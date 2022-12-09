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Ирина Гусакова

Дизайнер: "Повесьте в белой комнате яркую картину — это будет выглядеть эффектно"

Общество

Что делать, если есть ограниченная сумма денег на создание интерьера, а хочется большего? Придётся подойти к делу творчески и сделать интерьер визуально дороже с помощью недорогих средств. Как — рассказал читателям Pravda.Ru архитектор-дизайнер, основатель бюро премиальных интерьеров Григорий Рамишвили.

Дизайнер: "Повесьте в белой комнате яркую картину — это будет выглядеть эффектно"

Как сделать интерьер визуально дороже: советы

Планировочные решения

С этого всё начинается. Грамотно сформированная планировка, пространство вашего интерьера, будет играть основную и решающую роль. Правильно продуманное сообщение между комнатами, коридорами, наличие мест для хранения и технические зоны, освещённость комнат и пропорции помещений — всё это делает интерьер функциональным и удобным.

Акцент на деталях и цвете

Если образно, то можно сделать обычную белую комнату и поместить в интерьер яркую картину, не постер, а именно написанную картину, это будет выглядеть очень эффектно и дорого. Это относится и к деталям: можно разместить выделяющееся классическое кресло, изящную вазу или статуэтку, организовать направленную подсветку и добиться при этом великолепного результата.

Акцент на текстурах

Здесь имеется в виду именно применение текстуры самих используемых отделочных материалов. Можно сделать акцент на напольном покрытии, цвете и фактуре материалов для стен, использовать разнообразные сочетания обоев и декоративных штукатурок.

Акцентное освещение, создание комфортной освещённости

Общей освещённости комнаты или комнат лучше всего достигнуть разными группами света, набирать общую освещённость именно разнообразными светильниками. Где-то это будет точечное освещение, где-то бра, а где-то просто декоративная подсветка штор. Такой подход даёт именно программу для освещения, выявляя индивидуальность пространства, что делает интерьер продуманным, разнообразным.

Звук

Здесь идёт речь о формировании акустической составляющей. Это может быть встроенная колонка в потолке, которая может управляться с помощью беспроводной связи. Иногда очень приятно принять ванную под классическую или расслабляющую музыку.

Умный дом

В данном обзоре, если говорить о недорогих средствах, это, конечно же, интерактивные устройства, подключаемые к существующей электрике, приборам и. т.д. — например, Алиса. С помощью этого устройства можно включать и выключать свет посредством голоса, можно управлять громкостью телевизора и проигрывателем музыки, заводить будильник и делать необходимые заметки.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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