Отель с иммунитетом: почему не проверяют отель "Роял-Зенит" в Серебряном бору?

Для сотрудника аппарата партии "Коммунисты России" Ильи Александрова семейный отдых в московском отеле "Роял-Зенит" закончился отравлением. Этот печальный инцидент стал поводом для партийного расследования, промежуточными результатами которого коммунисты поделись на пресс-конференции в пресс-центре "МК".

Пресс-конференция партии Коммунисты России в пресс-центре МК

В начале ноября Илья Александров выбрал отель "Роял-Зенит" в Серебряном бору, чтобы вместе с супругой отметить первый день рождения ребёнка. Судя по фотографиям и отзывам в интернете, отель соответствовал всем ожиданиям семьи с малышом. Однако в действительности все оказалось гораздо драматичней.

Началось все с того, что машина проехала мимо отеля, поскольку разглядеть крохотную вывеску на высоком глухом заборе оказалось не так-то просто. А когда семья все же оказалась на территории гостиничного комплекса, то это место, по словам Ильи, больше напоминало режимный объект или полуподпольный дом свиданий, а не красивый отель из рекламы. Да и персонал, как выяснилось немногим позже, был не очень-то рад людям со стороны.

Через некоторое время после ужина Илье Александрову стало плохо. Его супруга обратилась на ресепшен, но аптечку в отеле, позиционирующем себя как оздоровительный, сумели найти лишь через полчаса, медицинского персонала не оказалось вовсе, а скорую сотрудники отеля вызывать не спешили.

В отчаянии женщина позвонила председателю ЦК партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу, и тот, бросив дела, примчался спасать однопартийца. Ему удалось добиться от персонала вызова скорой, которая констатировала отравление и оказала первую помощь.

По жалобе коммунистов в отеле прошла санитарная проверка, однако ответ Роспотребнадзора (от которого, как говорят в предпринимательской среде, "еще никто живым не уходил") вызвал в партии недоумение. Проверка действительно приезжала, но инспекторы, как считают заявители, не поинтересовались ни порядком хранения и приготовления продуктов, ни наличием у персонала санитарных книжек. Теперь в партии сомневаются, была ли работа сотрудников объективной или они получили от ведомства формальную отписку.

Все можно было бы списать на недочеты или невнимание конкретных исполнителей, но "Коммунисты России" видят странную закономерность. Другие ведомства, в которые они обращались, не спешат предпринимать мер. Ни налоговая инспекция, ни Комитет по туризму пока ответов по существу не дают.

Предпочитают не замечать нарушения в злополучном отеле и другие надзорные органы. С партией связался житель столичного региона Ярослав Чернов, который тоже раньше останавливался в отеле "Роял-Зенит". В его случае дело не дошло до отравления, однако Чернов обнаружил в гостинице массу нарушений противопожарных требований. По его словам, он в течение пяти месяцев пытался добиться реакции МЧС, прокуратуры и даже депутатов Госдумы, но тоже получил лишь отписки.

"Мы все слышали о резонансных случаях гибели людей в торговых центрах, в клубах — "Хромая Лошадь", "Зимняя Вишня". Здесь может, к сожалению, сложиться такая же ситуация. Мы призываем контролирующие органы обратить на это внимание", — отметила в ходе пресс-конференции депутат совета МО "Южное Тушино" Екатерина Бакашева.

В партии считают, что на примере этой ситуации видна подозрительная тенденция: все обращения будто упираются в глухую стену, словно этот отель — "неприкасаемый". Человек, попавший сюда, оказывается в плену равнодушия обслуживающего персонала, и любой форс-мажор может закончиться плохо. Илье Александрову, можно сказать, еще повезло — за него вступились однопартийцы. Обычные же люди в подобной ситуации чаще предпочитают не начинать разбирательства — кто знает, чем могут закончиться поиски справедливости?

Есть и еще одно небезынтересное обстоятельство: после инцидента с отравлением Ильи Александрова отель исчез с сайтов бронирования. При попытке заказать номер по телефону потенциального гостя спрашивают, останавливался ли он здесь ранее, и просят назвать фамилию. Если получают отрицательный ответ или названная фамилия не находится в базе посетителей, то в бронировании отказывают под предлогом отсутствия мест. Это наводит коммунистов на мысль, что заведение предназначено сугубо "для своих", а в таком случае называться гостиницей не имеет права.

Кстати, правовой статус отеля "Коммунистам России" выяснить не удалось. Судя по данным ЕГРН, несколько зданий гостиничного комплекса вообще находятся в собственности Москвы, однако какие-либо сведения об основаниях их использования отсутствуют. Непонятно, кто их эксплуатирует и кто за них будет отвечать в случае ЧП.

Почему в столице существует "отель-невидимка", избегающий любых проверок со стороны государства, "Коммунисты России" просят ответить прокуратуру. По словам Сергея Малинковича, для развития туризма в России и, непосредственно в Москве, сделано многое. Но власти должны довести свою работу до конца, чтобы эта сфера стала безопасной и прозрачной.