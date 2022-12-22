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Сергей Лебедев

На Западе ещё помнят имя товарища Сталина

Общество

После развала СССР в новой России как-то подзабыли товарища Сталина. Его начали принижать во времена Хрущёва, а уж в постсоветской России во времена русофобов из "Мемориала" (кажется, через тридцать лет им дали всё-таки почётное звание "иноагент") его имя просто пытались, по крайней мере, замазать. Как в литературе, кино, так и на ТВ.

На Западе ещё помнят имя товарища Сталина

Боится — значит, уважает

А на Западе это имя всегда произносили с уважением. Боится — значит, уважает. Это нормальный менталитет наших бывших заокеанских "друзей". Вот и газета "Нью-Йорк таймс" весьма справедливо писала:

"В то время, когда руководители, пришедшие на костях СССР к власти, готовятся отметить очередной юбилей Победы над нацистами во Второй мировой войне, которая стоила России 27 миллионов человек, возникла небольшая, но досадная проблема. А как насчёт Иосифа Сталина? Это центральная фигура послереволюционной советской истории".

Американцы правильно акцентировали внимание на том, что этот грузин привёл Россию к Победе (помните, был СССР, и в огонь войны все граждане многонациональной страны вносили свою посильную лепту — или на полях сражения, или в тылу), сделал её великой державой, победил Гитлера и вместе с тем считается ужасным преступником? Правда, как обычно, наши натовские пропагандисты умалчивают о том, сколько миллионов они положили у себя дома в ходе переворотов, колониальных и межрелигиозных войн. Кстати, эти войны продолжаются до сих пор.

Директор программы русских исследований, американец Стивен Коэн из Принстонского университета считает, что

"Сталина невозможно игнорировать. В умах всех русских старше 50 лет имя Сталина ассоциируется с Победой. Конечно, неправильно приписывать ему слишком большую заслугу в этой победе. Но столь же неверно делать вид, будто его вообще не существовало".

Действительно, американцы ещё в 1941 году торговали с Гитлером, а Сталину приходилось исправлять свои просчёты миллионными потерями. Но тогда и Россия была иной.

Даже американцы отмечали, что в постсоветское время политику шельмования Сталина возвели в ранг официоза. Сталина вычеркнули из российской истории, исключили из того мира, который во многом был им создан, а многие благодаря Сталину и получили сегодня бразды правления в новой России.

"Каждый советский солдат, идя в бой во время Великой Отечественной войны, а именно так все русские называют Вторую мировую войну, обещали отдать жизнь "за Родину, за Сталина", — писал американский журналист Майкл Спектр.

Когда хлеб был дешёвым, улицы — безопасными, а с Россией считались

Тем не менее, отмечали в странах НАТО, имя Сталина всё ещё популярно в России, и на нём многие пытаются играть. Забавно, что на Западе посчитали марку с изображением тройки Сталин-Рузвельт-Черчилль возвратом к сильной России. Если бы. Впрочем, тот же вошедший в российские анекдоты премьер Черномырдин в одном из своих выступлений вспоминал Сталина. Но вспоминать и действовать — это не одно и тоже. Но даже на это обратили внимание западные журналисты. Как и спецслужбы.

Впрочем, с оговорками:

"Было бы нечестно и несправедливо пытаться умалять роль Сталина в достижении победы", — говорил Черномырдин. "Но именно он сыграл немаловажную роль в победе, одержанной Красной армией. Хотя, по мнению русских и западных историков, ущерб, причинённый им до и во время войны, важнее его руководящей роли в войну".

Это уже была постсоветская Россия, и русских Черномырдин, понятно, приравнял к "западным историкам".

В странах НАТО посчитали огромной опасностью вытаскивание Сталина из могилы. Тот же Радзинский в интервью американцам заявлял, что пишет его биографию, и говорить о Сталине — "значит, вспоминать империю. И думать о России, как о Византии". Хотя, почему-то сегодня США или Польша хотят быть империями. И не стесняются говорить и действовать, как диктаторы.

Впрочем, российская власть уже давно не прислушивается к чаяниям своих граждан, но вот за океаном обращают внимание на то, что

"пенсионеры страдают больше других в новой квазикапиталистической России, где царит безудержная инфляция, и многие молятся о возвращении того времени, когда хлеб был дешёвым, улицы — безопасными, а с Россией считались, и Сталин был хозяином".

Также, памятуя о высказываниях президента США Гарри Трумэна, сегодняшние политики НАТО стремятся быстрее уничтожить Россию, боясь, что к власти придёт личность, подобная Сталину. Трумэн в 1945 году говорил своим советникам, что иметь Россию на своей стороне в войне против Японии очень важно. Но контроль России над Японией — никогда. И он был прав. Вскоре, когда Красная армия уничтожила основные пехотные силы миллионной Квантунской армии Японии в Китае, Трумэн делает генерала Макартура единственным диктатором Японии. Японский император есть, но под протекторатом Вашингтона.

"Не дадим тактике русских мешать нам в Тихом океане", — говорил Трумэн. А фраза американского президента о том, что "русские готовятся к завоеванию мирового господства", стала мировым фейком ещё со времен Великого Петра I.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша нато ссср россия япония история иосиф сталин вторая мировая война
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