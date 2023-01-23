Трагедия России в том, что сегодня молодёжь чувствует вкус поражения и неопределённости

Никто в России не может сказать, что или кто такое — средний класс. Это знающие Тургенева или Лескова, менеджеры, чёрт знает какого звена, госаппарат или те, кто имеет зарплату за 100 тысяч рублей. Не 100 тысяч? Прибавьте, хрен редьки не слаще.

"С мозгами пробиться — шутить изволите?"

После развала СССР у нас немало говорили о среднем классе. Мол, теперь есть и "оно". Прошёл дефолт, он же — экономический кризис, при тогдашнем премьере Кириенко. И в число жертв попали почему-то не пролетарии, не крестьяне (к тому времени уже от них стали избавляться), а мифический "средний класс".

С того времени можно вести отсчёт, когда десятки тысяч молодых граждан России, которые ещё не были отягчены, как сегодня, "элитными" связями предков, зато были образованы, имели хороший потенциал сделать карьеру, в первую очередь в экономической сфере, оказались выкинутыми на улицу. Олигархов не берём в расчёт. Несомненно, любой кризис без них не обходится. Да и деньги свои они не хранят в СБ.

Понятно, что после этого экономика России не могла пойти на прорыв. Средний класс, о котором ещё недавно много говорили и писали, впал в кому. А вернее, в глубочайшее уныние. Как говорил когда-то Фигаро: "С мозгами пробиться — шутить изволите?"

Средний класс по-американски — это большая часть населения. И неплохие соцвыплаты тому, кто не попал в эту когорту. По сути, "социализм" с капиталистической ириской — будь немного сытым, и не надо нам никаких революций. В постсоветской России на такие нюансы решили не обращать внимания. А жаль. Свержение царя, деградация совласти, а сколько у нас в истории было таких "семибоярщин", до сих пор в России остаётся только достоянием исторических меморий. И только.

Американцы в "Бостон глоб" сразу же сделали свои акценты на кириенковские дефолты:

"Преступность, коррупция, политические дрязги и раздувание госаппарата совместно подорвали усилия по реформированию российской экономики. В результате, значительная часть населения страны живёт сейчас не лучше, если не хуже, чем при социализме".

Сейчас пытаются к среднему классу отнести IT-специалистов. Им даётся бронь от мобилизации, зарплата неплохая (а какая?). Но и здесь специалист специалисту рознь. Увы, знаю не понаслышке, когда сталкивался с ремонтом ПК. К тому же, на Западе обращали внимание, что молодые специалисты, они же якобы средний класс, в "жирующей" Москве приобщились ко многим ценностям западных стран. А какие ценности? Хорошая выпивка, дорогие проститутки и отдых исключительно в тропиках?

Но никто не говорит о западных ценностях для "среднего класса" — работать круглые сутки, жёсткая конкуренция и, как итог, нервные срывы, депрессия. И прочие "дивиденды", без которых в "средний класс" не попасть. Я уж не говорю о профанации нынешнего высшего образования в России.

Лучше пицца на велосипеде, чем "средний класс" на небесах

Чаще всего ребята и девчонки, когда-то оказывающиеся в сфере "небожителей", понимали, что профессионализм, трудолюбие и преданность своему делу не есть билет в лучшую жизнь. Видя рядом тех, кто имеет более важную составляющую для карьеры — "элитных предков" — понимали: даже с "красным дипломом" ты долго здесь не задержишься. Поэтому сегодня мы чаще видим курьеров с пиццей на велосипедах, чем молодых людей, которые могут причислить себя к некоему мифическому "среднему классу". Трагедия России в том, что сегодня молодёжь, судя по поступкам, давно чувствует вкус поражения и неопределённости в будущем.

Говоря о "среднем классе" и подразумевая зарплату, надо всегда помнить, что в наших реалиях десятилетиями большую часть зарплаты платили негласно. В конвертах. Это понятно — фирма избегает налогов на зарплату, а, кроме того, есть и другие строчки в налоговой декларации. Да и массовая безработица в стране не даёт многим выразить своё "фу". ЖКХ надо же оплачивать.

Одна из девчонок, работавших в нефтегазовой компании в годы кириенковского дефолта говорила:

"Всё оказалось иллюзией. Нельзя доверять правительству, нельзя доверять банкам. Ничто уже не будет таким, как прежде".

Хотя, если хотите стать "средним классом" — "хочьте". У нас демократия. Неслучайно даже Чубайс ратовал за "продвижение демократических ценностей" в России.

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