Креатив зашкаливает, а результат нулевой: западные пропагандисты терпят фиаско с россиянами

После 24 февраля, когда Россия начала операцию по защите республик Донбасса, огромное количество фейковой информации стало литься грязным потоком на головы бедных пользователей соцсетей. То публикуют ретушированные фото украинских бронемашин, выдавая их за захваченные российские, то распространяют скриншоты жалостливой "переписки" российских военнослужащих с членами семьи, видимо, забыв, что у российских военных при себе нет смартфонов, поскольку это запрещено.

Благо, русских на мякине не проведёшь, и 72-й центр информационно-психологических спецопераций Украины (ЦИПсО), курируемый Западом, мог бы уже это понять и немного передохнуть. Кретив зашкаливает, а результат нулевой. Запудрить головы россиянам сейчас довольно проблематично, учитывая, как у нас налажено оперативное освещение всех событий вокруг СВО: это и каждодневные отчёты Министерства обороны, и сообщения военных корреспондентов с места событий, и неприкрытая правда от волонтёров, рассказывающих подробности в эфире федеральных телеканалов. Все эти кусочки пазла в итоге собираются в единую картину, которая выглядит совершенно иначе, чем вещают западные пропагандисты.

В действительности наши ребята выбили более 100 тысяч солдат ВСУ, разрушили энергосеть, чего не отрицают даже киевские чиновники. Премьер страны Денис Шмыгаль подтвердил, что в результате обстрелов со стороны российских военных около 50% всей энергоинфраструктуры было уничтожено. По его словам, на Украине не осталось ни одного энергетического объекта, который бы не подвергся атаке.

Напомним, что Россия стала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности по всей стране. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины пока невозможно.

В связи с этим депутат Госдумы Михаил Делягин вспоминает популярный миф западной пропаганды о том, что у русских кончились ракеты. Его развенчивают сами же западные эксперты и СМИ, констатировавшие, что ряд применённых недавно российских ракет были произведены летом и осенью этого года. То есть в период санкций, что не помешало им остаться высокоточными, вся нужная "начинка" имеется.

Следствием подобного же мифа депутат считает претензии в адрес Сергея Шойгу в связи с известными перегруппировками на фронте.

"Экзальтированным критикам прежде следовало бы разобраться в сфере прямых обязанностей министра. Глава оборонного ведомства в первую очередь организует общую работу всей структуры: речь и про решение спектра стратегических задач, включая внешнеполитические, и обеспечение поставок критического для ВПК импорта (в том числе и из стран-агрессоров)", — разъясняет Делягин.

Действительно, корректность информации и особенности её восприятия сегодня приобрели большое значение. Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян, работающий в эфире с момента начала СВО в режиме нон-стоп и отслеживающий все информационные потоки, недавно в своём Telegram-канале отметил, что сейчас в любом случае времена не те и просто не может быть методов действий эпохи Совинформбюро, поскольку тогда просто не было такого числа носителей информации.

"В нашем случае важно оперативное информирование и объяснение обывателю действий, поскольку даже читавшие условных Клаузевица или Головина понимают, что нынче всё совсем не так. Это легко увидеть на примере вынужденного на время отхода от Херсона. Командующий СВО всё подробно объяснил, работает горячая линия, все обмены пленными освещаются полностью. Такого до этого никогда не было. Механизм запущен и работает. Шероховатости есть, они фиксируются и исправляются", — написал Гаспарян.

Российским военным удалось добиться ключевых побед. Для начала отметим географический аспект:

• стало российским Азовское море;

• в Крыму нормализовались поставки воды;

• Запорожская АЭС.

Хотя главное достижение СВО — это, конечно же, то, что удалось спасти миллионы русских людей, им, по сути, вернули родину, которой они лишились в 1991 году. А вот это уже стоит действительно многого. И подобная победа для людских сердец — самое главное антифейковое оружие.