Французский роман Катерины Босов

Вдова бывшего угольного олигарха Катерина Босов после неудачной попытки оспорить присужденный ей Минюстом статус "иноагента" на некоторое время пропала с информационных "радаров".

В ноябре она пыталась добиться исключения себя из списка иноагентов, однако Одинцовский городской суд не принял к рассмотрению иск вдовы угольного олигарха. Госпожа Босов хотела, чтобы отечественная Фемида признала недействительными сведения, опубликованные о Катерине Босов французским изданием Facta.media, которому она ранее давала интервью. Поскольку в этом интервью она нелицеприятно отзывалась о российских властях и законах РФ, то именно с этой публикацией вдова и связала свое зачисление в иноагенты. Однако Одинцовский суд отослал вдову судиться с французским изданием во французском суде, сообщив в своем постановлении:

"Учитывая, что сам заявитель указывает на лицо, являющееся регистратором сайта, — "NameCheap, Inc", суд приходит к выводу, что препятствий для установления ответчика и предъявления к нему требований не имеется".

Однако на днях телеграм-каналы сообщили, что Катерина Босов была замечена среди посетителей элитной клиники Santa Maria Lenval в Ницце. В этом элитном родильном доме производили на свет потомство как мировые звезды, например, Анджелина Джоли, так и знаменитые россиянки — Наталья Ветлицкая, Виктория Боня и другие.

СМИ сообщают, что Катерина Босов находится на последних месяцах беременности, но имя отца ребенка остается тайной. Впрочем, можно смело предположить, что мужчина богат, если может себе позволить такие расходы. Кроме того, Катерина Босов не зарегистрирована в местных органах власти, то есть получается, что проживает у кого-то в гостях "подпольно". Учитывая пристрастие вдовы к дорогим виллам, вероятно её новый избранник не просто богат, а очень богат.

Ницца для Катерины Босов — город, в котором она уже вытащила счастливый билет. Именно здесь она познакомилась со своим будущим мужем — угольным олигархом Дмитрием Босовым. Как сообщали прессе знатоки тонкостей "светской жизни", в частности Божена Рынска, Катерина Босов целенаправленно искала себе богатого кандидата в мужья и пользовалась услугами посредников, организующих подобного рода знакомства на закрытых вечеринках.

Также, по сообщениям в СМИ, на заре своей карьеры Катерина Ястребова (девичья фамилия г-жи Босов) работала в московском эскорт-агентстве, принадлежавшем "теневому финансисту" Давиду Каплану. Каплан бежал из России во Францию, а на днях Тверской суд г. Москва обвинил его в мошенничестве в рамках уголовного дела по деятельности братьев Магомедовых. В компании Давида Каплана Катерина Ястребова прошла хорошую школу "охоты на олигархов" и с успехом их применила.

В 2016 году состоялась свадьба Дмитрия Босова и Катерины Ястребовой, которая взяла себе фамилию мужа — Босов. "Девушка из хрущоб" познала все прелести роскошной жизни. В качестве свадебного подарка она получила элитный "Бентли" и 10 миллионов долларов на личный счёт.

Однако совместная жизнь пары сопровождалась скандалами, ссорами, изменами и даже не обошлось без колдовских зелий, которыми Катерина опаивала экс-супруга по признанию бывшего "экстрасенса" вдовы. В прессе также сообщалось, что Катерина Босов настойчиво добивалась от Дмитрия Босова, чтобы он подписал завещание в её пользу. Довольно странная просьба, учитывая тот факт, что Дмитрий Босов на здоровье не жаловался, активно занимался спортом и был далеко не пожилым человеком.

В мае 2020 года успешный бизнесмен Дмитрий Босов застрелился в своём имении в подмосковном посёлке Усово. Родственники и бизнес-партнёры Босова утверждали, что причин для такого поступка у владельца крупнейшего угольного холдинга не было. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о доведении Дмитрия Босова до самоубийства, фигурантом которого является его бывшая супруга.

Прямыми доказательствами вины Катерины Босов следствие пока не располагает, но наводит на размышления тот факт, что вдова пыталась вывести акции холдинга "Сибантрацит" и таким образом лишить родственников бывшего супруга долей в наследстве. Однако Катерине Босов осуществить задуманное не удалось, последовала череда судебных разбирательств, возбуждение дела о мошенничестве с акциями холдинга. В результате судебных тяжб г-жа Босов утратила права на наследство бывшего мужа.

Проиграв все иски родственникам Дмитрия Босова, Катерина Босов уехала из России во Францию, в счастливую для себя Ниццу. По всей видимости, у неё приключился новый роман с богатым бизнесменом, и не исключено, что в скором времени Катерина Босов сменит фамилию и общественность узнает, кому на этот раз повезло связать себя брачными узами с молодой и привлекательной вдовой угольного олигарха. Имеет ли место в данном случае красивая и романтическая история любви или новая история "охотницы за олигархами", которой удалось поймать на "крючок" очередную "золотую рыбку".