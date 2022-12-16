Для воспитания патриотизма молодёжи России необходимо много работать

В 2016 году президент Владимир Путин заявил, что в России нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.

С тех пор к этой теме, как к единственной возможной идеологии современного общества, на государственном уровне обращались много раз, и особенно актуальна она сейчас, во время антироссийских санкций и СВО.

Об особенностях российского патриотизма рассуждает политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

Что подразумевается под термином "русский патриотизм"

Патриотизм — это социальное чувство, которое позволяет распознавать "своего" за счёт разделения общих ценностей и отделять "чужого", а выражается оно в готовности защищать своё от чужого. То есть, по сути это — эволюционный механизм выживания, но не для вида в целом, а для социальных групп.

Когда наши первопредки жили семьями-общинами, то результат столкновения с другой семейной группой зависел от того, насколько члены одной семьи готовы были встать плечом друг к другу.

Что касается современного понимания патриотизма в России на уровне национальной идеи, то наш президент Владимир Владимирович Путин очень чётко обозначил рамки понятия, связав будущее нашей страны с движением общества вперёд, с развитием страны. Это устремление в будущее он противопоставил "квасному" патриотизму, то есть бездумному восхвалению чего бы то ни было, "главное, чтобы наше было".

Другими словами, в основе нашей национальной идеи — создание общества думающих, образованных людей, которые не только гордятся героическим прошлым своей страны, но и готовы работать плечом к плечу ради её замечательного будущего.

Вот это стремление обдуманно и последовательно, сообща, улучшать свою жизнь в России, сохраняя свою историческую память — и есть современный русский патриотизм.

Как работает идея русского патриотизма

Патриотизм, как стремление к сплочённости со своими согражданами, сильно зависит от чувства национальной принадлежности, которая, в свою очередь, базируется на разделении общего опыта. Чаще всего это — общая история, культура, традиции.

То есть, создать такой патриотизм искусственно невозможно. Но процессом формирования личного отношения к этому опыту можно манипулировать.

Результатом Холодной войны и просачивания западной пропаганды в СССР стал развал Союза. И следующие 30 лет нашему обществу, и прежде всего, молодёжи, последовательно меняли представление о главных вещах, определяющих национальную идентичность.

Обратите внимание, когда Западом велись колониальные войны, коренные народы не просто уничтожались. "Дикарей" старательно "окультуривали". Правда, место таких "окультуренных" было на самой нижней социальной ступеньке, но нам важен сам факт "перевоспитания дикарей" западным "просвещённым обществом". Чтобы "окультурить" индейцев или африканцев, у них отбирали обычаи, веру, традиции (а также дома, земли и прочие ресурсы), взамен предлагая некие "передовые ценности". Если вам после этого исторического экскурса кажется, что с россиянами на протяжении 30 лет обращались как с живущим по законам первобытнообщинного строя племенем, вам не кажется.

Суть процесса "перевоспитания" и его результаты для "воспитуемых" со столетиями не меняются, только методы совершенствуются. Именно поэтому сейчас так остро стал вопрос противостояния цивилизаций — российской и западной: противоречия накопили критическую массу.

Возвращаясь к теме патриотизма: чувства сопричастности и единения могут усиливаться при обновлении опыта, который дают определённые события национального масштаба. И реакция России на угрожающую ситуацию на Украине, определённо стала таким событием.

Что такое СВО

В отношении СВО не сразу пришло понимание, что это самозащита, причём защита именно всего нашего российского общества.

Процесс осознания был непростым, он развивался с течением времени. В том числе, на смену дискурса повлияло западное давление: когда тебя несправедливо, огульно в чём-то обвиняют, это никогда не оставляет равнодушным.

Ответ может быть разным: кто-то дистанцируется, кто-то бросается что-то доказывать обвинителю, а кто-то продолжает гнуть свою линию, уверенный в своей правде и в том, что жизнь всё сама расставит по местам. И вот в России именно последних оказалось большинство.

А когда люди разделили социальный опыт с теми, кто нуждался в поддержке, — это запустило быстрый процесс патриотизации общества. Обратите внимание, есть множество словарных определений патриотизма, но все они сходятся на том, что это то, что вызывает эмоциональный отклик. Вполне естественно, что новый социальный опыт, тем более столь болезненный и сложный, вызвал в нашем обществе рост патриотических настроений как эмоциональную реакцию на происходящее.

Нужны ли регулярные кризисы для воспитания будущих поколений в духе национальной идеи

Я уже говорила, что наш народ 30 лет пытались "перевоспитать" в духе западных ценностей, и отмечу, что под ударом в таких процессах всегда оказываются подростки и молодёжь, как наиболее восприимчивая часть населения.

У молодых было "немодно" быть патриотом, причём отказ от патриотизма лежал скорее в плоскости противостояния поколений (вечный вопрос отцов и детей), чем касался истинного отношения молодого поколения к своей стране.

Неизбежное столкновение цивилизационных подходов смыло наносное и во многих обострило патриотические чувства — и молодёжь здесь не исключение — но это не значит, что такие встряски нужны постоянно. Достаточно нашему обществу серьёзно взяться за воспитание своих детей в духе национальной идеи. Причём, отмечу, что это запрос самих детей.

Недавно Институт прикладных политических исследований ВШЭ поделился результатами своего опроса среди школьников и молодёжи 18-35 лет. Примерно треть опрошенных считает необходимым прививать молодёжи любовь к Родине, причём наиболее эффективными считает личный пример старшего и практику малых дел.

Но есть и другая сторона монеты: проблема гражданско-патриотического воспитания молодёжи — это, по сути, вопрос обеспечения как национальной безопасности России, так и безопасности личности. Чем грозит утрата национальной идентичности для человека, нам наглядно показали 1990-е, когда показатели самоубийств и деструктивного поведения (алкоголизм, наркомания, преступная деятельность) просто зашкаливали. Нужны ли нашему обществу новые девяностые? Очевидно, нет. А патриотизм — самая питательная основа для формирования и закрепления национальной идентичности.

Что необходимо сделать, чтобы развить патриотизм у молодёжи

Сейчас у молодых людей часто возникают затруднения с самим определением понятия "патриотизм", и соответственно — с тем, чтобы определить себя как патриота. Это вызвано в том числе и тем, что в нашем обществе поменялось само представление о патриотизме.

СССР и поколение Великой Отечественной войны оставили нашему обществу наследие в виде определения патриотизма как подвига, часто смертельного, во славу Родины. Но сейчас быть патриотом далеко не всегда значит умирать за Родину, просто нужно стараться прожить жизнь так, чтобы, цитируя классика, "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

У молодёжи закономерную гордость вызывают культурное наследие и история России, наши научные и технологические достижения. Но парадокс: школьники и молодёжь довольно плохо знают все эти предметы.

То есть, условно говоря, школьник может сказать, что гордится русскими Пушкиным и Чайковским, но при этом не вспомнит ни строчки из первого и никогда не слышал произведений второго. И это не говоря об именах современных учёных и их открытиях.

Эта "бесфактурная" гордость очень близко подводит нас к тому самому "квасному" патриотизму, который очень быстро — при определённых условиях — может перейти в поиски человеком более "удобного" для него государства. Такие пробелы в образовании и воспитании молодёжи нужно восполнять, более того — нужно активно доносить информацию о достижениях России и россиян и до взрослых.

Далее нужно активно включать молодых в общественно полезную деятельность. Как показывает тот же опрос Института прикладных политических исследований ВШЭ, служение Отечеству сейчас понимается молодёжью очень однобоко — как готовность в случае военной угрозы "постоять за Родину". Но даже если взять времена Великой Отечественной войны, не менее славен был трудовой подвиг советского народа, без которого Победа была бы просто нереальна. А в наше время национальная идея патриотизма подразумевает не только воинский подвиг, но и созидательный труд на благо Отечества и своего народа. В этом русле и должно сегодня развиваться гражданско-патриотическое воспитание, через деятельное участие молодых в жизни общества.

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