Эксперт: "Применение искусственного камня сделает интерьер визуально дороже"

Сделать шикарный ремонт мечтают многие, ведь так хочется отдыхать душой и телом в радующем глаз укромном гнёздышке. Но красиво — не всегда дорого. Сделать интерьер визуально дороже можно и при помощи обычных материалов. Как — рассказал основатель казанского магазина "Строймаркет" Артур Юсупов.

Как сделать интерьер визуально дороже

Так, хорошая моющаяся краска будет смотреться эффектнее стандартных обоев (и визуально дороже соответственно). При этом стоить она будет не очень дорого. Правда, следует учесть, что она требует бережного обращения. Остаются потёртости от прислонённых предметов и пятна от воды. Если их сразу не протереть, то потом их уже не убрать. Также если пятно протереть, но не высушить, то тоже останутся разводы. В общем, к покраске стен и дальнейшему уходу за ними нужно подходить с большой прилежностью.

Также можно приобрести ламинат, который максимально будет имитировать дорогой паркет. Сейчас есть такие модели ламината (в том числе из винила и других современных материалов), которые визуально выглядят не хуже дубового паркета. А стоят сильно дешевле.

Сейчас очень популярен скандинавский стиль, где используются натуральные камень и дерево. Но ведь внешне их очень сложно отличить от искусственных аналогов. Поэтому применение искусственного камня или керамогранита добавит эффектности интерьеру при небольших затратах. Эти искусственные материалы можно использовать при отделке ванной комнаты или кухни. Если при этом ещё и использовать большое количество статуэток, мелочей и элементов декора, комнаты будут выглядеть визуально заполненными, а интерьер — богатым. Главное не переборщить и не сформировать уже ощущение захламлённости помещения.

Также от грамотной инсоляции зависит 70% успеха. Яркий солнечный свет добавит эффектности и позитива любому интерьеру, а тучи за окном испортят впечатление и о премиальном дизайне.

Ну и "умные штучки" в доме. Карнизы, лампы разноцветные — все это стоит от нескольких тысяч рублей до пары десятков, а производит всё еще большое впечатление на гостей. Можно поставить датчики температуры и влажности на стены (по 500-700 рублей), датчики движения на окна (около 1000-2000 рублей). Все это прибавит интерьеру футуристичности и статусности.

Если добавить к этому тёплый пол и красивый натяжной потолок — эффект "дорого — богато" обеспечен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.