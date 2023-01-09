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Ирина Гусакова

Эксперт: "Паше — изысканный подарок, который говорит о хорошем вкусе его владельца"

Общество

Обычно запрос на подарок для человека, у которого всё есть, подразумевает, что этот человек имеет высокий уровень жизни. Также зачастую увлечения и вкусы одариваемого непросты и требуют, чтобы даритель глубоко разбирался в связанных с этим темах. Таким образом даритель часто оказывается в ситуации, где ему предстоит потратить немаленькую сумму на подарок, который может оказаться:

Эксперт: "Паше — изысканный подарок, который говорит о хорошем вкусе его владельца"
  • недостаточно статусным;
  • неуместным;
  • не отвечающим интересам одариваемого.

Так что же подарить человеку, у которого всё есть, и не попасть в неловкую ситуацию? Ксения Смирнова, автор Telegram-канала Bag Sommelier, поделилась с читателями Pravda.Ru лайфхаками.

Что подарить человеку, у которого всё есть?

Шёлковый платок-паше

Паше — небольшой платок, который вставляется в нагрудный карман мужского пиджака. Аксессуар дополняет образ и говорит о хорошем вкусе его владельца. Главное — паше и галстук должны иметь разные узор и фактуру.

Такие законодатели мужского стиля, как Brioni, Kiton, Tom Ford, уже много лет создают паше из шёлка с изысканными орнаментами и обладают прекрасной репутацией. Обладание оригинальной вещью одного из этих брендов — не только приятно, но и престижно.

Обложка на паспорт

Самый ранний прототип паспорта в России возник в XIII веке. Иностранцам и купцам, попадающим на территорию нашего государства, выдавались "проезжие грамоты”. Они служили пропуском через границы княжеств. За века своего существования паспорт видоизменялся и стал главным документом гражданина РФ.

В подарок человеку, ценящему порядок в своих делах и документах, всегда можно преподнести изысканную обложку на паспорт. Речь идёт об аксессуаре, который нельзя купить в канцелярском магазине у дома или в хендмейд-лавке.

Утончённые обложки, созданные модными домами с богатой историей из кожи лучших европейских мануфактур, — вот тот уровень, что по достоинству оценит "человек, у которого всё есть”. Будь то обложка Bottega Veneta с фирменным плетением intrecciato, обложка Lerme, выполненная вручную из безупречной матовой французской кожи, или обложка Dolce & Gabbana с узнаваемым тиснением Dauphine.

Аксессуары для изысканного досуга

Культура потребления кофе, чая и вина для миллионов людей по всему миру является истинным наслаждением и совмещает в себе множество тонких нюансов, недоступных простому обывателю. К счастью, узнать заранее, есть ли у одариваемого интерес к кофейным, чайным или винным церемониям, довольно просто и допускается этикетом.

Для подарка взыскательному ценителю правильной посуды обратитесь к брендам, в истории которых фарфор, стекло и керамика занимают главенствующее место или имеют долгую традицию. Одно прикосновение к тончайшим изгибам этих предметов дарит переживание таинства красивого ритуала.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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