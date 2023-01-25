Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения

Сегодня мы уже не можем бравировать своей личной безопасностью. Мы стали такими, как все. Например, как США. Криминал прочно влез в нашу страну: на бытовом уровне, в экономике, культуре. Чему, кстати, немало способствует и Интернет.

Самое страшное, что всё больше информации идёт об убийствах, которые совершают молодые граждане России. Не только убивая стариков, но и своих сверстников, даже в стенах школы. Кто же в этом виноват. Родители, правоохранители, государство? Здесь надо обратиться к опыту западных стран, куда сегодня и удирают многие их тех, кто допустил рост подростковой преступности в постсоветской России.

В погоне за острыми ощущениями

Граждане России уже по полной обожрались западными ценностями, особенно американскими, где убийствами, особенно бессмысленными, уже никого не удивишь. Груды трупов в Оклахома-сити, "детские убийства" одноклассников. Разные кровавые преступления по религиозным мотивам.

Как справедливо писала британская газета "Mail of Sunday", всё это наше сегодняшнее бытие, наша обыденность, которая, при ближайшем рассмотрении, является американским образом жизни.

Один из типичных примеров "молодой" преступности произошёл в городе Гловерсвилл, штат Нью-Йорк. Кстати, в небольшом, процветающем и не отягощённом никакими мафиозными и криминальными структурами. Но, как оказалось, и среди обеспеченных молодых людей вы не чувствуете себя в безопасности. Ведь убивали там от сытости, скуки, от нечего делать, ради забавы. Так и была названа квалификация того, что они делали, покидая ночью родительский кров. А ведь их родители были весьма обеспеченными людьми.

Страшно другое: некоторые из ровесников молодых убийц пытались оправдать их, утверждая, что "ребята" стали убивать просто потому, что перепробовали все развлечения: от гонок на дорогих авто до компьютерных игр. А адвокаты молодых убийц прикрывали их вердиктом:

"Они исчерпали все возможности развлечься и занять себя, да и те возможности, которые им давали родители или молодёжные организации, их утомляли".

Шестеро пацанов вместе с подружкой зверски задушили 80-летнего старика, смотревшего телевизор. Которого, потом ещё и грабанули. Это при том, что у многих были и дорогие виллы, и дорогие автомашины, и одежда. Ими также были убиты из дробовика 40-летний шофёр такси и пожилая женщина. Девица с друзьями похитили паренька, издевались над ним, а потом задушили.

И в тюрьме "скучно"

Если друзья и родители молодых убийц обвиняли во всём "скуку" в городе и сытость, другая сторона будет обвинять нищету и безработицу, оправдывая уже своих отпрысков в совершении преступлений. Тем не менее, жена местного мэра не винит во всём ТВ.

"Люди во всём винят насилие на экранах, перестрелки в фильмах", — говорит она, полагая, что нередко здесь виноваты и местные органы власти. В частности, полиция. Она сообщила, что на многие преступные деяния молодых людей до кровавых убийств судебные органы никак не реагировали. В суд вызывали, но потом их снова отпускали к родителям.

Полицейский чин заявил просто:

"У этих мальчиков и девочек чувствительность, жалостливость, элементарная человечность — понятия отвлечённые".

А адвокат, которому уже не раз приходилось вести дела малолетних преступников, поддержал слугу закона:

"Они уже досыта наелись наркоты, напробовались девочек, музыка надоела. Что остаётся? Насилие, естественно".

Впрочем, одна мамаша одного из убийц посчитала, что во всём виновата школа, так как учителя не смогли привить сыну "интерес к учёбе". Хотя, ночные походы её отпрыска маму как-то особенно не волновали. Интересно, что мама другого убийцы с удивлением констатировала факт, что сын в тюрьме стал больше читать. Не как в школе. Но и здесь, по её словам, ему скучно.

Английский психолог и юрист Чарлз Юнг в своей книге "Дети убивают" говорил:

"Потворство, потакание юным потенциальным преступникам можно и нужно сравнивать с такими деяниями, как педофилия".

В итоге подростки, убивающие от скуки, располагают деньгами, которые дают им родители, но не знают, что такое дисциплина и полностью лишены внимания и воспитания со стороны старшего поколения.

Такое отношение многие квалифицируют как потакание насилию. А если сюда прибавить ещё и полное безразличие власти к воспитанию подрастающего поколения?

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