Физиологическая зависимость от никотина похожа на миф

Конечно, первое слово — Минздрав предупреждает. Речь пойдёт о курении, причём сегодня привязанность к табакокурению обходится во всех странах весьма недёшево. Ну, на то оно и государство, чтобы отслеживать нашу "привязанность" к тому или иному "продукту". Главное — не подсаживайтесь на чёрную икру.

Когда-то курильщиков отправляли в хвост самолёта

Курильщики разных стран сталкиваются со множеством разных правил (писанных и неписанных), окончательно запутываясь, особенно за рубежом. А это, в худшем случае, штраф и немалый. Действительно, сейчас в самолеётах, вроде бы, не курят. Хотя, кое-где, особенно на дальних рейсах, можно попробовать упросить стюардессу затянуться в районе туалета.

Лет сто назад, при начавшейся облаве на курильщиков, при покупке билета до Берлина у меня спросили: "Курите ли вы?". На ответ — "да" — меня засунули в самый хвост "Люфтганзы". Но первое, что заявила хозяйка салона — у нас в самолёте не курят. Дурят нашего брата.

Правда, настроение приподнялось, когда стюардесса начала показывать на себе, как пользоваться надувной подушкой безопасности при "посадке" самолёта на воду. Пилот лайнера что-то заметил ей по бортовому радио, и она перевела к радости пассажиров: "Ребята, и не надейтесь, вы вряд ли успеете при падении надеть спасательный жилет". Но от сигареты-то не утонешь.

Дюссельдорфская газета "Виртшафтсвохе" когда-то назвала гонение на курильщиков новой "религиозной войной". Если по закону вы не можете дымить в самолёте, а это касается и вейпов (это вообще паровоз), то некоторые авиакомпании, идя навстречу "наркоманам", предлагают им эрзац — те же "антиникотиновые" жевательные резинки, таблетки. А бывало, что вам даже давали никотиновые ингаляторы.

Ближе к Востоку (или к Азии) дилемма "курить или не курить" не так заботит туриста. Например, многие отмечают, что в Китае, хотя и есть официальные запреты на курение в публичных местах, их никто не соблюдает.

Не отстаёт в этом вопросе и Япония. Когда-то на американской линии Токио-Гуам разрешалось курить в американских самолётах. Извечные американские проповедники просто плюнули на свою японскую паству в этом вопросе. А что вы хотели: сколько табака выкуривает одна американская оккупационная военная база США на японской Окинаве.

Сегодня в аэропортах не покуришь. Вылезай на мороз или на палящее солнце, и дыми. В Бразилии в этом случае поспокойнее: там пока аэропорты исключены из числа заведений с абсолютным запретом на курение. В наших дорогих гостиницах, в том же Питере, на столике вы можете увидеть надпись: "Штраф за курение в номере столько-то…". Но подымить в меру можно и в ванной комнате или на улице с хорошими видами старого города.

Какой же бизнес без сигареты

Ещё раз напомню, что в деловой жизни к некурящим в Восточной Европе и Азии особенно не прислушиваются. Понятно, что нет ничего однозначного. Например, в Китае пассивный курильщик может столкнуться с полным непониманием, когда ему придёт в голову пожаловаться на соседский дым.

Уже прижилась китайская пословица: "Сигарета — это волшебная палочка для делового человека". Как же бизнесмену не затянуться "отравой" после неудачной сделки.

Существует официальная статистика того, что в мире есть немало случайных курильщиков. Миллионы людей, которые могут затянуться, а могут и обойтись без сигареты, ставят под сомнение тезис о физиологической зависимости от никотина. Так как последнее многие приравнивают к далеко не безобидной наркоте.

Понятно, что изменение отношения к курильщикам, как и повышение стоимости на табак, заставляет людей ограничивать себя в этом пагубном пристрастии. Американские медики, анализируя физиологическую зависимость, выяснили, что ни одно вещество не вызывает безусловного привыкания. И многое здесь зависит от вашего организма.

10 из 15 процентов наркоманов могут легко отказаться от героина и кокаина, не пытаясь вернуться к ним. И лишь у 15 процентов потребителей алкоголя появляется физиологическая зависимость от стакана. Но со многими восклицательными знаками.

Считается, что никотиновая зависимость самая страшная. 70 процентов курильщиков в ходе опросов заявили, что хотели бы отказаться от своей привычки, но не могут. А, может быть, просто не хотят?

И как итог, выводы журнала "Ланцет", который изучал курильщиков в возрасте в голландском Роттердаме. У них в 3 раза выше риск слабоумия любого рода и в 2,3 раза выше риск подцепить Альцгеймера. Правда, медики отметили, что здесь учитывались возраст, пол, образование и факт потребления алкоголя. А какая рюмка без сигареты?

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