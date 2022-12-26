Эксперт: "Идеальный подарок не может быть банальным и скучным"

В преддверии самого ожидаемого праздника в стране хочется порадовать своих родных и друзей приятными сюрпризами. Идеальный подарок не может быть банальным и скучным. Необходимо удивлять оригинальной идеей и учитывать увлечения человека. Только в этом случае подарок станет не просто приятной безделушкой, а полезной вещью, которая будет навевать тёплые воспоминания на протяжении долгих лет. Интересными идеями поделился с читателями Pravda.Ru основатель студии уникальных подарков ArtGift.ru Игорь Фролов.

Идеи для подарков на Новый год

Оригинальные подарки для женщины

Милых дам не так просто удивить. Придётся постараться и проявить фантазию. Хорошим вариантом для поклонниц часто фотографироваться станет портативный принтер. Прибор умеет моментально распечатывать только что сделанный снимок на телефон и легко помещается в карман. Полученные фотографии можно поставить в рамочку или прикрепить на холодильнике.

Не только оригинальный, но и полезный парящий горшок для цветов приятно удивит и станет украшением в доме любой хозяйки, увлекающейся домашними растениями. Эффект левитации создается за счёт действия магнитных полей.

Раньше достать звезду с неба было невозможно, но прогресс не стоит на месте. Идеальный подарок для любимой. Звезду можно назвать любым именем, а к ней прилагается соответствующий сертификат, где указаны её координаты.

Подарок с историей для мужчины

Подарок в первую очередь должен не просто быть приятным, но и нести определённую ценность. Любой мужчина останется в восторге от вещи с историей. Ни один сувенир не вызовет подобных впечатлений и не произведёт должного эффекта. Оригинальный и нестандартный подарок, в качестве которого может выступить литография, старинная картина или редкая гравюра.

Такой подарок украсит интерьер в любом доме и станет предметом гордости его хозяина. Со временем любая подаренная вещь из данной категории не потеряет своей значимости. Она будет только расти в цене. Подобные подарки очень часто превращаются в фамильные ценности, которые передаются между поколениями.

Интересные подарки для детей

Для самых маленьких особый интерес будет представлять настольный аэрохоккей. Увлекательная игра, за которой можно скрасить морозные зимние вечера не только детям, но и их родителям. Помимо этого, сам принцип взаимодействия с игровым полем основан на внимательности и ловкости, что хорошо развивает реакцию.

Интерактивный рюкзак с дисплеем приведёт в восторг как школьника, так и ребёнка младшего возраста, который ещё посещает садик. Помимо практичного использования в качестве классического рюкзака, на дисплей можно выводить не только предустановленные картинки, но и любые изображения, которые ребёнок сам нарисует в специальном приложении.

Понятие набора для творчества у многих ассоциируется с фломастерами и карандашами. Стереотип довольно устаревший. Сейчас можно порадовать ребёнка необычным набором, позволяющим создавать картины из деталей лего, ниток или страз. Главной особенностью такого подарка выступает возможность загружать и преобразовывать абсолютно любые фотографии. Можно собрать как любимого героя мультфильма, так и сделать портрет живого человека. Подобный набор бесконечный. Каждую картину можно разобрать и собрать по новой фотографии.

Необычные подарки для друзей

Все привыкли дарить друг другу красивые, но по факту бесполезные сувениры, которые будут потом долго пылиться на полке. Гораздо приятнее получить действительно полезную вещь, например, умный зонт, умеющий предсказывать погоду. Аксессуар не только спасёт от осадков. Зонт синхронизируется со смартфоном и вибрирует при поступлении на телефон оповещений.

Друзья-меломаны будут в восторге от переносного проигрывателя виниловых пластинок. Обычно таких людей сложно удивить, но эта вещь их порадует. Устройство, аккуратно упакованное в красивый кожаный чемоданчик, можно слушать не только дома, но и брать с собой на природу. Ещё одним приятным бонусом будет снятие вопросов о подарках на следующий год. Под ёлочку можно просто положить редкое коллекционное издание пластинок.

В новогодние праздники всем хочется веселья и хорошего настроения. Билет на прохождение квеста станет именно тем подарком, который позволит подарить массу незабываемых впечатлений. Особенно актуально для большой компании. Можно собраться всем вместе, чтобы принять участие в необычном приключении, а потом ещё долгое время вспоминать этот день.

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