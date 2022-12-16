Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Креатив зашкаливает, а результат нулевой: западные пропагандисты терпят фиаско с россиянами

Общество

После 24 февраля, когда Россия начала операцию по защите республик Донбасса, огромное количество фейковой информации стало литься грязным потоком на головы бедных пользователей соцсетей. То публикуют ретушированные фото украинских бронемашин, выдавая их за захваченные российские, то распространяют скриншоты жалостливой "переписки" российских военнослужащих с членами семьи, видимо, забыв, что у российских военных при себе нет смартфонов, поскольку это запрещено.

Креатив зашкаливает, а результат нулевой: западные пропагандисты терпят фиаско с россиянами

Благо, русских на мякине не проведёшь, и 72-й центр информационно-психологических спецопераций Украины (ЦИПсО), курируемый Западом, мог бы уже это понять и немного передохнуть. Кретив зашкаливает, а результат нулевой. Запудрить головы россиянам сейчас довольно проблематично, учитывая, как у нас налажено оперативное освещение всех событий вокруг СВО: это и каждодневные отчёты Министерства обороны, и сообщения военных корреспондентов с места событий, и неприкрытая правда от волонтёров, рассказывающих подробности в эфире федеральных телеканалов. Все эти кусочки пазла в итоге собираются в единую картину, которая выглядит совершенно иначе, чем вещают западные пропагандисты.

В действительности наши ребята выбили более 100 тысяч солдат ВСУ, разрушили энергосеть, чего не отрицают даже киевские чиновники. Премьер страны Денис Шмыгаль подтвердил, что в результате обстрелов со стороны российских военных около 50% всей энергоинфраструктуры было уничтожено. По его словам, на Украине не осталось ни одного энергетического объекта, который бы не подвергся атаке.

Напомним, что Россия стала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносились по объектам энергетики, оборонной промышленности по всей стране. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины пока невозможно.

В связи с этим депутат Госдумы Михаил Делягин вспоминает популярный миф западной пропаганды о том, что у русских кончились ракеты. Его развенчивают сами же западные эксперты и СМИ, констатировавшие, что ряд применённых недавно российских ракет были произведены летом и осенью этого года. То есть в период санкций, что не помешало им остаться высокоточными, вся нужная "начинка" имеется.

Следствием подобного же мифа депутат считает претензии в адрес Сергея Шойгу в связи с известными перегруппировками на фронте.

"Экзальтированным критикам прежде следовало бы разобраться в сфере прямых обязанностей министра. Глава оборонного ведомства в первую очередь организует общую работу всей структуры: речь и про решение спектра стратегических задач, включая внешнеполитические, и обеспечение поставок критического для ВПК импорта (в том числе и из стран-агрессоров)", — разъясняет Делягин.

Действительно, корректность информации и особенности её восприятия сегодня приобрели большое значение. Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян, работающий в эфире с момента начала СВО в режиме нон-стоп и отслеживающий все информационные потоки, недавно в своём Telegram-канале отметил, что сейчас в любом случае времена не те и просто не может быть методов действий эпохи Совинформбюро, поскольку тогда просто не было такого числа носителей информации.

"В нашем случае важно оперативное информирование и объяснение обывателю действий, поскольку даже читавшие условных Клаузевица или Головина понимают, что нынче всё совсем не так. Это легко увидеть на примере вынужденного на время отхода от Херсона. Командующий СВО всё подробно объяснил, работает горячая линия, все обмены пленными освещаются полностью. Такого до этого никогда не было. Механизм запущен и работает. Шероховатости есть, они фиксируются и исправляются", — написал Гаспарян.

Российским военным удалось добиться ключевых побед. Для начала отметим географический аспект:

• стало российским Азовское море;

• в Крыму нормализовались поставки воды;

• Запорожская АЭС.

Хотя главное достижение СВО — это, конечно же, то, что удалось спасти миллионы русских людей, им, по сути, вернули родину, которой они лишились в 1991 году. А вот это уже стоит действительно многого. И подобная победа для людских сердец — самое главное антифейковое оружие.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы сергей шойгу михаил делягин армен гаспарян
Новости
Гладков: ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка в Белгородской области
В средней школе Хакасии открыли именную парту в честь погибшего героя
ВС РФ продолжают успешное продвижение в районе Марьинки и Артёмовска
Читатели Die Welt*: Европа хоронит себя, утверждая новые антироссийские санкции
Цыганова о Пугачёвой: "Пользовалась молодыми и хорошо снимала сливочки"
Жителей Волгограда возмутили дорожники, "закатавшие" лужи и люки в асфальт
Жители челябинского поселения останутся без скорой помощи с 1 января 2023 года
По всей Украине воздушная тревога, ракеты летят с Чёрного и Каспийского морей
"Гауляйтер" Николаевской области Ким: в сторону Украины несутся 60 ракет
Грушко: новые санкции против РФ — выбор Европы, подрывающий её интересы
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
По всей Украине воздушная тревога, ракеты летят с Чёрного и Каспийского морей
"Гауляйтер" Николаевской области Ким: в сторону Украины несутся 60 ракет
Грушко: новые санкции против РФ — выбор Европы, подрывающий её интересы
Поддубный: штурмовые отряды завершили зачистку Яковлевки и ее окрестностей
Объясните ребёнку: хомяк живой и обращаться с ним нужно осторожно
Депутат Пахомов: если разметку не видно под снегом, штраф можно не платить
Музей истории Екатеринбурга возглавил "либерал" Пушкарёв — экс-журналист "Знака"
Ахеджакова: Берда перестал со мной общаться из-за СВО
Швыткин призвал ВС РФ нанести удар по Киеву за массированный обстрел Донецка
Домашние ящерицы: пятнистый эублефар, фельзума, геккон токи и другие популярные виды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников