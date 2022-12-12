Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу

Лайла Сейсембековна Ахметова, доктор исторических наук, профессор политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, писательница и исследователь судеб участников Второй мировой войны. Это единственная женщина в Казахстане, которая посвятила свою жизнь особой миссии и добилась в ней грандиозных успехов.

Ахметова более пятидесяти лет изучает историю казахстанцев, которые героически воевали во время Великой Отечественной войны. Профессору удалось отыскать и сохранить на сегодняшний день имена 637 защитников крепости и почти 500 участников боёв в районе города Брест, которые считались пропавшими без вести.

Сегодня её группой собраны поимённо более 14 тысяч бойцов и командиров Панфиловской дивизии! Лайла Сейсембековна сумела вернуть их родственникам и вывести этих воинов из разряда "пропавших без вести" в категорию "погибших за Родину". Этим по праву может гордиться историк-исследователь.

Исследовательница написала на эту тему более 10 книг, основанных на архивных материалах, воспоминаниях ветеранов, научных исследованиях. Недавно Лайла Сейсембековна побывала в городе-герое Волгограде на Международном кинофестивале "Победили вместе". Она приняла участие в обсуждении во время круглого стола, и рассказала о своих книгах. Также поделилась впечатлением от города, который именно в эти даты носит имя Сталинград, по особому Указу Президента РФ 9 дней в году.

— Лайла Сейсембековна, фестиваль впервые прошёл в городе-герое Волгограде. А у вас какое впечатление он в этот раз оставил?

— Я восхищаюсь тем, что фестиваль с каждым годом набирает обороты, собирает интересные фильмы, открывает новые рубрики и новые номинации, но самое главное, что он не статичен, развивается по нарастающей. Вообще, очень люблю тематику фильмов "Победили вместе". Мне нравится, что работ очень много, и я могу соглашаться, могу не соглашаться по поводу увиденного. Необязательно фильмы должны соответствовать моему вкусу, но разнообразие тем меня поражает. Это совершенно разные школы, разные жанры, взгляды и страны.

Мы посмотрели документальный фильм про Венгрию, а венгры всё-таки в Великой Отечественной войне выступили против нас. С политической точки зрения этот сюжет для меня неприемлем, это не их война, а наша. Но увидела совершенно другой взгляд на войну со стороны венгров, и мне кажется, что такая документальная объективность сегодня уместна.

Ещё в этом году мне пришлось поработать с молодыми кинематографистами из разных киношкол, и молодёжь меня порадовала. Очень искренние, иногда немного наивные, но фильмы чистые, душевные, мне приятно, что приходит такая смена. Ещё, конечно, было радостно встретиться со своими старыми друзьями, с которыми нас на несколько лет разлучил карантин, а также появились новые знакомства.

Конечно, очень правильно было вспомнить добрым словом Владимира Меньшова и отметить, сколько он сделал для фестиваля. И вообще я поражаюсь Валерию Рузину и его необъятной энергии. Несколько раз мельком наблюдала, как он проводил совещания со своей командой, не могу не отметить, что она выросла в профессионализме, так сказать "школа Рузина" в достойном развитии. Сотрудники быстро, чётко выполняют поставленные задачи. С такой сплочённой командой можно спокойно работать.

— В Волгограде в эти дни шли дожди, погода была не очень приветливой. А сам город и его жители вам пришлись по душе?

— Во-первых, конечно, мы все привыкли прилетать на фестиваль в Севастополь, это сильная привычка. В этот момент параллельно в Севастополе шли фильмы, в кинотеатрах проводились встречи, и я мысленно была там тоже. Для меня было очень важно, что Севастополь не остался без фильмов.

В Волгограде до этого я ни разу не была, и когда меня фестиваль пригласил, естественно, обрадовалась, но очень волновалась. Первое, что меня удивило — это сильное волонтёрское движение волгоградцев и огромное количество молодых лиц на показах документальных фильмов. И сам город мне понравился, но больше всего впечатлил Мамаев курган.

В дальнейшем на круглом столе говорили о том, что было бы здорово ездить по городам-героям. Например, поехать в Санкт-Петербург, для многих ещё Ленинград. Но я пока не готова принять, что фестиваль будет проходить в другом городе, Севастополь — мой родной город, а теперь уже и Волгоград принял открыто и великолепно. А с другой стороны, в городах-героях тоже было бы очень хорошо проводить, главное, чтобы фестиваль вообще состоялся.

Мне очень горько, когда я слышу, что Валерия Рузина не все поддерживают. Меня это и удивляет, и огорчает. Меня потрясли слова приветствия фестивалю от президента РФ: раньше были приветствия от высоких лиц, но от Владимира Путина — впервые. Это говорит о высоком уровне мероприятия. Для западных гостей это стало большим знаком, что президент страны приветствовал гостей. Например, для кинематографистов из европейских стран, которые привезли или прислали свои фильмы это было также почётно.

Поэтому важно, чтобы фестиваль продолжал свою работу, в любом случае. Если он будет "кочевать" по городам-героям, то произойдёт больший охват аудитории, а сейчас особенно важен молодой зритель.

— Для некоторых иностранных гостей фестиваля стала неожиданной информация о том, что в Сталинграде против нас воевали румыны, поляки, венгры, итальянцы…

— Историки об этом давно знают. А мы с профессором В. К. Григорьевым написали книгу "Яростный 1941. Размышления историков". В ней мы взяли линию Брест-Москва и подробно рассказали, почему фашисты так быстро подошли к Москве. А также в книге мы рассказывали, какие страны, сколько людей от каждой страны воевало против нас.

Вся Европа выступила против СССР! И, хотя мы писали о действиях группы армий Центр, но давали и общую характеристику всех событий и участников с обеих сторон нашей Великой войны, поэтому в Сталинграде полегли не только немецкие солдаты, если посчитать представителей других народов, то потери были с их стороны огромные.

Эта книга презентовалась в Москве в МГУ в 2011 году, она есть в Российской Государственной библиотеке.

— На круглом столе вы озвучили свою цель — назвать всех погибших в Великую Отечественную войну поименно. Это касается не только казахских воинов, но и русских?

— Мы ищем потомков не только воинов-казахстанцев, но и всего бывшего Советского Союза, ведь воевали вместе и победили вместе! Мы создаём ассоциации потомков воинов-панфиловцев, защитников Брестской крепости, потомков солдат различных дивизий. Ассамблея народов Евразии работает над медиапорталом "Сеть истории", в которой уже участвует ряд людей-волонтёров со всех стран. Тем не менее, работа предстоит колоссальная, и необходимы огромные силы волонтёров.

Расскажу о группе, которая работает по 316 стрелковой дивизии. Наша группа небольшая: Наталья Прохорова из Ставропольского края, Наталья Семьянова из Новосибирской области, и я — из Алматы. Мы встречаемся онлайн, обмениваемся информацией. Если я нахожу что-то интересное для коллег, передаю им, а они — мне.

В этой группе нас объединяет дружба, мы — единомышленники и заняты общим делом. И вот как раз фестиваль работает над тем, чтобы объединить людей, дать больше информации, привлечь к поисковой работе.

— В Казахстане советское кино о Великой Отечественной войне сегодня смотрят?

— Хорошее советское кино многие знают. Но всё-таки приоритет — за социальными сетями, новыми технологиями. Историю ХХ века надо лучше изучать. А в социальных сетях всё вперемешку: правда и ложь, мифы и манипулирование мифами. Многие верят всяким вбросам в сеть, которые придумывают дилетанты и недоброжелатели нашей дружбы. Родители и школа должны учить детей правде жизни, фактам, медиаграмотности и медиаобразованию. Этому учат и разные медийные неправительственные организации. Однако, этого ещё пока недостаточно.

— Вы находите пропавших без вести солдат, издаёте книги о войне за свой счёт, неужели в Казахстане не нашлось ни одного здравомыслящего человека, чтобы вам помочь и как-то продвинуть эту ценную литературу как можно обширнее?

— В настоящее время история ХХ века является не главной темой дня, однако я ведь нахожу финансирование хотя бы для издания книги, пусть и не в полном объёме. Да, книг у меня много по военной теме, но две книги — по Брестской крепости и о панфиловцах — были профинансированы Фондом Первого Президента РК, и это уже продвижение вперёд. Хотя, конечно, чрезвычайно тяжело работать над военной темой.

В России в 2016 году Южно-Уральский Государственный университет издал небольшим тиражом книгу по Брестской крепости, а в 2020 году казаки в Москве для себя издали книгу о панфиловцах. Так что, мои книги сами пробивают себе дорогу.

Что касается финансовой стороны, то я издала около двух десятков наименований книг на свою профессорскую зарплату. Не стану возражать, что ездить и собирать архивы по разным странам — дело затратное. Если честно, то я давно забыла, что такое получить профессорскую зарплату и истратить её на себя. Но для меня большое счастье, что мои книги сегодня востребованы. Весной будущего года опять готовится большая презентация в московских библиотеках, я привезу эти книги в дар, и рада, что к ним такой огромный интерес.

По поводу помощи, не скажу, что мне не помогают и не поддерживают. Каждый год 9 мая журналисты пишут обо мне, о моих книгах. Родной университет отпускает меня в командировки, езжу в разные страны и делаю презентации книг и своего университета. Я являюсь профессором Казахского Национального университета имени аль-Фараби и на каждой встрече в другой стране рассказываю о том, какой у нас замечательный и лучший университет страны, занимающий 150 место по рейтингу в мировом пространстве университетов!

У меня сугубо просветительская, образовательная деятельность, и в первую очередь я поддерживаю имидж своего университета, поэтому ощущаю моральную поддержку со стороны руководства. Также казахская диаспора мне помогает. Я не могу сказать, что меня не знают. Просто, когда касается финансовой помощи в издании книг — про меня забывают…

Недавно ездила в Брестскую крепость и хотела выразить благодарность Посольству Республики Казахстан в Республике Беларусь за помощь. За десять лет в Белоруссии я презентую уже третью книгу. Если можно так выразиться, то моя книга "Военная журналистика 1940-1941 годов: на примере публикаций М. Дауренбаева" объединяет три великие страны: Казахстан, Россию, Беларусь. Вот это я считаю самым важным.