем в прохладное место, чтобы желатин застыл.

Как готовить желатиновую заливку: желатин сначала растворяем в небольшом количестве воды, оставшееся количество воды подогреваем, вливаем туда желатиновую массу, помешиваем, не кипятим!

Затем вынимаем кекс из формы — наш яркий десерт к чаю готов!

Миниатюрные закусочные кексы

Такие кексы буду интересно смотреться на фуршетном столе. Кексы получаются рассыпчатыми, зернистыми за счёт текстуры, ведь они готовятся без муки, только на киноа.

Ингредиенты:

Киноа — 100 г

морковь — 1 средняя

яйцо — 1 шт.

сыр голландский — 70 г

соль по вкусу

зелень, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Отвариваем морковь с кожурой до готовности. Остужаем. Очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.
  2. Отвариваем киноа в воде до готовности, примерно минут 15, остужаем.
  3. Сыр также натираем на крупной терке.
  4. Далее смешиваем отваренную киноа, яйцо, морковь и сыр. Добавляем мелкопорубленную свежую зелень и специи.
  5. Выкладываем фарш в формочки.

Выпекаем кексы в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Кексы должны сверху немного подрумяниться.

Закусочные мини-кексы готовы! Полное ПП, без муки и масла.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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