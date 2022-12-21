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Антон Куликов

Строго по методичке: почему в эфирах Гордеевой и Дудя одинаково отвечают на вопросы

Общество

Едва ли сделаем открытие, если сообщим, что одним из немногих каналов обращения уехавших оппозиционеров, деятелей культуры и прочих деятелей к российской аудитории остается Youtube. Но речь сейчас не о том, нужно ли каким-то образом регулировать деятельность видеохостинга на территории нашей страны.

Строго по методичке: почему в эфирах Гордеевой и Дудя одинаково отвечают на вопросы

Стоит заметить, что вышеозначенные деятели, сколь бы ни были они известны в России, для западной аудитории никакого интереса не представляют. Соответственно, и тамошнюю прессу и популярных блогеров совершенно не интересуют. Остается уповать только на доморощенных интервьюеров.

И вот что стало очень заметным в этих интервью. Выходят они достаточно регулярно, Катерина Гордеева* и Юрий Дудь** старательно снабжают аудиторию контентом.

Вот только интервьюируемые что в программе Гордеевой*, что в беседах с Дудём** частенько отвечают на вопросы одинаково. Можно сказать, едва ли не слово в слово.

Для примера, можно сравнить недавние интервью актёра Артура Смольянинова в программе Катерины Гордеевой* и беседу Юрия Дудя** с поэтессой Верой Полозковой. Порой складывалось впечатление, что им заранее вручили одни и те же "болванки" ответов…

И возникает вопрос — а не пишутся ли сценарии подобных интервью заранее? Ну то есть с вопросами ведущего всё более-менее понятно. Но и ответы примерные тоже заранее проговариваются. Причем проговаривают их одни и те же люди. Чтоб какой-нибудь деятель культуры не отошёл от генеральной линии в ходе беседы.

И так из раза в раз. Меняй только интервьюируемых и дело в шляпе. Впрочем, не только в шляпе.

Ведь понятно, что для того же Юрия Дудя**, обосновавшегося в Испании, Youtube остаётся одним из главных источников дохода. Доходов достаточно ощутимых, по некоторым подсчётам, в текущем году он уже заработал только на этой платформе несколько десятков миллионов рублей.

Но очевидно и то, что просто так получать доходы российским гражданам на Youtube достаточно проблематично. И можем предполагать, что никаких проблем нет только у создателей контента с заданными, скажем так, характеристиками.

То есть такими, о которых речь шла выше. В общем-то, ещё одно объяснение одинаковых ответов ответов на вопросы в подобных интервью.

* Признана в России иностранным агентом

** Признан в России иностранным агентом

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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