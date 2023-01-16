Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Удалённую работу не любят только руководители высшего звена

Общество

Сегодня уже стали привычными слова: фрилансеры, копирайтеры, аналитики и ещё много других доселе невиданных профессий, которые вам или из авто, или по компьютеру шлют советы и прогнозы. А их много: от того, как надо воевать, или какой сегодня валютный курс. Главное, что все они творят дома, а не за рабочим столом в офисе или, на худой конец, в слесарном цеху.

Удалённую работу не любят только руководители высшего звена

"Работа на дому — одна из важнейших форм труда в будущем"

"Карьеру на дому", кстати, делают уже не одно десятилетие. Понятно, что такая работа возможна не для всех профессий. Чугун в домашних условиях не отлить. И тому есть причины.

В Германии приводили в пример некоего финансового аналитика Шельмозера, который работал дома. Его начальство, видя продотворную работу подопытного сотрудника, уже прикидывало, как бы ещё банковских служащих отправить "домой". Интересно, что тогда на этот призыв откликнулись всего лишь 20 человек. Журналисты отмечали, что сотрудникам непросто дается переход на домашнюю работу, тем более, за компьютером.

Сегодня немалый спрос на "домашних" работников, хотя ещё несколько десятилетий назад, по данным боннского института изучения общественного мнения "Эмперика", в той же Германии насчитывалось всего 150 тысяч "домашних" сотрудников. Отметим, что в Ирландии, Англии или Франции эта цифра уже была намного выше. Сегодня эти цифры достигли миллионных показателей.

По мнению предпринимателей, переход на домашнюю работу позволяет увеличить производительность труда и намного снизить потребность в аренде дорогостоящих офисов и соответственно в расходах на их обеспечение: свет, вода и прочее. Вплоть до буфетов. Так что, рекламные кампании, идущие под лозунгом "Работа на дому у компьютера — одна из важнейших форм труда в будущем", успешно сегодня претворены в жизнь.

Иногда работодатель, особенно в сфере, где применяется труд лиц свободных профессий или обслуживания, сам решает, где в определённые дни лучше работать — в офисе или дома. Один из немецких брокеров считает, что "в служебном офисе меньше отвлекаешься, зато дома оптимальнее планируешь распорядок своего дня".

Конечно, работа на удалёнке требует взаимного доверия, а, кроме того, отпадает, в отличие от офиса, необходимость контролировать сотрудника. Но главное в том, что не все из претендующих на работу могут с уверенностью сказать — "я способен к самодисциплине"

Начальники предпочитают свой кабинет

Нередко в сферу удалёнки попадают молодые мамы, которые полагают, что после декретного отпуска — неплохое время, чтобы прийти в себя. Одна из служащих Золлингена Кирстин Деккер сказала:

"Конечно, работать с маленьким ребёнком на коленях непросто. Но когда тебе некому помочь, это всё же лучше, чем бросить малыша одного в квартире, выезжая в офис".

Сейчас "телекоммуникационную работу" чаще всего находят по Интернету, а не по приказу свыше. Хотя, экономист из Гарвардской школы бизнеса Радж Чоудхури утверждает, что на протяжении всей истории условия труда определяли самые востребованные сотрудники. В 1990-х годах электронная почта в телефоне была роскошью, доступной лишь генеральным директорам. Однако, вскоре эту привилегию выторговали себе ведущие специалисты, и теперь от электронной почты никуда не деться. Правда, он забывает, насколько долго ты будешь "востребованным" и "где".

Если проанализировать последние десятилетия, к работе на удалёнке даже среди сотрудников неоднозначное отношение.

"Есть два типа компаний: одни смирятся с удалённой работой откуда угодно, а вторые полностью её отрицают", — подтвердил Чоудхури.

Материальную выгоду при тотальной пандемии коронавируса и высылке своих сотрудников на хлеба домой подсчитали и боссы. Экономист из Стэнфорда Ник Блум говорил, что год назад большинство компаний рассчитывало, что сотрудники будут работать из дома в среднем полтора дня в неделю, но в последующие два года запрос на удалённую работу креп с каждым месяцем. И теперь фирмы рассчитывают, что работники будут трудиться из дома почти полнедели.

От себя же добавим, ссылаясь на исследования фирмы Leesman, что работу в офисе предпочитает лишь одна категория работников — руководители высшего звена, у которых есть собственные кабинеты, где можно покурить и пропустить стаканчик, не нарвавшись на жену или мужа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы работа интернет зарплата технологии
Новости
Лондонский полицейский признался в 24 изнасилованиях
Экс-сенатор Клинцевич заявил о способности России устроить США "10 Хиросим" с помощью "Сармата"
Анна Калашникова рассказала об идеальном мужчине для Любови Успенской
На Украине допустили, что ВС РФ могут напасть в форме белорусских военных
Экс-сенатор Клинцевич оценил мощь "Посейдона": "Побережье США, Великобритании может быть смыто"
Кинокритик Шнейдеров: Джина Лоллобриджида была общительным и деликатным человеком
Жительнице Челябинска больше года пересчитывали неправильно насчитанную пенсию
Ростовчане как огня боятся бездомного с туберкулёзом, ночующего в подъездах
Regnum: мумифицированное тело актёра из "Физрука" найдено в Москве
В Европу возвращаются морозы: ждать ли энергетического кризиса
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО Любовь Степушова Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии Михаил Плисюк
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Последние материалы
Лондонский полицейский признался в 24 изнасилованиях
Экс-сенатор Клинцевич заявил о способности России устроить США "10 Хиросим" с помощью "Сармата"
Анна Калашникова рассказала об идеальном мужчине для Любови Успенской
На Украине допустили, что ВС РФ могут напасть в форме белорусских военных
Экс-сенатор Клинцевич оценил мощь "Посейдона": "Побережье США, Великобритании может быть смыто"
Кинокритик Шнейдеров: Джина Лоллобриджида была общительным и деликатным человеком
Жительнице Челябинска больше года пересчитывали неправильно насчитанную пенсию
Удалённую работу не любят только руководители высшего звена
Ростовчане как огня боятся бездомного с туберкулёзом, ночующего в подъездах
Regnum: мумифицированное тело актёра из "Физрука" найдено в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников