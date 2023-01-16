Удалённую работу не любят только руководители высшего звена

Сегодня уже стали привычными слова: фрилансеры, копирайтеры, аналитики и ещё много других доселе невиданных профессий, которые вам или из авто, или по компьютеру шлют советы и прогнозы. А их много: от того, как надо воевать, или какой сегодня валютный курс. Главное, что все они творят дома, а не за рабочим столом в офисе или, на худой конец, в слесарном цеху.

"Работа на дому — одна из важнейших форм труда в будущем"

"Карьеру на дому", кстати, делают уже не одно десятилетие. Понятно, что такая работа возможна не для всех профессий. Чугун в домашних условиях не отлить. И тому есть причины.

В Германии приводили в пример некоего финансового аналитика Шельмозера, который работал дома. Его начальство, видя продотворную работу подопытного сотрудника, уже прикидывало, как бы ещё банковских служащих отправить "домой". Интересно, что тогда на этот призыв откликнулись всего лишь 20 человек. Журналисты отмечали, что сотрудникам непросто дается переход на домашнюю работу, тем более, за компьютером.

Сегодня немалый спрос на "домашних" работников, хотя ещё несколько десятилетий назад, по данным боннского института изучения общественного мнения "Эмперика", в той же Германии насчитывалось всего 150 тысяч "домашних" сотрудников. Отметим, что в Ирландии, Англии или Франции эта цифра уже была намного выше. Сегодня эти цифры достигли миллионных показателей.

По мнению предпринимателей, переход на домашнюю работу позволяет увеличить производительность труда и намного снизить потребность в аренде дорогостоящих офисов и соответственно в расходах на их обеспечение: свет, вода и прочее. Вплоть до буфетов. Так что, рекламные кампании, идущие под лозунгом "Работа на дому у компьютера — одна из важнейших форм труда в будущем", успешно сегодня претворены в жизнь.

Иногда работодатель, особенно в сфере, где применяется труд лиц свободных профессий или обслуживания, сам решает, где в определённые дни лучше работать — в офисе или дома. Один из немецких брокеров считает, что "в служебном офисе меньше отвлекаешься, зато дома оптимальнее планируешь распорядок своего дня".

Конечно, работа на удалёнке требует взаимного доверия, а, кроме того, отпадает, в отличие от офиса, необходимость контролировать сотрудника. Но главное в том, что не все из претендующих на работу могут с уверенностью сказать — "я способен к самодисциплине"

Начальники предпочитают свой кабинет

Нередко в сферу удалёнки попадают молодые мамы, которые полагают, что после декретного отпуска — неплохое время, чтобы прийти в себя. Одна из служащих Золлингена Кирстин Деккер сказала:

"Конечно, работать с маленьким ребёнком на коленях непросто. Но когда тебе некому помочь, это всё же лучше, чем бросить малыша одного в квартире, выезжая в офис".

Сейчас "телекоммуникационную работу" чаще всего находят по Интернету, а не по приказу свыше. Хотя, экономист из Гарвардской школы бизнеса Радж Чоудхури утверждает, что на протяжении всей истории условия труда определяли самые востребованные сотрудники. В 1990-х годах электронная почта в телефоне была роскошью, доступной лишь генеральным директорам. Однако, вскоре эту привилегию выторговали себе ведущие специалисты, и теперь от электронной почты никуда не деться. Правда, он забывает, насколько долго ты будешь "востребованным" и "где".

Если проанализировать последние десятилетия, к работе на удалёнке даже среди сотрудников неоднозначное отношение. "Есть два типа компаний: одни смирятся с удалённой работой откуда угодно, а вторые полностью её отрицают", — подтвердил Чоудхури.

Материальную выгоду при тотальной пандемии коронавируса и высылке своих сотрудников на хлеба домой подсчитали и боссы. Экономист из Стэнфорда Ник Блум говорил, что год назад большинство компаний рассчитывало, что сотрудники будут работать из дома в среднем полтора дня в неделю, но в последующие два года запрос на удалённую работу креп с каждым месяцем. И теперь фирмы рассчитывают, что работники будут трудиться из дома почти полнедели.

От себя же добавим, ссылаясь на исследования фирмы Leesman, что работу в офисе предпочитает лишь одна категория работников — руководители высшего звена, у которых есть собственные кабинеты, где можно покурить и пропустить стаканчик, не нарвавшись на жену или мужа.

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