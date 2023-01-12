Компьютерные вирусы намного опаснее биологических

Все мы являемся уверенными пользователями ПК и на первом же этапе работы в Интернете сталкивались с вирусами. Не с ковидными, а с компьютерными.

Давно спецы в данной области утверждали, что это напоминает игру в шахматы: с одной стороны охотники за вирусами, с другой — злоумышленники, которые тщательно изучают программное антивирусное обеспечение. Война сегодня между ними идёт не на жизнь и не на смерть, а за деньги. Кто стоит за цифровыми вирусологами — это вопрос.

Эволюция: от порно на компьютере до опустошённой банковской карты

Уже в первое десятилетие появления Интернета IT-специалисты писали, что в ближайшие годы компьютерные вирусы, прямо или косвенно, поразят до 10 миллионов персональных компьютеров. В частности, Питер Типпет, президент кливлендской корпорации "Фаундейдененвар", который занимался вопросами защиты цифровых данных, уже указывал, что потенциальная стоимость утраченной информации, время простоя системы и усилий по восстановлению её работоспособности, превысит десятки миллиардов долларов. Сегодня эти проблемы увеличивайте минимум в два раза.

Бурный рост количества компьютерных вирусов и их распространение по всему миру стали сегодня главной задачей для специалистов и головной болью для многих спецслужб мира. Где гарантия, что ваша ракета полетит на врага, а не накроет танковый полк в вашем тылу. Это отрасль, в которую пытаются проникнуть как дилетанты, снимающие с вашей карты хотя бы тысячу, так и враги, обладающие более совершенными цифровыми рычагами.

Доктор Джон Макафи, на которого ссылался журнал "Тайм", с появлением Интернета заявил, что в вирусы в ближайшие годы станут главной проблемой службы защиты компьютерных данных. А это было сказано не сегодня, когда масса айтишников с погонами слизывает данные с ПК врага, или просто в сети кто-то обналичивает вашу денежную карту. Макафи был прав, когда отметил: "Вирусы в ближайшие годы станут таким же обычным явлением, как и простуда".

Одни чинят, другие ломают

Надо ли говорить, что миллиарды людей в мире или миллионы в России пользуются разными антивирусами. Одни легально, за это надо платить, другие — нет. Но нигде нет гарантии, что наши с вами данные не уходят ещё куда-нибудь.

А почему — никто не знает.

В первые десятилетия Интернета калифорнийский компьютерщик Патриция Гофман отмечала, что вирусофобия достигает астрономических размеров. В январе 1988 года специалисты разыскали 6 вирусов и их мутантов, в январе следующего года их было уже 30, а через несколько лет — зафиксировано более ста. К тому же, чуть позже стали еженедельно отмечать появление новых вирусов. Повторюсь, ваш личный компьютер — это ваши личные проблемы, а если ракета с ядерной боеголовкой полетит не туда?

Специалисты отмечали: если раньше вирусы распространялись через дискеты или электронные доски объявлений, то сегодня их можно нахватать и через почту, форумы, и ещё черт знает, где. Главное, не лезьте туда, где вас не ждут.

Естественно, что в течение десятилетий владычества Интернета вирусы стали более изощрёнными и злонамеренными. Но с чего-то это всё начиналось.

Например, техасскую компанию когда-то поразил вирус "Иерусалим". Программа-вирус стирала все ваши файлы, правда, только по пятницам 13-го дня месяца. Забавно, что это случалось только два раза в год. Кто, как и почему — история умалчивает. Но десятки тысяч пользователей ПК лишились многих нужных им файлов. Уже тогда нанесённый ущерб оценивался в десятки миллионов долларов.

Сегодня другое время. СМИ спокойно сообщают, что миллионы данных того или иного банка слиты в сеть. А это паспортные данные, ваши доходы и многое другое, за что в прошлом веке спецслужбы платили также десятки миллионов. Но и деньги тогда были другими.

Американская "Тайм", ссылаясь на специалистов, вывела аксиому: в первые годы Интернета редко можно было встретить человека, знакомого с кем-нибудь, кто подцепил вирус, а теперь он есть у всех знакомых. Здесь стоит отметить, что в первое десятилетие Интернета масса компаний просто не верила в наличие компьютерных вирусов. Но на деле оказалось, что вирусы от цифры — это пострашнее раковой опухоли. От последней умираете вы сами, а от компьютерного вируса — миллионы других, пусть и облачённых в железную или пластиковую коробку.

Завершая весьма актуальную тему нашей современности, стоит упомянуть слова английского специалиста по вирусам Клу, который говорил:

"Никакой универсальной защиты от вируса нет. Всё упирается в одну проблему — то, что может сделать один человек, другой человек может уничтожить".

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