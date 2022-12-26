Эксперт: "Записывайте желание так, будто оно уже исполнилось"

Новый год — время, когда кажется, что все желания исполняются, как в сказке! А помните ли вы, как именно это происходит в книгах и кино? У героя есть список заданий, за выполнение которых он получает желаемое. Особенное расположение волшебных сил можно снискать, если предварительно пострадать от злой мачехи или других персонажей. В жизни страдания и прохождения "весёлых стартов" исполнению желания не помогут. Здесь для воплощения мечты нужны старания иного толка. В этом поможет формула привлечения желаемого: Состояние + Формулировка + Активация. Как пользоваться этим алгоритмом — рассказала читателям Pravda.Ru специалист по работе с подсознанием Нина Метельская.

Формула привлечения желаемого

Ингредиент №1

База исполнения желания — ваше психоэмоциональное состояние. Ничего не получится, если вы будете писать свой "Список 100 желаний" в прыжках между последней в году рабочей сменой, генеральной уборкой и нарезанием салатов. Перед Новым годом выделите время, чтобы привести свои мысли в порядок. Представьте, что это задание от начальника, и внесите в свой ежедневный список дел работу с мышлением.

"Первый шаг к началу новой жизни на удивление прост: нужно всего лишь следить за течением своих мыслей и направлять их соответствующим образом"

Джон Кехо, автор бестселлера "Подсознание может всё!"

Заведите блокнот и начните его с наблюдений за собой. В течение дня замечайте и записывайте свои негативные установки. Например, "всё равно ничего не получится", "у меня такого никогда не было и не будет", "такие большие деньги можно получить только нечестным путём" и так далее. В психологии такие мысли называются "дежурной жалобой", потому что они проносятся в голове неосознанно, по привычке. Эти фразы программируют мышление и сбивают фокус вашего внимания с возможностей на препятствия.

После того, как наберётся 10-15 вредоносных программ, перепишите их в позитивном ключе. Например, "у меня достаточно ресурсов, чтобы получить желаемое", "мой будущий опыт определяется моими действиями в настоящем", "я знаю, что большие деньги можно заработать честным трудом".

Второй этап подготовки — создать эмоциональное переживание исполнения вашего желания. Напомните своему мозгу, что у него уже есть опыт проживания осуществления мечты. Загляните в свои старые списки желаний. Обращайте внимание только на те пункты, которые исполнились. Вспомните, как это было приятно!

Если ранее вы таких списков не писали, пролистайте ленту фотографий в своём телефоне. Скорее всего, за год в нём скопилось много доказательств того, что вы хорошо проводили время и получали позитивные эмоции.

Ингредиент №2

Корректное желание и его верная формулировка помогут быстрее привлечь в вашу жизнь мечту! "Хочу машину" или "Хочу миллион" — это корректное желание? И да, и нет. Возможно, вам, правда, хочется машину и миллион, а возможно, вы стали жертвой идеи "успешного успеха". Отличить ваше желание от чужого можно, если вы знаете свои ценности. Поэтому для второго ингредиента вам понадобится знание их.

Выпишите в блокнот все ценности, которые находят у вас отклик. Например, активность, бескорыстие, влияние, чувство долга, здоровье, изобилие и так далее. Пишите то, что важно для вас, что бы вы хотели видеть в своей жизни.

Далее, на основе списка своих ценностей, пропишите желания. К ценности "активность" можно написать желание "я питаюсь только здоровой качественной едой" или "я путешествую по любимым странам 3 раза в год". Вы удивитесь тому, какие желания таятся в вашем подсознании.

Правила формулировки своей мечты широко известны, однако если вы только начинаете свой путь в теме материализации желаемого, запомните 5 самых главных правил:

Записывайте своё желание так, как будто оно уже исполнилось. Например, "я получила удовольствие от новогодней поездки в Санкт-Петербург". Писать можно только о себе. Помните, вы не можете влиять на желания и волю других людей. Даже если это ваш ребёнок. Не рекомендуется писать "Мой ребёнок, наконец-то занялся своим здоровьем". Лучше записать так: "Я — счастливая мать здоровых детей". Записывайте желания разных масштабов. Пусть это будет и дом на берегу моря, и долгожданная встреча с подругой. Видя, что небольшие желания сбываются, мозг привыкает к тому, что всё возможно, и начинает замечать больше возможностей для реализации крупных мечтаний. Вы можете внести в список столько желаний, сколько хотите. Лучше, если их будет от 100 до 300. Если у вас не получается набрать 100 желаний, не надо их из себя выдавливать. Это не принесёт пользы.

Все желания записывайте в позитивном ключе, откажитесь от частицы "не". Например, опасно писать "я больше не болею". Используйте формулировку "я полностью здорова" или "я свободна от болезни".

Ингредиент №3

Ваш список готов? Отлично! Перечитайте его ещё раз, проверьте на соответствие 5 правилам. Далее найдите в нём желание, которое вы можете сами исполнить в ближайшие 72 часа. Это желание станет активатором всего списка и покажет вашему мозгу, что любая мечта может исполниться. Главное, приступить к исполнению в течение 3-х дней после составления списка.

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