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Ирина Гусакова

Эксперт: "Для рекламщиков выгоднее всегда возвращать вас к сравнению с окружающими"

Общество

Маркетинг — это новая религия. Основанная на психологии и экономике, она управляет желаниями и создаёт потребности, о которых мы даже не знали. Задача маркетинга — всегда создавать недостижимые идеалы, сравнивать, она зарождает в нашей голове мысли, которые сжирают энергию. Поэтому стоит перестать грешить на сбитый режим сна, метаболизм и витамины, а наконец-то разобраться с тем, как маркетинг создал у нас эти проблемы и как выпутаться из этого клубка мыслей. Поможет в этом читателям Pravda.Ru автор книги "Out of the box| Думай вне системы" Елизавета Проскурина.

Эксперт: "Для рекламщиков выгоднее всегда возвращать вас к сравнению с окружающими"

Как бороться с рекламой 

Реклама — это не только объявление в социальных сетях, это вся информация, созданная с целью продажи или популяризации товара/услуги. Она догоняет нас нативно в строис блогеров, фильмах и таргетированно в социальных сетях. На какие кнопки давит:

Ты должен. Быть стильным, красивым, стройным, богатым, успешным, вставать рано, не пить кофе.

Поддержание образа "я должен" забирает огромную кучу энергии. Нужно всегда держать маску, подтверждать артефактами свой статус и покупать для этого много бесполезных вещей.

Решение: разрешить себе быть собой без чувства вины. Это аутентично, это уникально. Вселенная не любит копии, а значит, быть оригиналом выгоднее. Для рекламы выгоднее всегда возвращать вас к сравнению с окружающими.

Ты должен быть на позитиве.

Со всех рекламных щитов на нас смотрят счастливые семьи, улыбающиеся парни и девушки. Быть позитивным — быть социально одобряемым. Подсознательно все хотят счастья, и этим успешно пользуются рекламщики. Уход от эмоций, запрет на чувства, на проявленность, бегство от реальности в медитации и вирутуальные миры — человек теряет коннект с собой и, как следствие, энергию.

Решение: проявлять негативные эмоции — это нормально. Главное — проявлять их конструктивно, например, в боксе, музыке, искусстве.

Всегда говори "Да" — рекламный мир поощряет экстравертов.

Ведь они ходят на тусовки, активно ведут социальные сети, покупают много аксессуаров, чтобы быть в тренде. И реклама продает мысль: всегда соглашайся, будь открыт к новому. Это приводит к отсутствию личных границ и принципов. Человек перестает выбирать себя и свои интересы, неосознанно стремясь оставаться в поле мнимой востребованности.

Решение: учиться говорить "НЕТ", выбирать себя, прописать список своих интересов, личных границ, что для меня приемлемо, что нет, какие мои принципы. И сквозь этот фильтр выбирать события, покупки, действия. В этом проявляется осознанность. Будьте аккуратны: решение говорить "Нет" может сократить список людей, с которыми вы дружите. Представьте, что вы скажете близкому другу, что не хотите слушать его историю о ссорах с боссом? Он обидится. Но вы освободите время. Время — единственный невосполнимый ресурс.

Всего три шага: разрешить себе быть собой, чувствовать все эмоции, и говорить "Нет" вернёт процентов 60% времени, которое можно потратить на сон и прогулки в парке. А последние два пункта дают 80% энергии.

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"Реклама — это не зло!"
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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