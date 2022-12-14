Эксперт: "Не лгите себе и окружающим, это приводит к упадку сил"

Каждый из нас хоть раз чувствовал упадок сил и отсутствие энергии на реализацию намеченных планов, но не все знают, что уровень энергии зависит от обыденных вещей. Если вам сейчас ничего не хочется делать, то есть несколько простых способов вернуть энергию. Лайфхаками поделилась с читателями Pravda.Ru наставник по духовному развитию, медитации, стоянии на гвоздях Ксения Певченко.

Что забирает энергию?

Мысли о прошлом и будущем

На обдумывание прошлого уходит как огромное количество времени, так и энергии, однако мы не можем изменить прошлого. Также не стоит загадывать наперед, думая, как будет хорошо, когда мы закончим какое-то дело, заработаем много денег или добьемся своих целей. Мы попадаем в ловушку жизни в будущем и не наслаждаемся настоящим. Сместите фокус внимания на настоящее, старайтесь наслаждаться моментом. Пока мысли в прошлом и будущем, вся энергия уходит в то время, которого не существует.

Общение с людьми, с которыми не хотите общаться

Возможно, у вас в окружении есть люди, которые негативно отзываются о вас, заставляют слушать, как в их жизни всё плохо, с кем-то вам просто неприятно общаться. Важно исключить таких людей из своего круга общения, а если это невозможно, то свести к минимуму общение с ними. Когда мы общаемся с неприятными людьми, то тратим на это в десять раз больше энергии, чем на обычное общение. Коммуникация должна наполнять вас или хотя бы оставлять в нейтральном положении.

Ложь (и окружающим, и себе)

Когда мы врём окружающим, то нам приходится запоминать эту ложь, чтобы не попасть в свою же ловушку, а если ложь стала частью нашей жизни, то вся энергия тратится только на её поддержание и на себя энергии не хватает. Когда же вы врёте сами себе, то вам приходится убеждать себя в том, во что вы сами не верите. Самый лучший выход постепенно начинать быть честными с собой и окружающими, вы сразу почувствуете облегчение, и у вас появится энергия на реализацию.

Захламлённость в помещении в целом, в шкафах, в сумочках, в гаджетах

Старые вещи или вещи в беспорядке забирают энергию, создают информационный шум в пространстве. Если вы больше полугода не пользуетесь вещью, оцените здраво — нужна ли она вам или она просто занимает место. Все рваные, сломанные вещи либо почините, либо выбросите. Сейчас есть множество благотворительных и перерабатывающих организаций, в которые можно сдать вещи.

Непринятые решения

Очень много энергии уходит на обдумывание решения, чем дольше вы его не принимаете, тем больше энергии тратится. При этом, как правило, решение внутри вас уже есть, просто по каким-то причинам вы его оттягиваете. Оно может вам не нравиться или вы ждёте, что кто-то примет решение за вас, подскажет, как правильно. Если у вас есть такие непринятые решения, самое время поставить точку.

Решение проблем других

Как часто, когда другие люди жалуются вам на свои проблемы, вы начинаете им помогать, хотя вас даже не попросили? Вы берёте на себя лишнюю ответственность. Возьмите за правило дожидаться пока вас попросят о помощи, а также говорить "нет", если вы понимаете, что у вас нет времени и ресурса на помощь.

Когда взваливаете всё на себя

Обратная сторона: у вас множество задач, а вы тянете всё самостоятельно, не просите помощь и в голове ещё и прокручиваете мысль "могли бы помочь". Не стесняйтесь попросить, возможно, окружающие даже не догадываются, что вам нужна помощь. Вы не станете слабее от этого, а окружающие могут только обрадоваться такой возможности.

Негативные непрожитые эмоции (гнев, обида и т. д.)

Они не только отбирают энергию, т. к. их нужно сдерживать внутри, но и негативно сказываются на здоровье. Нас не учат проживать негатив, обычно наоборот говорят: "не плачь, ты сильный". Самые простые способы прожить эмоции: выплакаться, покричать, выписать все эмоции на бумагу, заняться спортом, выразить эмоции с помощью творчества, также эмоции можно выразить на сеансе с психологом, в комнате ярости, где можно ломать вещи.

Невыполнение обещаний

Уходит энергия на мысли о том, что вы пообещали, но не сделали. Вы начинаете винить себя за эти обещания. Здесь важно останавливать себя и четко оценить, сможете ли вы выполнить это обещание или вы просто на автомате его даёте. Помните, что вы всегда можете отказаться от обещания, объяснив, что не можете его выполнить.

Как восстановить энергию

Сон

Самый простой способ. Тут важно по-настоящему выспаться, не 7-8 часов, как считается стандартом, а спать, пока сами не проснётесь. Также важно ложиться в промежуток между 22 и 24 часами, т. к. в это время организм максимально восстанавливается. Часто здоровый сон — это одно из ключевых решений для восстановления энергии.

Свежая еда, больше необработанных овощей и фруктов

Постарайтесь исключить или хотя бы минимизировать фастфуд, очень жирную/солёную/сладкую пищу. Организму требуется много сил на переваривание такой еды, а вот свежие овощи и фрукты наоборот наполнят организм энергий. Возможно, сначала такое питание будет непривычно, но уже через несколько дней вы почувствуете результат.

Спорт

Не нужно часами убиваться в зале, даже самая простая зарядка 15 минут в день будет наполнять тело энергией. Попробуйте разные виды спорта и найдите то, что будет нравиться именно вам. Зал, бег, танцы, йога, скалолазание — сейчас множество вариантов, где можно интересно и с пользой для тела провести время. Вы можете заниматься спортом с друзьями, чтобы еще больше мотивировать себя на занятия.

Больше пить воды вместо кофе и сладких напитков

Да, напитки тоже могут забирать энергию. Часто после того, как мы выпьем кофе или что-то сладкое, сначала мы получаем заряд энергии, но потом этой энергии резко становится меньше. Это физиологические процессы, попробуйте заменить хотя бы одну чашку кофе или газировки на воду и понаблюдайте, как будете себя чувствовать.

Любая творческая деятельность

Творчество очень вдохновляет и является катализатором для энергии. Это может быть что угодно:

вышивание крестиком,

пение,

танцы,

готовка новых блюд.

И даже если вы считаете себя нетворческим человеком, всегда есть решение, например, можно купить картины по номерам и раскрашивать.

Медитация

Тут тоже необязательно долго медитировать, даже 5 минут в день принесут пользу. Медиация помогает сосредоточиться на себе, на настоящем. Благодаря медитациям наш ум постепенно учиться концентрироваться. Чтобы начать медитировать, вы можете просто сесть в удобное положение и сфокусировать внимание на своём дыхании или найти в интернете записи медитаций под голос проводника.

Массажи, спа, расслабляющие ванны

Телу нужно не только давать энергию с помощью спорта и еды, но и также важно уделять время расслаблению. Массаж — один из самых простых и эффективных способов для этого. А для домашнего расслабления можно купить соль для ванн и бомбочки с аромамаслами и насладиться временем с собой, главное в этот момент не отвлекайтесь на телефон, а просто расслабьтесь.

Создание дома уютной атмосферы

Дом — это место, где мы восстанавливаемся, поэтому добавьте в атмосферу дома то, что нравится именно вам. Возможно, вы давно хотели украсить дом картинами или ароматными свечами и благовониями. Для восстановления энергии самое время это сделать.