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Сергей Лебедев

Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным

Общество

Посленовогодние возлияния (а у нас они укладываются в неделю), кажется, подходят к концу. Хотя, до старого Нового Года время ещё есть. Но бюджетная водка уже подорожала в России на 20 рублей. Да и на другие напитки с градусами правительство обещает поднять цены. Другое дело, будем ли от этого пить меньше — время покажет.

Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным

На севере пьют больше

Надо сказать, что бороться с алкоголизмом начали не сегодня и не сто лет назад. А очень давно. Если уже в военизированной греческой Спарте старейшины специально опаивали рабов и показывали подрастающему поколению их скотское состояние.

Говорят, что и греческий полководец Александр Македонский под винными парами убил своего друга детства и ближайшего соратника в военных походах. Тема пития вообще проходит через всю историю человечества.

Церковь уже давно говорила в проповедях, что питие — есть зло. Когда на Земле появилась наука, появились глубоко "научные" обоснования этому злу. В частности, стало известно, что самый уязвимый орган — это печень. Она одна может удалять из крови только около 15 миллиграммов спирта (четверть литра пива или бокал вина) в час и за сутки в состоянии переработать до 80 граммов алкоголя у мужчин и 40 граммов у женщин. А если вы пьёте больше?

Те же англичане признавались, что они хлещут в день около 90 миллионов литров пива, больше, чем их конкуренты из США и Австралии. А ежегодно на каждого приходится около 20 литров спирта. Много ли это — кому как.

Правда, и культура пития везде разная. В Средиземноморье, где больше вина, предпочитают "понемногу, но часто", северяне просто предпочитают несопостовимые лозунги: "или до без памятства" или "ни капли". Что делать: у нас с виноградниками туго, да и за окном минус 25 градусов.

Как говорят эксперты в области "винокурения", указывая на науку, алкоголь в малых дозах даже предупреждает сердечные заболевания. Тем не менее, надо помнить, что один стаканчик на пустой желудок равен трём-четырем после еды. Но не все могут знать, что быстрее остальных усваиваются напитки крепостью в 20-30 градусов.

Разбавленный водой виски повышает алкоголь в крови быстрее, чем неразбавленный. Водка с газировкой ещё быстрее: пузырьки газа ускоряют поступление алкоголя в кровь.

Концентрация алкоголя тем меньше, чем больше в человеке крови. Поэтому худые, считаются, быстрее хмелеют. Тоже вопрос. Также утверждается, что женщины более подвержены воздействию алкоголя, нежели мужчины, так как в их организме больше жиров и меньше воды.

Учёные рассчитали, что безопасный предел для дам — 14 доз в неделю по сравнению с 21 у мужчин. Доза, по-научному, это побольше четверти литра пива, бокала вина или маленькой рюмашки водки. Короче, с катушек слететь не получится.

Выше уже отметили, сколько может "перемолоть" наша печень. Запомните, во Франции половина больных лежит с циррозом печени. 80 граммов алкоголя — это больше 2 литров пива, бутылка вина и четверть бутылки той же водки. Если превышать её более 4 дней в неделю, то повреждения печени, сердца и мозга не избежать. А если вам всего 40 лет?

Для вхождения в норму нашей печени требуется два дня.

"Отпуск от выпивки"

Не будем показывать пальцем в сторону России, пьют везде. Просто одни уже дают дуба от пары бутылок водки, другим надо выпить десять бутылок вина или ящик пива. Всё зависит от вашего здоровья, пока оно есть. К тому же, и на работе к такому "хобби" в разных странах будет одно отношение. Вас просто уволят.

Советский фильм "Афоня" — это всего лишь сказка, главный герой которой, по большому счёту, своим клиентам приносил больше зла, чем добра. Но забавно. Не вам же поставили ржавую раковину.

Как мы знаем, в США жёсткий капитализм. Там ценят каждую минуту, да и зарплата еженедельная. Накануне "сухого закона" тамошние законодатели уже были озабочены, как обуздать пьянство на рабочем месте. Это вам не советские "либералы", которые "воспитывали" своих алкашей в месткомах и профкомах, не избавляясь от нерадивых тружеников. Дело в том, что американские законы заставляли промышленника платить рабочему, который получил увечье или травму на рабочем месте. Страховка и прочее. А если сотрудник или рабочий был пьян?

Застрельщиком с нерадивыми выступили американские железные дороги: каждый соискатель работы давал расписку, что он абсолютный трезвенник. Если он попадался на "месте преступления", его не только увольняли, но и штрафовали. Примеру владельцев железных дорог последовали и другие компании.

Отмечу, что некоторые компании были более умеренны в найме рабочих. Их разделили на три категории:

  • пьющих,
  • умеренно пьющих,
  • трезвенников.

Правда, и зарплата была разной. "Пьющие" получали на 10 процентов меньше "умеренных", "умеренные" на 10 процентов меньше "трезвенников". Расчёт и здравый смысл — почему бы и нет. Правда, американские журналисты, утверждая, что через 10 лет пьянство будет искоренено, очень заблуждались. Иначе бы тамошние ОПГ не переключились на бутлегерство.

Мне же хочется присоединиться к рекомендациям специалистов, что нам в праздники или без праздников необходим "отпуск от выпивки". Медики уверены, что безопасная норма потребления спиртного составляет не более полутора литров пива (по спирту — посчитайте на банке) не чаще 2-3 раз в неделю. Если ошибаюсь, вам об этом просигнализирует ваша печень.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы печень болезни алкоголь здоровье медицина новый год
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