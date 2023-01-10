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Виктор Пахомов

В российских школах процветает показуха, но ещё есть время всё исправить

Общество

Недавно мне довелось присутствовать на очередном патриотическом мероприятии с участием школьников и приглашённых гостей.

В российских школах процветает показуха, но ещё есть время всё исправить

Звучал гимн России, перед собравшимися выступали герои СВО, ребятишки дарили им цветы и свои рисунки. Всё было хорошо спланировано, проходило, что называется, со слезами на глазах и вызывало душевный подъём. Однако, я внезапно поймал себя на мысли, что в это же время где-нибудь на Украине точно такие же русоволосые ясноглазые мальчики и девочки поют гимн Незалежной, восхищаются подвигами своих героев и желают им скорейшей победы над жестокими агрессорами, нарушившими мирную жизнь. И, наверное, тоже плачут от наплыва патриотических чувств. А также от скорби по десяткам тысяч погибших в беспощадной военной мясорубке.

Впрочем, некоторые отличия в сознании российских и украинских школьников наверняка имеются. Десятилетиями украинским детишкам, как и всему обществу, вбивалась мысль о том, что на востоке живут свирепые варвары, путиноиды, орки, рашисты, которых необходимо попросту уничтожать, поскольку они ввиду своей рабской сущности никакому европейскому перевоспитанию не поддаются. В результате такой пропаганды, решающую роль в которой сыграла система образования, на Украине выросло уже не одно поколение самых оголтелых русофобов, реально готовых к жестокой борьбе с "клятыми москалями". В этом пришлось убедиться нашей армии, столкнувшейся с тем, что провозглашённые "братьями" украинцы яростно сражаются с "оккупантами", не останавливаясь перед совершением самых чудовищных военных преступлений.

А пока Украина, избравшая в качестве идеологии откровенный нацизм, до поры до времени маскируемый лозунгами о европейском выборе, планомерно готовилась к неизбежному военному столкновению, в России, вообще отказавшейся от государственной идеологии, продолжалось строительство потребительского общества. Причём, именно во имя этой весьма сомнительной цели перестраивались все общественные институты и, в первую очередь, как это ни прискорбно, система образования. Я стал свидетелем и невольным участником перманентных "демократических" реформ, которые начались сразу после распада СССР и постепенно доконали исключительно стойкое и жизнеспособное советское просвещение.

Долгое время я тешил себя иллюзиями, что многие "бессмысленные и беспощадные" решения, спускаемые столичными чиновниками, происходят в результате их некомпетентности или попросту недомыслия. Разве может здравомыслящий руководитель, объявить главной целью школьного образования формирование "цивилизованного потребителя", а не воспитание, как это было прежде, "гармоничной личности"? Увы, вслед за объявлением учебно-воспитательного процесса всего лишь "предоставлением образовательных услуг" началось ускоренное введение аббревиатурных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), а также принятие так называемых ФГОСов, которые постоянно меняются.

Теперь на очереди уже 4-е поколение образовательных стандартов! Всё это сопровождается непомерным ростом отчётности, которая буквально поработила учителя и парализует эффективную работу с учениками. Кроме того, педагоги обязаны постоянно проходить курсы повышения квалификации, превратившиеся в формальность и ничего не дающие для профессионального роста. Я, например, считаю время, проведённое на таких курсах, потраченным совершенно напрасно. Да и чему может научить меня, педагога с 40-летним стажем работы, молодой научный сотрудник провинциального вуза, не имеющий никакого школьного опыта?

Теперь же мне понятно, что все реформы российского образования были инициированы и до сих пор проводятся очень умными и дальновидными прозападными чиновниками, которые задались целью разрушить русскую национальную школу и полностью подчинить её чуждой нам идеологии. Можно сказать, что, нанеся ряд точных ударов по нашему самосознанию, с этой задачей они уже почти справились.

Недавно мои подопечные шестиклассники писали на уроке русского языка небольшое эссе на тему "В чём я вижу смысл жизни". Увы, большинство откровенно признались в том, что хотят отдыхать, путешествовать по Европе и покупать престижные вещи. Одна хорошистка написала прямо-таки душераздирающее самоизлияние:

"Мне уже двенадцать лет обещают, что я наконец-то отдохну, а приходится всё время напрягаться!"

Целая группа учеников мечтает просыпаться и видеть в окне Эйфелеву башню. Ещё одна девочка грезит о путешествиях на яхте вокруг света. Впрочем, и некоторые учителя ничем не лучше. Мои молодые коллеги-мужчины признались, что ни за что не возьмут в руки оружие и не пойдут защищать "такую" Родину. Хорошо хоть, что они не сбежали за границу при объявлении частичной мобилизации. Впрочем, кому они нужны за пределами Отечества при своей профессии и отсутствии финансовых накоплений?

Недавно один чиновник от образования, видимо, читавший мои статьи в "Литературной газете", "Общей газете" и "Военном обозрении", упрекнул меня в том, что я лишь критикую родное министерство и якобы ничего не предлагаю. В ответ я начал перечислять необходимые меры по выводу образовательной отрасли из жесточайшего кризиса, в котором она оказалась в результате деятельности, скажем прямо, "пятой колонны", отстаивающей интересы наших бывших "партнёров". Перечислив с десяток таких предложений, я вдруг осёкся, поскольку понял, что менять надо всю систему!

Разрушив советское образование, в своё время одно из лучших в мире, мы взамен создали какой-то убогий симулякр, оказавшись у разбитого корыта как раз в то время, когда наша страна вошла в период жестоких исторических испытаний. Эпоха требует героев, а мы воспитываем ленивых потребителей, считающих, что государство должно обеспечить им комфорт и процветание!

Очень печально, что в такой ситуации в большой степени виновато само учительство. Мои коллеги готовы и дальше безропотно тянуть свой воз, взвалив на себя по две-три ставки, чтобы обеспечить приемлемую зарплату, участвовать в проведении никому не нужных, фальшивых экзаменов, таких как сочинение в 11-м классе и устный экзамен по русскому языку в 9-м классе, обеспечивать учеников шпаргалками на ОГЭ, участвовать в бесконечных конкурсах, проводить ставшие обязательными для всех учащихся поголовно олимпиады. Между прочим, теперь лучшими педагогами считаются отнюдь не те, кто качественно ведут уроки, а ушлые показушники, приспособившиеся к нынешней лицемерной системе, основанной на безбрежной отчётности, и участвующие в шоу педагогического мастерства в ущерб своим прямым трудовым обязанностям.

Думаю, что ни введение НВП, ни "разговоры о важном" на классных часах (их темы, опять же, спускаются сверху) никак не изменят положение дел в нынешней российской школе. Патриотическое воспитание начинать надо с изменений в программах. Например, на литературе необходимо изучать

  • произведения Пушкина "Полтава" и "Клеветникам России",
  • политические стихотворения Тютчева,
  • роман Булгакова "Белая гвардия", в котором он с неприязнью и отвращением изобразил украинских националистов.

Другими словами, школа обязана откликаться на вызовы времени. Этого, к сожалению, пока не происходит. Однако, я уверен, что перемены в системе образования, да и во всей нашей жизни неизбежны. Иначе Россию постигнет очередная ужасная катастрофа, от которой она уже не оправится.

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Автор Виктор Пахомов
Виктор Пахомов — публицист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы дети ссср школа россия история украина образование
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