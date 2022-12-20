Не помнят собственной истории: Герой России Липовой о затягивающих похороны Меньшикова петербургских чиновниках

В Санкт-Петербурге не утихает скандал вокруг затянувшихся похорон погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. Спровоцировавшую широкий резонанс в обществе ситуацию прокомментировал в беседе с корреспондентом Pravda.Ru Герой России, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По мнению генерал-майора, ответственные за создание проволочек с захоронением Меньшикова должностные лица, судя по всему, совершенно не помнят историю нашей страны. Он напомнил, что в минувшем столетии в борьбе с фашизмом и во время блокады Ленинграда погибло огромное количество людей. Сейчас наши соотечественники в ходе спецоперации на Украине повторяют подвиги героев Великой Отечественной войны, однако ряд петербургских чиновников ведут себя по отношению к ним неподобающим образом и фактически следуют политике двойных стандартов, не проявляя должного уважения к бойцам, отдавшим жизнь за свою Родину.

"Сегодня опять идет война с фашизмом. Мы все время ругаем Запад за двойные стандарты и двойную мораль, а сегодня сами отдельно взятые чиновники скатываются к этим двойным стандартам — почему-то одних погибших в войне с фашизмом хоронили на Пискаревском кладбище и в других достойных местах, куда сегодня приносят тысячи цветов, а тех героев нашего времени, кто сегодня гибнет в войне с фашизмом, почему-то хоронят чуть ли не на задворках", — высказался Липовой.

Герой России заявил, что подобные ситуации с бюрократическими проволочками со стороны администрации губернатора Петербурга Александра Беглова и ответственных за похороны структур не должны возникать. Он добавил, что должностные лица, причастные к затягиванию процесса захоронения героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" в городе на Неве, совершают огромную ошибку и своими действиями оскорбляют память людей, которые много лет назад и в наше время отдали свои жизни за Родину, борясь с фашизмом.

"У этого чиновника, который принимает решение, администратора кладбища, который противится этой последней воле, наверняка, кто-то из родственников лежит на таких же кладбищах. Наверняка, кто-то пострадал от Великой Отечественной войны. Но вот этот "Иван рода своего не помнящий" пошел по пути типичного продукта интернетовского воспитания, который не знает ничего и никого, даже собственной истории, и с таким пренебрежением относится к бойцам, отдавшим жизнь в борьбе с фашизмом", — подытожил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России".

Напомним, Дмитрий Меньшиков героически погиб 17 октября в зоне СВО, выполняя боевую задачу. Представители ЧВК "Вагнер" до сих пор не могут похоронить его в Петербурге на "Аллее Славы" Белоостровского кладбища в Северной столице. Сначала местные чиновники долго не выдавали соответствующее разрешение, но под давлением общественности и на фоне привлечения внимания со стороны федцентра к ситуации были вынуждены уступить. Сейчас же Смольный и администрация кладбища предлагают захоронить героя СВО на недавно открытой "Аллее Доблести", фактически отказываясь признавать заслуги Меньшикова.

Ранее в беседе с журналистами представитель ЧВК "Вагнер", занимающийся похоронами погибшего бойца, назвал профанацией Смольного выделение места на так называемой "Аллее Доблести". Коллеги Меньшикова отказываются хоронить героя спецоперации на данном участке и требуют проявления уважения со стороны городского правительства во главе с губернатором Бегловым.

Основавший ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин в обращении к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину попросил направить специальную чрезвычайную комиссию в Петербург для решения ситуации с похоронами погибшего бойца. Спикер ГД выразил поддержку предпринимателю и призвал местные власти сделать все необходимое, чтобы "увековечить память" Дмитрия Меньшикова.